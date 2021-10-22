新科技：三年內你也許就可以叫一輛飛行出租車

小伯恩德·德布斯曼（Bernd Debusmann Jr）

BBC商業事務記者

41 分钟前

圖像來源，Ethan Pines/The Forbers Collection 圖像加註文字， Joby Aviation的老闆們希望能在2024年開始飛行出租車的商業飛行

對許多特定年齡的人來說，城市裏載人飛來飛去的出租車這一想法，會讓他們想起曾經流行的動畫片《傑森一家》（the Jetsons）。

上世紀60年代的這部電視劇描繪了生活在一個未來的大都市的家庭，上班族們可以開著「飛的」去上班。

進入21世紀二十年後，《傑森一家》製作者們的科幻夢想比以往任何時候都更接近現實。

一份報告預測，隨著優步和波音等公司開發eVTOL（電動垂直起降）飛行出租車，到2040年，全球將有43萬輛這樣的汽車投入運營。

與此同時還有在開發和測試的配送無人機。據估計，到2028年，全球無人機市場價值將達到56億美元(合40億英鎊)。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 《傑森一家》凖確預測了未來嗎?

為了應對未來無人機和飛行出租車（設想是大型多螺旋槳無人駕駛飛機）在繁忙的大城市共享空域的需求，支持者表示，城市將需要建造大量的迷你機場，被稱為「空港」。

需要有這些迷你機場，這樣出租車就可以在人們想去的地方降落。

總部位於加州的Joby Aviation公司是研發飛行出租車的先鋒，目前已經進行了1000多次eVTOL飛機的試飛。

該公司希望獲得美國監管機構聯邦航空管理局的批准，在2024年開始商業運營。

Joby的無人駕駛汽車可以搭載四名乘客，最高時速可達每小時200英里，加一次油可行駛的路程超過150英里。

「我們希望在人們居住、工作和想去的地方附近提供空中拼車服務，」Joby的發言人瓊斯（Oliver Walker-Jones）說。

「我們正與各城市密切合作，以確保我們的服務能連接其他交通方式，將『空港』與火車站、機場和其他樞紐聯合起來。」

圖像來源，Bradley Wentzel 圖像加註文字， Joby的電動飛行出租車看起來像直升機和固定翼飛機的混合體

Joby已經與美國停車場運行公司Reef technology合作，將其部分停車場的屋頂改造成空中機場。它還與紐約最大的房地產公司Related Companies簽署了類似協議。

瓊斯還說：「與這些合作伙伴一起，我們計劃在初始啟動市場建設『空港』，在現有需求高、地面擁堵程度令人沮喪的路線上，能節省的費用很有吸引力。」

雖然「空港」網絡似乎有些難以置信，但這個概念已經受到了許多美國城市管理部門的積極關注。

休斯頓、洛杉磯和奧蘭多已經宣佈了為飛行出租車和其他類似車輛建設基礎設施的計劃。

洛杉磯市長加切蒂（Eric Garcetti）表示，該市的提案將「為其他地方政府如何將這項新技術推向更高層面提供模板」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 許多美國城市將飛行出租車視為解決道路擁堵的一種方式

在英國，在考文垂興建該國首個「空港」的計劃得到了英國政府的支持，該「空港」靠近市橄欖球和足球場。

這個「空港」計劃成為世界上第一個空中出租車和貨運無人機運營樞紐，由現代汽車（Hyundai）支持的英國公司Urban Air Port設計（該公司已將這個名稱註冊為商標）。

該公司宣傳這是「世界上最小的機場」，希望零排放設施能在全球推廣，減少道路擁堵和汽車、卡車造成的空氣污染。

「世界各地現有機場規模龐大，跑道長1.2公里，需要承受大量碳排放。」Urban Air Port創始人兼執行董事長桑杜（Ricky Sandhu）說，「這是因為技術和飛機起降的方式。」

圖像來源，Urban Air Port 圖像加註文字， 電腦生成的考文垂迷你機場的圖像

「（根據合同），新車輛可以垂直起飛，並非常凖確地降落。需要一種全新的基礎設施來支持這些。」

桑杜還說，考文垂的初始站點預計將在2022年初開放，會作為一個「物流示範」。

該項目的設計者認為，這個概念將顯示，如何在不同規模的城市中，快速建立小型城市交通樞紐網絡。

「我們的目標是，證明周轉時間絶對是極少的，所以用非常小的面積，就可以得到高容量的基礎設施來支持這些車輛。」桑杜說。

然而，專家指出了幾個阻礙飛行出租車和空中機場迅速流行的挑戰。

專研無人機和空中出租車相關法律的華盛頓律師裏希特（Jennifer Richter）表示：「我們是否以及何時會達到類似《傑森一家》的程度，將取決於該行業如何應對一系列重要障礙。」

「這包括公眾接受度、大規模製造、數字化、電力和實體基礎設施投資，以及高度自動化空中交通管理系統的發展。」

美國商業研究集團JD Power的旅行和技術專家泰勒（Michael Taylor）表示，主要挑戰是監管障礙和空中交通管制系統。

「想象一下對航空飛行的空中管制複雜程度，然後再把它乘以一百萬倍。」他說。

「可能首先要建立標凖的無人機或空中出租車路線。制定規則，解決問題，普遍應用標凖，將事故降至最低。」

關於監管障礙，最大的困難是，飛行出租車尚未獲得相關部門授權進行商業飛行，如美國聯邦航空管理局（FAA）或英國民用航空管理局（CAA）。

然而，這兩家機構都在繼續研究這類車輛的安全性，以及如何制定授權並隨後進行監測。在英國民用航空管理局，這項工作是由一個特定的創新團隊完成的。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 送貨無人機已經經過了數年的測試

工程設計公司澳昱冠（Aurecon）研究新興技術的專家貝爾貝西斯（Aaron Belbasis）表示，健康和安全問題是最重要的。

他指出，隨著越來越多的機動車在空飛行，統計概率上會出現更多事故，如果一輛飛行出租車以一種不受控的方式掉落，可能有岩石一般的衝擊力，墜落會給車上的人以及其拋物軌跡覆蓋人帶來巨大危險。

桑杜說，他主要擔心的是，「空港」和其他基礎設施的投資可能會落後於對eVTOL車本身的投資。

「我不那麼擔心監管。我們看到，正在迅速發展。」桑杜說。

桑杜表示，儘管面臨挑戰，但美國、歐洲和亞洲各城市對「空港」的需求和興趣已經很大。