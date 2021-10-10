五個讓你成為記憶冠軍的小技巧

克勞迪婭·哈蒙德

（Claudia Hammond）

1 小时前

圖像來源，Getty Images

我們經常這樣：想著要買三樣東西，去到商店之後卻只記得兩樣；上樓之後卻忘了上來的原因；看完信息之後轉眼忘掉。我們要是能有更好的記憶力就好了。

許多記憶方法都已被嘗試並證實過，口訣記憶、聯想記憶等記憶術（mnemonic）甚至已經存在了數十年。科學家又在尋找什麼新方法呢？在我們確定最佳方法前還需要進行許多調查，但新的研究能告訴我們哪些未來最常見的記憶技巧呢？

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1）向後走

我們將時間與空間想象成非常不同的事物，可能都沒有意識到即使是在說話時也提到了很多與時間和空間相關的概念。我們把發生的事情「放諸腦後」、「期望著」周末。這些表達可能因文化各有差異，但在西方世界中，我們大部分人都將未來想象成在我們前方空間伸展的事物，而過去則是在我們身後。

羅漢普頓大學（University of Roehampton）的研究人員決定，針對我們心智中對時間與空間的這種聯繫進行研究，以便增強我們的記憶力。

他們向人們展示一列單詞，一套圖組或是記錄一位女性的手提包被盜過程的分段影像。人們被告知，在節拍器跳動時在房間內向前或向後走10米。人們在記憶影像、單詞以及圖片後進行測試，向後走的人們在每個測試中都表現出更好的記憶力。

倒著走像是鼓勵他們的心智在時間上回到過去，結果則是他們能更加容易地記起事情。

在他們僅僅想象自己倒著走，實際上並沒有這麼做的時候，這種方法甚至也行得通。這份2018年的研究與一些2006年在白鼠身上的有趣研究不謀而合。當白鼠學會在迷宮中找到方向時，被稱作「位置細胞」的神經元在每個位置都作了標記。研究人員發現，每當白鼠在迷宮中停頓，神經元就會和每個它們一路上學習過的地點關聯起來，並作逆向標記。所以它們心智上的回溯能幫助他們記住正確的路線。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 許多增強記憶力的方式都已被嘗試、證實，科學也可能已經發現了其它方法（Credit：Getty Images）

如今，新的研究顯示，當人類記憶過去的事件時，會反向地在心智上重新構建這件事情的體驗。當我們第一次看見一個物體時，我們先注意到它的圖案和顏色，然後才想到它是什麼。當我們嘗試記住一件事物時，使用的則是另一種方法：我們先記住這件物體，然後如果幸運的話，才會記憶它的細節。

2）畫畫

不如嘗試畫出你的購物清單而不是簡單地寫下商品？2018年的一項實驗中，一組年輕人和老年人分別記憶一份單詞列表，其中有一半被告知為每一個單詞畫畫，而剩下一半的人則被告知在記憶的時候寫下單詞，稍後測試人們記住了多少個單詞。雖然「同位素」等單詞很難被畫出來，但畫畫的行為效果好得多，讓老年人在回憶單詞時能表現得像年輕人一樣。畫畫甚至能夠在老年失智症人群中起作用。

當我們畫畫時，我們不得不考慮更多細節，而這種深層次思考讓我們更有可能記住它。抄寫單詞也略有幫助。你到了超市卻把購物清單忘在家裏，也比不寫清單記得多，就是這個原因。畫畫則是比書寫更進一步。

如果因為擅長玩「你畫我猜」，就覺得這個技巧對你更有效的話，你可能要失望了。繪畫本身的質量並不會造成任何影響。

3）做點運動，但要找對時機

跑步等有氧運動有助於增強記憶力，已經是大家早就知道的事情了。規律運動對整體記憶的作用不大，但當你需要專門學習一項事物時，一段時間內一次性的努力，至少是有效的。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 即使你寫了購物清單卻把它忘在家裏，書寫的動作也會讓你更有可能記住要買的東西（Credit：Getty Images）

但研究顯示，如果我們剛好在正確的時間運動，記憶力可能會更大幅度增強。在學習帶有地點的圖組後，學習之後四小時再做35分鐘間歇訓練的人，比學習後直接做間歇運動的人能更好記住圖組。

未來，研究人員將會努力找出效益最高的運動時間點，而該時間點可能因需要記憶的事物不同而不同。

4）什麼都不做

當外傷性健忘症患者試圖記憶15個單詞，然後再做其他任務時，10分鐘後，他們只記得原來單詞的14%。但如果讓他們記憶後坐在黑暗的房間裏，15分鐘內什麼也不做，他們能記住49%的單詞，效果驚人。

自從赫瑞瓦特大學（Herriot Watt University）杜瓦（Michaela Dewar）的研究發表以來，相同的技巧就被運用到多種研究中。杜瓦發現，一名健康人在學習後稍作休息，甚至能影響他一整個星期後此記憶還剩多少。你可能會想，我們怎麼能知道，測試對象有沒有狡黠地將在暗房中的10分鐘用來重覆背誦單詞，因此他們才沒有忘記。為了防止這種情況，杜瓦聰明地讓人們去記憶一些難以發音的外文單詞，測試人員幾乎不可能自己重覆這些單詞。

這些研究證明了新記憶是多麼的脆弱，以至於一段短暫的休息都能決定它們的存留。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 跑步等體育運動已被證實能增強記憶（Credit：Getty Images）

5）打個盹

如果向後走、畫畫、運動甚至是稍作休息聽上去都過於麻煩的話，不如試試打個盹？睡眠時，我們會在大腦中重演或者再次激活剛剛學習的事物，人們一直認為睡眠有助於鞏固記憶，而睡眠也不一定要在晚上進行。德國的研究人員發現，在記憶幾組單詞時，隨後睡了90分鐘的人比看了一場電影的人能記住更多單詞。

有研究認為，這種技巧在人們習慣午後打盹時效果最好。這讓加州大學河濱分校（University of California Riversid）的麥克德維特（Elizabeth McDevitt）和她的團隊思考：有無可能訓練人們打盹。所以，四名平時不打盹的人士開始在為期四周中的白天裏，盡可能地打盹。

可惜的是，對於這些人來說，打盹並沒有促進他們的記憶力。所以，可能需要延長訓練期。

也許，有些人需要的只是向後走、畫畫、跑跑步，或者更簡單一點——什麼都不做。