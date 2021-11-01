人與自然：室內綠植為何有助於改善身心健康與生活環境?

18 分钟前

圖像來源，BBC Chinese 圖像加註文字， 室內植物有利淨化空氣。

室內綠色植物不僅賞心悅目，還有許多健康好處。這背後有哪些科學道理？

這幾年，養室內植物蔚然成風，特別是在新冠封鎖期間，許多人希望能改善居家環境，把「大自然」請進來，全球室內植物的銷售量也因此迅猛增長。

BBC科學節目主持人邁克爾·莫斯利醫生（Dr Michael Mosley）在他的播客《就一件事》（Just One Thing）中探討了養綠植為什麼對健康有益 - 從提高記憶力和生產力到改善辦公室或居家的空氣質量。

室內空氣污染對健康有哪些危害？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 室內污染不容忽視。

首先，室內空氣污染對健康有哪些危害？

大多數人都了解交通造成的空氣污染對健康有害。但其實，室內空氣污染可能同樣糟糕 - 無論是在工作場所還是家中。室內空氣污染可能造成一系列健康問題，例如哮喘、喘鳴、結膜炎以及濕疹等。

專家研究的這些空氣污染物中最令人擔憂的是揮發性有機化合物（VOCs）。它們存在於阻燃劑、氣溶膠噴霧劑和清潔產品中。

其中一種化合物是檸檬烯，也就是帶有柑橘香味的空氣清新劑和清潔用品等。不幸的是，它和空氣中臭氧發生反應後形成具有潛在危險的化學甲醛。

另外一種如果濃度過高可以引起問題的化學物質是二氧化碳，它能導致注意力不集中以及決策不佳等問題。

如果通風良好就不會引起這兩種情況。但如果不可能，也可以通過室內植物來淨化空氣，它是一種既有效、又自然的方式。

有沒有「綠色」解決方案？

圖像來源，BBC Chinese 圖像加註文字， 研究顯示，那些需要充足光線、光合作用較多以及生長更加迅速的植物帶來的益處也更大。

室內植物可以幫助改善空氣質量的說法來自於一個人們可能意想不到的地方。1989年，美國航空航天局（NASA）展示了在密封空間內植物可以顯著降低揮發性有機化合物和二氧化碳的濃度。

但所缺少的是綠植在家中或辦公室也有這樣作用的證據。然而，它的確鼓勵了一系列有關植物吸收化學物質潛能的研究。

自那時起，有關室內植物對不同環境的影響 - 更現實地說 - 對生活環境影響的研究取得了飛躍性進展。

例如，有一項研究顯示，在60個有高濃度揮發性有機化合物的辦公室中引進盆栽植物可以把這些化合物的水平降低了50-75%。

挪威的一項研究評估了在辦公室、學校以及醫院的放射科擺放室內植物的影響，結果發現這樣做以後，人們咳嗽、頭疼和疲倦的現象減少了。

植物如何淨化空氣？

圖像加註文字， 家裏清潔用品也能造成室內污染。

那麼，植物到底是如何起到淨化空氣的作用的？

英國皇家園藝協會的布拉努薩博士一直從事植物如何改善空氣質量方面的研究。她解釋說，植物可以通過幾種方式清除空氣中的化合物。

植物葉子下有被稱作氣孔的小孔，這些氣孔可以讓空氣進入，並排出水蒸汽。許多氣態化合物通過這一方式被清除。與此同時，水蒸汽也讓空氣更加濕潤。

另外一種方式是通過土壤，土壤中的微生物可以分解化合物。

綠植對精神健康有哪些益處？

圖像來源，BBC Chinese 圖像加註文字， 號稱魔鬼的常青藤的綠蘿是很好的室內植物選擇

室內植物不但能對身體健康有好處，也有人說它對精神健康也有益處。

如果你本來就喜歡植物，可能早已經注意到，在有植物的空間感覺更舒適、呼吸更深，並能感受到自然所帶來的鎮靜效果 - 已經有這方面的研究支持這一觀點。

還有研究表明，植物的確能提高幸福感，從而改善情緒、提高記憶力和生產力。

一項研究甚至發現，當員工能從辦公桌看到植物時，他們在注意力測試方面的表現提高了19%。

哪種植物效果最佳？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 多肉植物比較容易養，但它們在換氣方面作用很少，但也能給你帶來觀賞性效果。

哪種植物可能帶來的好處最多呢？布拉努薩博士對莫斯利醫生表示，那些生長快速、需要多澆水 、生理活躍的植物通常效果更佳。她說，比如「一些像和平百合（peace lily，也稱和平蓮等）以及綠蘿之類的植物」。

而那些不需太多打理的植物效果稍差些。布拉努薩博士說, 例如，多肉植物比較容易養，雖然看起來賞心悅目，並基本不需要太多打理。但在淨化室內空氣污染方面作用不大。

研究顯示，那些需要充足光線、光合作用較多以及生長更加迅速的植物帶來的益處也更大。

正因為如此，布拉努薩博士說，為了取得最大收益，最好能多養幾盆室內植物，「比如一個小房間，可能至少需要五、六盆植物才能起到減少二氧化碳和二氧化氮濃度的顯著作用。」

怎樣獲得最大收益？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 善待室內綠植，它們就會造福於你。

布拉努薩博士還說，重要的是要善待植物，這樣它們才能有最佳機會為室內空氣排氣和增加濕度。

植物生長需要充足光線，從而達到氣體交換更多的目的，「我們能為它們提供的光線越多，它們就會為我們表現得越好。」

當然，還要注意不要澆水過多或過少。

如果你希望提高工作效率、改善注意力，抑或是改善室內空氣質量，也許真值得把大自然請進來。