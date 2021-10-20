「元宇宙」究竟有何魅力 吸引科技巨頭爭相入局

37 分钟前

圖像來源，Getty Images

社交媒體臉書宣佈將要在歐洲僱用一萬人來發展「元宇宙」。

「元宇宙」的概念被許多科技公司、科技專業分析和市場人士譽為是互聯網的未來，但它究竟是什麼？

元宇宙究竟是什麼？

元宇宙（metaverse）有點像加強版的虛擬現實（VR），但有些人認為元宇宙將成為互聯網的未來，就好像智能手機的出現徹底改變了1980年代笨重的移動電話，現在人們所理解的互聯網，未來也會進化成為元宇宙。

與其坐在電腦前面上網，人們可以使用穿戴式裝置進入元宇宙，連接著各式各樣的數字環境的一個虛擬世界。

現在的虛擬現實大多數應用在遊戲上面，但元宇宙的虛擬世界能應用在任何實際的方面，例如在元宇宙裏面可以工作、和朋友相聚、看演唱會、看電影、或者只是在裏面逛逛看看也可以。

大部分人在元宇宙裏面會有一個代表自己的3D化身，你通過這個化身在元宇宙裏面從事各種活動。

但是元宇宙目前還只是一個仍在發展的概念，因此沒有一個普遍同意的定義。

為什麼突然變成熱詞？

關於虛擬世界和增強現實，每隔幾年就會出現一些新的熱門概念，但大部分最終都會逐漸消失。

但是財力雄厚的投資者和大型科技企業對元宇宙這個概念展現了強烈的興趣，如果最終元宇宙成為互聯網的未來，沒有任何人願意落在最後面。

而且隨著虛擬現實遊戲的技術進步和互聯網聯線的速度加快，許多人相信元宇宙的技術終於成熟了，終於有可能實現。

為什麼臉書也要加入？

臉書已經將建造元宇宙列為最重要的優先項目之一。

臉書通過旗下的Oculus虛擬現實頭戴設備公司，已經大筆投資開發虛擬現實裝置，使其比競爭對手更便宜，一些分析人士表示，臉書為此甚至不惜虧本。

臉書也為社交網絡和工作用途推出虛擬現實小程序，其中一個小程序可以和真實世界互動。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 臉書大筆投資開發虛擬現實裝置

臉書過去曾經用大筆投資併購競爭者，但現在臉書表示，元宇宙「不會由一家公司在一夕之間建成」，並承諾願意合作。

臉書表示已經注資5000萬美元在非營利團體，協助「負責任的開發和建造元宇宙」，但真正的元宇宙還要需要10到15年的時間。

還有誰對元宇宙有興趣？

推出堡壘之夜（Fortnite，要塞英雄）遊戲的美國電子遊戲開發公司Epic Games也積極開發元宇宙，其公司負責人斯韋尼（Tim Sweeney）多次談論對元宇宙的熱切遠景。

早在幾十年前，一些多名玩家參與的在線遊戲就已經分享能互動的虛擬世界，那雖然並不是元宇宙，但和元宇宙有部分共同概念。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 堡壘之夜遊戲在虛擬世界裏舉辦演唱會和其他活動吸引許多人參加

近年來，堡壘之夜遊戲擴大內容，在虛擬世界裏舉辦演唱會，品牌活動和其他活動，讓人們對虛擬世界的各種可能性感到印象深刻，也將斯韋尼對元宇宙的遠景推到了人們的眼前。

其他的遊戲公司也在開發元宇宙概念，一款名為「羅布樂思」（Roblox，機器磚塊）的遊戲就是一個平台，上面有成千上萬種開發者創建的遊戲，玩家進入這個生態系統就能和其他人在這個虛擬世界中互動。

另外，一個名為「Unity」的3D開發平台也在投資開發數字版本的真實世界「數字雙胞胎」，英偉達（Nvidia，輝達 ）也在建立自己的「Omniverse」，一個連接3D虛擬世界的平台。

元宇宙都是遊戲嗎？

不是的，雖然關於元宇宙有很多不同的想法，但大部分人認為人與人的社交互動是其概念核心。

例如，臉書就在測試一個名為「Workplace」的虛擬現實會議程序，以及一個名為「Horizons」的社交空間，兩者都使用他們的虛擬化身系統。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 臉書測試一個名為"Workplace"的虛擬現實會議程序

另一個虛擬現實程序「VRChat」，完全專注於在線聚會和聊天，讓使用者進入虛擬世界探索環境、和其他人互動，而沒有任何在線遊戲的成份。

Epic Games的斯韋尼最近對美國《華盛頓郵報》表示，他可以預見未來汽車製造商在推出新款汽車的時候，「會在虛擬世界同時推出讓使用者試駕」。

也許你以後上網購物，也可以先試穿虛擬的衣服，付款後再送貨到真實世界的地址。

這種技術現在存在嗎？

近年來虛擬現實有了很多進步，高端的頭戴式裝置讓佩戴者看到自己走在3D的虛擬世界裏面，虛擬現實也更加走入主流，Oculus Quest 2虛擬現實遊戲頭戴設備就是2020年很受歡迎的聖誕節禮物。

能夠可靠證明數字產品擁有權的「非同質化代幣」（NFT）所引發的興趣大增，更可以說明虛擬經濟如何運作。

更先進的虛擬世界需要更好、更可靠的移動連接，第五代移動通信技術（5G）的逐漸開展，將能夠實現這樣的技術要求。