新冠溯源：世衛新工作組被視為最後機會，專家促開放武漢血液樣本

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世界衛生組織（WHO）表示，最新成立的一個特別工作組可能是找到新冠病毒起源的最後機會。該組織已提名26名專家成立「新型病原體起源科學諮詢小組（Sago）」。

中國城市武漢於一年多以前發現新冠病毒後，該病毒的源頭仍然未能確定。這個世衛小組將對兩種結論進行研究，即該病毒是從武漢華南海鮮市場的動物傳播到人類，或是實驗室洩露事故的結果。中國已強烈駁斥實驗室洩漏理論。

Sago小組的成員包括六名曾在第一次溯源工作中到訪中國的專家。除新冠病毒外，Sago還將調查其他高危病原體的來源。

世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus)說：「了解新病原體的來源對於預防未來的爆發至關重要。」

世衛緊急情況主任邁克爾·瑞安（Michael Ryan）說，Sago小組的工作可能是 「了解新冠病毒起源的最後機會」。

但中國駐聯合國日內瓦辦事處大使陳旭認為，Sago的工作不該被政治化。他說：「現在是向其他地方派駐新冠溯源小組的時候了。 」

今年2月，一個負責新冠溯源的世衛組織小組曾前往中國進行實地調查，調查結論稱，新冠病毒極不可能來自武漢病毒研究所，它可能源於自然界宿主。

7月，譚德塞稱，「不能排除實驗室事故的可能性」，他還承認世衛中國考察組否認實驗室洩漏病毒的結論是「過早推斷」。他說，由於中國缺乏數據和透明度，第一次的調查工作曾受到阻礙。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， WHO新冠溯源團隊訪問武漢病毒研究所

CNN：中國將檢測20萬武漢血液樣本

在世衛宣佈成立新小組的同時，美國有線電視新聞網（CNN）報道稱，中國正凖備檢測武漢市存儲的 20 萬份血液樣本。這是中國衛健委的一位官員透露的信息，他說目前正在凖備測試工作，一旦血庫樣本達到兩年期限，就會進行測試。

中國—世界衛生組織新冠病毒溯源聯合研究專家組中方組長梁萬年7月在一次記者會上透露，這些儲存了兩年的血液樣本將接受檢測。

專家表示，如果儲存適當，這些血液裏可能含有最早的新冠病毒抗體跡象。

CNN報道稱，今年2月，世衛調查小組確認了這批多達 20 萬的血液樣本，其中包括 2019 年最後幾個月採集的樣本，作為關鍵病毒的可能來源，可以幫助確定病毒首次感染人類的時間和地點。血液樣本儲存在武漢血液中心，根據中國國家衛健委規定，血庫必須保存樣本 2 年，以備任何法律訴訟的需要。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 世衛的國際專家1月31日訪問了武漢的白沙洲市場。

一批在 2019 年最後幾個月開始儲存的 20 萬份血液樣本即將到期。包括美國哥倫比亞大學流行病學副教授米勒（Maureen Miller）在內的專家認為，中國應該允許外國專家觀摩檢測過程。

米勒對CNN說，這些樣本「絶對會包含重要線索」。「如果沒有合格的觀察者在場，沒人會相信中國方面報告的結果。」

CNN還援引美國外交關係委員會全球衛生問題高級研究員黃嚴中說：「目前還不清楚世界會在多大程度上相信(中國）的這些發現是可信或令人信服的」，而這次測試血液樣本也代表中國有機會 「告訴世界，他們認真做溯源工作，將問題非政治化」。

但杜克-新加坡國立大學醫學院新發突發傳染病研究所所長王林發此前接受BBC記者訪問時曾指出，「世界衛生組織沒有權利到任何一個國家做獨立調查。都要跟所在國的科學家聯合調查。」

2003年非典發生後，曾作為世衛派到中國溯源的8個國際科學家之一，王林發與13位中國科學家一起合作，驗證非典病毒起源於蝙蝠。

他說：「所有的溯源工作都是反向進行，事發時不太可能知道（疫情）爆發然後做預防研究。即使給世衛專家開綠燈，到市場/醫院取樣，他們可能門都找不著。再說中國政府也不讓（這樣做）。溯源絶對是長期過程，而且必須以中國科學家為主。世界上越來越多的科學家一致認為新冠疫情的爆發從武漢開始，這沒有爭議，中國國家主席習近平也不能否認。但是病毒從哪裏來是科學爭議，不是政治爭議。」

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 世衛特使：病毒溯源很少能找到明確路標

溯源調查之爭

世衛新冠病毒溯源第一階段調查結束後，世衛曾建議開展第二階段調查，但被中方反對。中國國家衛健委負責人稱，世衛的第二階段計劃將「中國違反實驗室規程造成病毒洩露」作為研究重點之一，這透露出計劃「對常識的不尊重和科學的傲慢態度」。

美國媒體早前也報道，前總統特朗普任期結束前，當時情報部門也撰寫了一份報告，指武漢病毒研究所2019年11月有數名研究員因病需要入院治療，當時的病徵與新冠肺炎的病徵十分相似。而在目前美國國家情報總監辦公室公布的報告信息中，沒有提到此事。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 新冠疫情的最初爆發地武漢已經恢復活力。

今年8月，美國國家情報總監辦公室提交報告，指屬下的情報機關無法就新冠病毒的源頭得出一致結論，也無法就新冠病毒是否由實驗室洩漏達成共識，但可以確定的是，它不是一種人工研發的生化武器。

中國駐美大使館也就這份溯源報告發出聲明，強調「新冠病毒溯源是科學問題，應該也只能由科學家而不是情報專家研究。」