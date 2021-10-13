健康與飲食新時尚：改變吃飯時間為什麼也很重要

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 進餐時間很有講究。

如果有一種方法，讓你無需刻意節食就能有效控制體重，還能改善睡眠、降低血糖，你是否願意嘗試一下呢？

最近的研究顯示，只要簡單改變一下進食時間 - 而不是吃什麼 - 就可以帶來一系列健康好處：從減肥到降血壓；從改善睡眠到預防慢性疾病。

BBC 科學節目主持人邁克爾·莫斯利醫生（Dr Michael Mosley）在他最新一期播客《就一件事》（Just One Thing）中探索這一話題。

改變吃飯時間

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 傳統英式早餐

首先，你願意早點吃晚餐、晚點吃早餐，而且晚上不吃零食夜宵嗎？它可能比你想象的要難做到，但帶來的好處或許還是值得的。

莫斯利醫生在他的播客節目中說，只要簡單調整進食時間就能幫助減肥和改善新陳代謝功能；有研究表明，它還具有降血壓、改善睡眠、有助減肥，甚至減少罹患二型糖尿病風險的潛力。

這種做法通常被稱作「限時進食法」（time-restricted eating）。這是一個較新和大有希望的研究領域。其關鍵是晚飯要早吃，早飯要晚吃，從而讓身體有一個整晚禁食期。

研究發現，12到14小時的禁食能夠帶來令人大受鼓舞的好結果。但專家們也建議，即使只是把早餐推後一小時、晚餐提前一小時，就可能讓身體受益。

改善健康指標

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 早餐

這種改變時間--而不是吃什麼--的構想最初是在小鼠身上進行的試驗，直到最近幾年才有越來越多的人體臨牀試驗。

到目前為止，結果令人驚訝。領導一項實驗的美國加州索爾克生物研究所的馬努吉安博士說，他們發現減肥效果明顯。

其中一項研究顯示，在3個月內參與人平均體重減輕了3.3公斤。同時，心血管疾病和糖尿病的指標也有顯著的改善。

另外一項來自英國薩里大學的研究發現，在堅持10周的限時進食法之後，參與者的血糖和膽固醇水平有所改善。

掌握好節奏

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 其中一項研究發現，在3個月內人們平均體重減輕了3.3公斤。

我們都知道，光對人體生物鐘有很大影響，但其實，食物對體內晝夜節律也有一定的影響。深夜或清晨進食能讓睡眠週期失調。

例如，如果晚上進食很晚，身體已經試圖休息入睡，還要努力消化吃進去的食物，就無法真正休息。

馬努吉安博士解釋說，「食物是對大腦的一種刺激信號，告訴大腦該清醒了」。確保在睡覺前3或4個小時停止進食能夠大大改進睡眠質量。

這不僅僅是為了避免深夜進食，也是讓身體每天能以同樣的節奏和時間運作。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 晚飯吃得太晚也會影響夜間睡眠質量。

馬努吉安博士說，「無論是在生理還是心理上，我們在一天當中不同時間表現的截然不同，影響比人想象的還要大」。

夜幕降臨，身體開始製造睡眠荷爾蒙褪黑激素（melatonin）。它阻止身體釋放胰島素，但如果深夜進食，沒有胰島素，脂肪和糖會在血液中停留時間過長，增加患糖尿病和心血管疾病的風險。

擾亂身體生物鐘也可能導致慢性炎症，慢性炎症本身也還可能引起其他問題。

馬努吉安博士表示，身體的晝夜節律功能就是確保一切都應在正確時間和正確地點發生。而限時禁食法則有助於支持生物鐘。

讓身體在夜間得到充分休息對啟動身體的修復系統非常重要。

馬努吉安博士說，「睡眠是身體需要休息和修整的時間」。這就像修路，她說，「如果你要修路，你必須停止汽車在路上行駛」。

如何嘗試限時進食？

關鍵在於要順從身體，而不是與它背道而馳。馬努吉安博士還分享了幾個實用技巧：

最重要的是，選擇一個自己能堅持的進食時間，這樣就可以讓生物鐘保持規律運轉。例如早晨起牀後至少等1到2個小時再吃早餐；如果有可能，試著在一天的前半段時間攝入更多卡路里。

確保8小時睡眠時間也有助於增加其積極影響 - 好消息是，只要不吃宵夜零食就可以獲益。