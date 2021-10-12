尋找火星生命跡象：「毅力」號找到一條探尋生物印記的線索

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圖像來源，NASA/JPL-CALTECH/MSSS 圖像加註文字， 「毅力」號的任務是搜集樣本，待運回地球後供研究團隊探察，辨識火星是否曾經存在生命，是否留下了「生物印記」。

湖泊底部的沉積物中通常會保存古代水生生物的痕跡。

「毅力」號的主要任務之一是在傑澤羅隕石坑邊緣沉積層搜集樣本，待運回地球後供研究團隊探察，辨識火星是否曾經存在生命，是否留下了「生物印記」。

BBC科技事務記者喬納森·阿莫斯（Jonathan Amos）說，分析證實，火星車所在地曾是一個大湖的湖底，大湖西側有一個湖口，一條蜿蜒而來的河流在此匯入大湖；那應該是 37億 - 35 億年前的狀況，當時這顆紅色星球的氣候要溫和得多。

通過分析從火星傳回的圖片資料，科學家們斷定這個乾涸、荒蕪、被風侵蝕的盆地還是湖泊的時候，那條河的入湖口形成了衝擊三角洲。

現場圖片還顯示，隕石坑湖泊水系的河流曾發生過嚴重洪災，可能是在湖泊歷史末期，威力巨大，足以裹挾著巨石泥沙從上游幾十英里處一路洶湧衝入湖泊。巨石沉入湖底，就一直在那裏，直到現在被人類發現。

此前，科學家根據從火星軌道拍攝的圖片推斷，傑澤羅隕石坑西側地貌類似地球上的河流三角洲，而「毅力」號首次實地拍攝到那裏裸露的岩石圖片，確定了追蹤線索。

圖像來源，ESA/DLR/FU Berlin 圖像加註文字， 已經獲得的資料顯示火星表面曾經有大量液態水

根據洪水沉積層的分析，科學家推斷這個湖泊大部分時間都處於平靜狀態，直到氣候發生劇烈變化，引發巨大的洪水。研究人員希望找到更多能揭示那裏氣候演變的線索。

2021年2月18日，「毅力」號在傑澤羅隕石坑底部著陸，美國NASA工程師從地球控制中心遠程操作，對火星探測車上的許多儀器進行檢查調試。在此期間，火星車保持靜止狀態，但車上兩台相機沒有停止工作，持續拍攝了周邊環境地貌。

這些圖片視頻傳到地球，經過處理、組合，以極高的分辨率細察Kodiak地層沿線的不同沉積層，測量各層的厚度、坡度河橫向範圍，再與坑沿其他地段的沉積層圖片相比較，最後得出結論。

圖像來源，NASA/JPL-CALTECH/MSSS 圖像加註文字， 毅力號漫遊車著陸點在主要三角洲地帶西南一、二公里

他們認為這個地點的沉積物是通過水沉積而形成，確定這裏曾經是個河湖交匯處的三角洲，而不是通過風或片狀洪水及其地質過程形成的沉積層。

另一個令人驚訝的發現是嵌在三角洲沉積物頂層的大石塊和鵝卵石，其中最大的有一米寬，估計數噸重。研究團隊認為這些石塊是被某種力量帶入隕石坑的，很可能是隕石坑邊緣或來自距河流入口處40英里或更遠的上游。

根據石塊現在所處位置和尺寸分析，把這些大石塊衝進湖泊的水流速度高達9米/秒，它們嵌在年代更古老、質地更細的三角洲沉積層頂部，說明它們沉澱的時間較晚。

也就是說，一條匯入湖泊的河裏的泥沙細礫不斷沉積形成三角洲，後來某一天上游突發山洪，將巨石衝入湖口，在三角洲沉積，經數十億年的風蝕，形成今天的樣貌。

圖像加註文字， Kodiak 山丘地質構造圖示：頂積層、前積層、底積層

科學家希望這些沉積物能幫助人類揭開火星在很久以前發生了什麼，氣候發生了怎樣的變化，怎樣造成了海枯石爛的變化。

他告訴BBC新聞網，分析顯示那裏「水文發生了一些變化，但是否與氣候有關，我們不知道。」

他解釋說，「移動這些巨石需要像洪水一樣的（能量巨大的）東西。也許上游有冰川湖，洪水洩入傑澤羅。」他告訴BBC記者阿莫斯，地球上，在喜馬拉雅山等地可以看到湖泊潰決，在恆河盆地可以看到這些大石塊與正常的河沙混合在一起，那就是冰川湖突發洪水的地方。

「毅力」號科學團隊將把漫遊車送到主要三角洲地層的底部，在估計是細粒泥岩的地方鑽探。

他們還將深入勘探傑澤羅隕石坑邊緣周圍的一圈碳酸鹽岩，因為那裏可能是火山湖最深時的海岸。

如果研究傑澤羅隕石坑河口三角洲沉積物地層有什麼意義，首先應該是希望由此揭開湖泊乾涸前一段時期的氣候、河流、環境的變化。

現在找的的一條線索，點出了應該把探索的眼光首先聚焦在什麼地方，從沉積物的哪一個層面開始研究。「毅力」號登陸火星後巡遊探測八個月，發現了尋找生命跡象的線索，下一步探索將不再漫無目標，而是會集中精力在確定的地點深入挖掘。