健康常識：英國專家為你解疑有關感冒的六個常見問題

29 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 冬天是感冒高發季節。

隨著解封後人們的社會活動逐漸恢復到新冠疫情封鎖之前的水平，再加上冬季來臨，流感和感冒無疑會增多。

一些社交媒體上開始流行各種如何治療感冒的視頻。例如，抖音上一則宣傳往鼻孔裏放大蒜可以治感冒的視頻迅速躥紅。這只是網絡上諸多自詡可自癒感冒的良方之一。

英國學術研究網站The Conversation就此請兩位專家為我們解讀關於預防和治療感冒的一些土辦法到底有沒有道理。

一，受涼是否會得感冒？

感冒在冬天更常見。和其他上呼吸道感染（鼻子、喉嚨和氣管）一樣，通常是由病毒引起的。

著涼導致感冒的說法或許有一點點道理，因為氣溫變化會導致喉嚨和氣管的粘膜發生變化，這可能會讓病毒更容易感染細胞。

然而，冬天更容易患感冒的主要原因是在室內停留時間更長，與他人接觸距離也更近，這為傳播病毒營造了完美環境。

二，鼻孔放大蒜有用嗎？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 大蒜雖然好，但千萬別直接往鼻子裏塞。

抖音上流行的視頻是把蒜瓣塞到鼻子裏，並聲稱它可以起到減充血劑、緩解鼻塞的作用。

把異物塞到鼻子裏可以堵塞鼻粘液的流動，當取出塞充物時粘液開始流動，可能滴落或甚至流出來。

鼻粘液不僅能夠幫助「捕獲」和清除包括病毒在內的病原體, 而且還含有抗體，能夠減少病毒的傳染性和可傳播度。因此，塞大蒜不是個好主意。

大蒜含有可能刺激鼻子的許多化合物，而且不要忘了往鼻中塞任何異物都不好。它可能會損傷鼻黏膜、導致鼻出血，甚至卡住。

因此，塞大蒜不但沒有幫助，反而可能有害。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 新冠期間戴口罩

三，草藥能否預防感冒？

有各種聲稱草藥可以預防感冒或加速恢復的說法。其中，人們經常提到的紫錐菊（echinacea）是一種生長於北美的植物科。

一些試驗顯示，它具有一點預防效果，但卻沒有證據顯示它可以顯著減少病症程度。

姜黃（turmeric）也是受到人們吹捧的另一種草藥，但也沒有強有力的證據證明其有效性。

四，維生素C有幫助嗎？

諾貝爾獎得主萊納斯·鮑林（Linus Pauling）曾表示，高劑量的維生素C可以有效治療許多病毒性感染。

但根據考科藍（Cochrane，由專業研究人員組成的權威性證據評估系統）的評估發現，維生素C不能預防感冒，但可能會縮短某些人的感冒時間。

由於每日服用200毫克的維生素C補充劑被認為風險很低，有人建議可以把它當作縮減感冒病程的合理對策。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 冬天可以適當補充一下維生素C和D。

五，維生素D能預防感冒嗎？

維生素D素有陽光維生素之稱，功效不僅與健康骨骼相關，而且還與能降低心臟病、糖尿病以及病毒等其它一應風險有關。

這讓人們對維生素D的興趣大增，希望維生素D可以幫助對付流感和新冠。

試驗室試驗結果表明，維生素D在支持免疫系統方面有重要作用，這對抗擊病毒至關重要。但問題可能是，有些人本來就有維生素D不足現象。

陽光讓人體製造維生素D - 但冬天陽光不足影響維生素D合成。因此，遵循英國政府建議在冬日補充維生素D是明智的選擇，這樣能幫助獲得足夠的維生素D，從而可能有助於預防感冒。

六，喝雞湯有用嗎？

多年以來人們一直喜歡用雞湯治感冒。像蜂蜜一樣，它對緩解感冒症狀可能有一些好處，但在驅除感染方面作用不大。

雞湯中的水可以幫助補充水分，因為感冒時往往會出現體內缺水現象。和大多數熱飲一樣，雞湯可以幫助緩解鼻竇痛。

有一些研究曾試圖搞清雞湯對人體免疫系統細胞的影響，但這方面的證據遠非決定性的。

很遺憾，治療普通感冒並沒有什麼靈丹妙藥。一些建議可能有幫助，總的來說沒有傷害，例如，補充足夠的維生素C和D。但其他一些建議絶對不值一試，而且可能有風險，比如往鼻子裏放大蒜。