飲食與健康：有些飽和脂肪可能比我們想象的更有益於健康？

43 分钟前

圖像加註文字， 奶酪營養豐富，但富含飽和脂肪。

提到飽和脂肪，有人立即如臨大敵，富含飽和脂肪的乳製品大受牽連。

然而，一項大型新研究顯示，乳製品中的一些飽和脂肪實際上可以幫助預防 - 而不是導致 - 心臟病。

該研究結果似乎對公共衛生指引提出了挑戰：為保護心臟我們應該在多大程度上限制全脂乳製品的攝入。

是不是飽和脂肪的種類要比攝入的分量更為重要呢？

瑞典研究結果說了什麼？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 披薩餅也可能含有不少飽和脂肪

由國際研究人員組成的這個小組追蹤4150位60歲的瑞典人長達16年以上。他們發現，食用乳製品最多的人與食用較少的人相比罹患心血管疾病的風險反而更低；調查也未發現多吃乳製品與死亡風險增加之間的聯繫。

這項研究並沒有考慮參與者食用的乳製品種類。研究人員對參與者的血液進行分析，測量血液中與乳製品有關的某些脂肪酸的含量。

瑞典是世界上乳製品消費量最高的國家之一，研究人員將其結果與17項類似研究結合起來分析。這17項研究涉及數個不同國家的近4萬3千人。結果證實了瑞典研究人員的發現。

研究論文的主要作者、澳大利亞喬治全球健康研究院的特裏厄（Kathy Trieu）博士說，調查分析的結果表明少吃乳製品未必是對心臟健康的最佳選擇。

「越來越多證據顯示，乳製品對健康影響可能更取決於其種類 -- 比如，奶酪、酸奶、牛奶和黃油 - 而不是脂肪含量。這就讓人對完全避免乳製品脂肪是否有益於心血管健康的說法提出疑問，」她說。

英國衛生安全署（UK Health Security Agency，該機構已取代英格蘭公共衛生署Public Health England）的發言人表示，「英國營養科學諮詢委員會」（SACN）正在審議有關飽和脂肪的官方指引，並將在「適當時候」公布其報告。

但他們還說，「英國每年死於心血管疾病的人數約為158000人，人均飽和脂肪攝入仍高於推薦量，繼續建議和幫助人們減少飽和脂肪的總攝入量仍然很重要」。

乳製品和健康之間的關係

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 黃油也是乳製品，富含飽和脂肪。

之前已有許多研究顯示，儘管富含飽和脂肪，但像牛奶、奶酪、酸奶等乳製品對減少心血管疾病風險具有中性、甚至積極影響。研究還發現，某些乳製品還可以降低二型糖尿病及高血壓，這都是增加患心血管疾病的因素。

阿斯頓醫學院註冊營養師兼營養和循證醫學負責人梅勒（Duane Mellor）說，我們得到的信息是，某些乳製品對心血管疾病具有一定的保護作用，儘管我們並不了解其機制和原理。

幾十年以來，政府健康政策一直建議人們少吃飽和脂肪食品。總的來說，這是基於飽和脂肪可以增加低密度脂蛋白水平（LDL，也稱壞膽固醇），它會導致動脈「硬化」，增加心臟病和中風風險。

該建議並沒有區分飽和脂肪的類型，部分原因是因為包括乳製品在內的大多數食品成分複雜，並含有許多類型脂肪。

一種新興理論認為，身體對被稱為奇數鏈脂肪酸的飽和脂肪的代謝方式與其它不同。在乳脂、反芻動物肉類（例如牛、綿羊、山羊和鹿）以及一些植物中可以找到少量的奇數鏈脂肪酸。

梅勒博士說，「可能是奇數鏈脂肪酸無法被用於製造低密度膽固醇；或是它們無法循環；或是它們被用於我們體內不同路徑的緣故」，「這些只是目前被探討的一些理論，但還需要更多的證據。」

英國心臟基金會高級營養師泰勒（Victoria Taylor）表示，人們對乳製品和心臟以及循環系統健康之間的聯繫尚不清楚。可能是乳製品中的營養，而非其中的特定脂肪酸在保護心臟方面扮演關鍵角色。

她說，「研究人員認為，牛奶中的一系列營養素，包括鈣、磷和鉀也可能與此有關」，也有一種說法是這些營養素可能一同發揮作用，這就是為什麼我們會看到不同乳製品產品存在差異的原因。

那麼，建議女性和男性每天攝入的飽和脂肪量分別不要超過20/30克的官方健康指南需要改變嗎？

官方乳製品攝入建議

圖像加註文字， 酸奶

牛津大學飲食和人口健康教授傑布（Susan Jebb）表示，建議公眾減少飽和脂肪總攝入量的說法仍保持不變。因為作為一個群體，我們仍攝入過多的飽和脂肪。臨牀試驗顯示，減少飽和脂肪可以降低壞膽固醇水平，從而減少心血管疾病風險。

傑布教授說，她想不出任何證據表明多吃飽和脂肪--即使是乳製品--對健康有好處，而減少飽和脂肪攝入卻有許多益處 - 例如，除了減少罹患心血管疾病風險以外，少吃肉還能降低患大腸直腸癌的風險；少吃蛋糕、餅乾和糕點還可以降低糖和卡路里的攝入量，減少肥胖風險。

「那也許是導致心臟病與飲食相關最大的風險因素，」傑布教授說。

儘管奶酪中含有某些危害較小的脂肪酸，但傑布教授說，與任何健康飲食結構一樣，關鍵是要適量，「除了飽和脂肪，人們還需要注意的是奶酪中的卡路里和鹽的含量。」

應不應該改變公共健康信息？

圖像加註文字， 專家說每天喝三分之一品脫的全脂牛奶沒有問題

梅勒博士認為，也許現在是改變公共健康宣傳的時候了，這樣有助於體現吃少量乳製品具有保護心臟益處這一最新研究結果，並告訴公眾不必對全脂乳製品完全迴避。

他說，乳製品中的奶酪和酸奶是蛋白質和鈣的寶貴來源，並且它們與降低心血管疾病風險「始終相關」。

科學家們說，乳製品中已證明健康益處最多的是硬奶酪。它有限制人體吸收脂肪含量的特性，因而可以減少心血管疾病的風險。但黃油的健康保護證據仍不太清楚。

梅勒博士說，「並不是說我們應該吃許多全脂乳製品」，但他認為每天食用三小份全脂乳製品是健康的，例如，一塊大拇指大小的奶酪、一小瓶全脂酸奶和三分之一品脫的全脂牛奶（一品脫等於568毫升）。

梅勒說，只要是能把這些包括在富含蔬菜和其他營養食品的飲食結構當中就問題不大。關鍵是，食用飽和脂肪食品時需要做出明智的選擇；最大問題不是全脂乳製品，而是那些根本沒有什麼營養的食品。

梅勒博士說，「英國人飲食習慣中飽和脂肪主要來源之一是各種派（各種甜、鹹餡餅）、糕點、蛋糕以及餅乾。這些食品中含有加工飽和脂肪。這些是人們需要注意的，因為它們不僅含有飽和脂肪，還含有糖和低纖維麵粉。」

包括領導瑞典研究的科學家在內的大多數科研人員都認為乳製品非常複雜，它們在保護心臟方面是否有作用、有怎樣的作用，目前人們還沒有全部了解。

需要更多研究以確定乳製品中的一些特定脂肪、以及/或者它們所含的各種營養素對心血管健康的影響。

研究有多可靠？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 各種酥皮點心食品富含飽和脂肪

梅勒博士認為，瑞典的研究既有長處也有短處，「許多營養研究的問題在於它們都是基於參與者自己回憶和上報所吃食物數據的基礎上完成的，這可能並不可靠」。

但他同時表示，瑞典的研究查看了血液中奇鏈脂肪酸的標記，而它只能來自乳製品。這是該研究的優勢之一。

然而，泰勒女士認為，該研究「不能證明多吃乳製品可以減少心血管疾病的風險 - 其他一些因素，例如生活方式，可能也有關係。」

研究人員還指出，這一研究和分析只涉及瑞典、美國、英國和丹麥人的情況，因此不能肯定適用於所有種族群體。但梅勒博士強調，它也參考了其它幾個類似研究，涉及來自不同國家、不同年齡以及性別的大量人群。

「真正的問題是我們並不知道到底是哪一類乳製品可能提供了保護性益處。我們仍缺乏有關信息，」梅勒博士說。