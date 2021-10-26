COP26：解鎖氣候變化的關鍵詞
氣候變化無疑是當今最重大國際議題之一，也是人類未來生存面臨的主要挑戰之一，但用來闡述氣候變化方方面面的科技語言和詞匯經常令人感到費解。
了解一些與氣候議題有關的關鍵詞，可能就像掌握了解碼鑰匙，至少有助於讀懂跟氣候議題相關的新聞報道。
下面是部分頻繁見諸於媒體的與氣候變化相關的關鍵詞匯。
氣候峰會（climate summit）
- 聯合國召集的全球最高級別氣候大會，討論、協調氣候變化對策，確立框架，明確目標、路徑和各國的承諾；
- COP26全稱是第26屆聯合國氣候變化大會，2021年11月在蘇格蘭格拉斯哥舉行。相關的聯合國峰會還包括生物多樣性公約締約國大會，第15屆締約國大會，即COP15，2021年在中國舉行；
- 已經達成的公約、協定包括：里約熱內盧公約，或稱里約公約（Rio Conventions），包括《氣候變化公約》、《生物多樣性公約》和《荒漠化公約》；巴黎氣候協定（Paris Climate Agreement，又稱巴黎協定）；京都議定書（Kyoto protocol）
IPCC
- 全稱是「政府間氣候變化專門委員會」（Intergovernmental Panel on Climate Change），由聯合國和世界氣象組織共同設立的科學機構；
- 目的和職責是檢查、評估氣候變化相關的最新科研成果。它2018 年的報告提出，地球升溫幅度應控制在 1.5°C 之內，否則後果將極其嚴重，超出預想。
1.5 攝氏度 （1.5℃）
- 科學家認為，將全球平均氣溫上升幅度控制在 1.5 攝氏度以內將可避免出現氣候變化帶來的最壞後果；
- 這是與「前工業時代」相比。自工業革命開始以來，地球氣溫已經上升了大約 1℃。
氣候變化 （Climate Change）
- 影響全球或區域氣候的變化模式，衡量指標包括平均溫度、降雨量，以及熱浪或暴雨等極端天氣發生的頻率；
- 造成這種變化的原因可能包括自然過程和人類活動。全球變暖是一個非正式術語，用來描述人類活動造成的氣候變化。
碳足跡（碳腳印，Carbon footprint）
- 個人或機構、組織在給定時間內排放的碳量，或產品製造過程中排放的碳量
碳中和（Carbon neutral）
- 二氧化碳淨釋放為零的過程，例如，通過光合作用而形成的各種有機體，即生物質（biomass）的生長會從大氣中吸收二氧化碳，而燃燒它們則會釋放二氧化碳；
- 如果吸收的量和釋放的量相同，那麼這個過程稱為碳中和；
- 一個公司或國家也可以通過碳抵消的方式達到碳中和。
排放（Emissions）
- 任何能導致全球變暖的氣體（如二氧化碳）的釋放；全球變暖是氣候變化的主要原因；
- 這些氣體可以小到汽車尾氣或奶牛釋放的甲烷，也可以大到燃煤發電站和重工業產生的廢氣。
反饋環（反饋迴路，Feedback loop）
- 在氣候變化中，反饋迴路是加快或減慢地球變暖趨勢的一個自然過程，正反饋會加速溫度上升，負反饋會減緩溫度上升；
- 隨著北極的海冰融化，冰層表面的顏色從明亮的白色變為較深的藍色或綠色，反射的太陽光線減少，被吸收的太陽光線增多，所以極地冰減少意味著變暖加速，更多冰融化，融化的速度更快。
全球變暖（Global warming）
- 過去幾十年來全球平均氣溫持續上升，科學家認為這主要是由人為排放的溫室氣體造成的；
- 有記錄以來最熱的年份是 2016 年，但英國氣象局數據顯示，氣溫持續上升是一個長期趨勢。
地球工程學（Geo-engineering）
- 也稱氣候工程學、氣候調整或者氣候干預，主要指運用科技對環境加以大規模改造，目的是阻止或逆轉氣候變化過程；
- 具體實例包括：從大氣中提取二氧化碳並將其儲存在地下。還有更遠大的設想，例如在太空中部署巨大的反光鏡來反射太陽光線；
- 科學界對地球工程技術仍有爭議，一部分學者認為可能被證明是必不可少的，因為在減少溫室氣體排放方面做得還不夠，另一些人則指出這些技術未經證實，可能會產生不可預見的後果。
氣候變化失控（Runaway climate change）
- 描述氣候變化在越過「臨界點」後如何突然變得更糟，以至於更難遏止或逆轉；
- IPCC 2018 年報告說，到 2030 年全球排放量必須減少 45%，到 2050 年達到淨零排放，這樣才有 50% 的機會在本世紀將氣溫上升控制在 1.5°C 以內。
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