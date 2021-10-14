新冠溯源：世衛新工作組被視為最後機會，專家促開放武漢血液樣本
世界衛生組織（WHO）表示，最新成立的一個特別工作組可能是找到新冠病毒起源的最後機會。該組織已提名26名專家成立「新型病原體起源科學諮詢小組（Sago）」。
中國城市武漢於一年多以前發現新冠病毒後，該病毒的源頭仍然未能確定。這個世衛小組將對兩種結論進行研究，即該病毒是從武漢華南海鮮市場的動物傳播到人類，或是實驗室洩露事故的結果。中國已強烈駁斥實驗室洩漏理論。
Sago小組的成員包括六名曾在第一次溯源工作中到訪中國的專家。除新冠病毒外，Sago還將調查其他高危病原體的來源。
世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus)說：「了解新病原體的來源對於預防未來的爆發至關重要。」
世衛緊急情況主任邁克爾·瑞安（Michael Ryan）說，Sago小組的工作可能是 「了解新冠病毒起源的最後機會」。
但中國駐聯合國日內瓦辦事處大使陳旭認為，Sago的工作不該被政治化。他說：「現在是向其他地方派駐新冠溯源小組的時候了。 」
今年2月，一個負責新冠溯源的世衛組織小組曾前往中國進行實地調查，調查結論稱，新冠病毒極不可能來自武漢病毒研究所，它可能源於自然界宿主。
7月，譚德塞稱，「不能排除實驗室事故的可能性」，他還承認世衛中國考察組否認實驗室洩漏病毒的結論是「過早推斷」。他說，由於中國缺乏數據和透明度，第一次的調查工作曾受到阻礙。
CNN：中國將檢測20萬武漢血液樣本
在世衛宣佈成立新小組的同時，美國有線電視新聞網（CNN）報道稱，中國正凖備檢測武漢市存儲的 20 萬份血液樣本。這是中國衛健委的一位官員透露的信息，他說目前正在凖備測試工作，一旦血庫樣本達到兩年期限，就會進行測試。
中國—世界衛生組織新冠病毒溯源聯合研究專家組中方組長梁萬年7月在一次記者會上透露，這些儲存了兩年的血液樣本將接受檢測。
專家表示，如果儲存適當，這些血液裏可能含有最早的新冠病毒抗體跡象。
CNN報道稱，今年2月，世衛調查小組確認了這批多達 20 萬的血液樣本，其中包括 2019 年最後幾個月採集的樣本，作為關鍵病毒的可能來源，可以幫助確定病毒首次感染人類的時間和地點。血液樣本儲存在武漢血液中心，根據中國國家衛健委規定，血庫必須保存樣本 2 年，以備任何法律訴訟的需要。
一批在 2019 年最後幾個月開始儲存的 20 萬份血液樣本即將到期。包括美國哥倫比亞大學流行病學副教授米勒（Maureen Miller）在內的專家認為，中國應該允許外國專家觀摩檢測過程。
米勒對CNN說，這些樣本「絶對會包含重要線索」。「如果沒有合格的觀察者在場，沒人會相信中國方面報告的結果。」
CNN還援引美國外交關係委員會全球衛生問題高級研究員黃嚴中說：「目前還不清楚世界會在多大程度上相信(中國）的這些發現是可信或令人信服的」，而這次測試血液樣本也代表中國有機會 「告訴世界，他們認真做溯源工作，將問題非政治化」。
但杜克-新加坡國立大學醫學院新發突發傳染病研究所所長王林發此前接受BBC記者訪問時曾指出，「世界衛生組織沒有權利到任何一個國家做獨立調查。都要跟所在國的科學家聯合調查。」
2003年非典發生後，曾作為世衛派到中國溯源的8個國際科學家之一，王林發與13位中國科學家一起合作，驗證非典病毒起源於蝙蝠。
他說：「所有的溯源工作都是反向進行，事發時不太可能知道（疫情）爆發然後做預防研究。即使給世衛專家開綠燈，到市場/醫院取樣，他們可能門都找不著。再說中國政府也不讓（這樣做）。溯源絶對是長期過程，而且必須以中國科學家為主。世界上越來越多的科學家一致認為新冠疫情的爆發從武漢開始，這沒有爭議，中國國家主席習近平也不能否認。但是病毒從哪裏來是科學爭議，不是政治爭議。」
溯源調查之爭
世衛新冠病毒溯源第一階段調查結束後，世衛曾建議開展第二階段調查，但被中方反對。中國國家衛健委負責人稱，世衛的第二階段計劃將「中國違反實驗室規程造成病毒洩露」作為研究重點之一，這透露出計劃「對常識的不尊重和科學的傲慢態度」。
美國媒體早前也報道，前總統特朗普任期結束前，當時情報部門也撰寫了一份報告，指武漢病毒研究所2019年11月有數名研究員因病需要入院治療，當時的病徵與新冠肺炎的病徵十分相似。而在目前美國國家情報總監辦公室公布的報告信息中，沒有提到此事。
今年8月，美國國家情報總監辦公室提交報告，指屬下的情報機關無法就新冠病毒的源頭得出一致結論，也無法就新冠病毒是否由實驗室洩漏達成共識，但可以確定的是，它不是一種人工研發的生化武器。
中國駐美大使館也就這份溯源報告發出聲明，強調「新冠病毒溯源是科學問題，應該也只能由科學家而不是情報專家研究。」
一些中國媒體和官員多次提到美軍基地德特裏克堡可能是新冠病毒起源的論述，指如果美國堅持病毒是由實驗室洩漏的說法，就應該邀請世界衛生組織前往德特裏克堡和北卡羅來納大學調查。
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