新冠肺炎：各國對為兒童接種疫苗有什麼政策

23 分钟前

圖像來源，CHEMA MOYA 圖像加註文字， 西班牙讓12至19歲的兒童接種疫苗，當地絶大部份屬於這個年齡層的兒童都已經接種了疫苗。

隨著各國繼續推進自身的新冠疫苗接種計劃，不少地方都先後開始為未成年人接種疫苗，但各國對不同疫苗的適用年齡都有不同規定。

其中在中國大陸，當局6月的時候就開始讓3至17歲的兒童接種國藥疫苗。北京當局的目標是在今年年底在當地達到約80%的接種率。中國大陸當局沒有強制國民接種疫苗，但部份地方政府宣佈學生的家人必需全部接種疫苗，否則學生不可以回校上課。

台灣中央流行疫情指揮中心今年8月也宣佈，將會開放讓12至17歲的兒童接種疫苗。截至10月25日，已經有超過100萬名在這個年齡群的兒童接種第一劑疫苗。香港就在4月開始讓16歲以上的居民接種疫苗，到6月再放寬條件，滿12歲就可以接種疫苗。

世界許多其他地方都有類似措施，但各國的進度都大有不同。

圖像來源，JEFF J MITCHELL 圖像加註文字， 在英國，疫苗接種計劃目前只推廣到16至17歲的兒童。

美國

美國食品藥品監督管理局這個星期發表報告，指輝瑞公司研發的復必泰疫苗，在5至11歲的群組中預防帶病徵感染新冠肺炎的效力，可達到95%。

當地在5月的時候批准讓5至11歲的兒童接種新冠疫苗，接種計劃隨即在6月開始。

美國食品藥品監督管理局指，接種新冠肺炎在十分罕見的情況下會導致心肌炎，但接種的好處仍然大於壞處。

而研發莫德納疫苗的公司也表示，測試顯示它旗下的疫苗在6至11歲兒童體內可以引起「不錯的中和性免疫反應」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 世衛說目前仍然進行有關兒童接種疫苗的臨牀試驗，當有新證據而又需要更新接種政策時就會修改正式意見。

歐洲

歐洲藥品管理局（ European Medicines Agency ）在5月的時候批准讓12至15歲的兒童接種輝瑞的復必泰（BioNTech ） 疫苗，之後歐盟各國就以不同速度進行接種。

其中，丹麥和西班牙分別讓12至15歲和12至19歲的兒童接種疫苗，當地絶大部份屬於這個年齡層的兒童都已經接種了疫苗。

法國的接種速度也相當快。截至9月30日，約有72%介乎12至17歲的兒童接種首劑疫苗，而完成接種兩劑疫苗的兒童就有約64%。

當地的法例規定，未成年人需要出示新冠肺炎測試陰性證明，才可以進入電影院、博物館、餐廳和室內購物中心等場所。

而德國原本只讓本身有健康問題的12至15歲兒童接種疫苗，但8月起Delta變種病毒開始傳播，於是擴展接種對象，讓任何年齡滿12歲的人都可以接種。

在瑞典，並不是所有12至15歲的兒童都可以接種疫苗，當地政府規定只有那些患有肺病、嚴重哮喘或其他高危疾病的兒童才可以接種。

挪威並不是歐盟成員國，它最近才開始讓12至15歲的兒童接種新冠疫苗，但目前來說只可以接種第一劑疫苗，當局將會在稍後時間才決定是否讓他們接種第二劑疫苗。

圖像來源，Damien Storan 圖像加註文字， 愛爾蘭在8月起就已經為12至15歲的兒童接種疫苗。

除了12至15歲的兒童，部份國家也開始為更年輕的兒童接種疫苗。

其中，阿聯酋在8月開始為3歲或以上的兒童，接種中國公司研發的國藥疫苗。阿根廷也有類似的措施。

而智利就為年滿6歲的兒童，接種中國的科興疫苗。

科興也在南非進行臨牀實驗，試驗為滿6個月至17歲兒童注射新冠肺炎疫苗的效果。

古巴目前也為年滿兩歲的兒童接種新冠疫苗，使用的是自主研發的疫苗「主權二號」（Soberana 02）。

圖像來源，PharmaJet 圖像加註文字， 印度當局批准年滿12歲的兒童接種當地自主研發的疫苗，這款疫苗稱為ZyCoV-D，當地同時研發了不用針筒的新冠肺炎疫苗。

其他地方的情況如何？

一些新興國家已經開始大規模為年滿12歲的兒童接種疫苗，例如在巴西，部份地區已經凖備好，當衛生當局批准後就會為年滿5歲的兒童接疫復必泰疫苗。

在亞洲，印尼、韓國、泰國、馬來西亞和菲律賓都已經開始為年滿12歲的兒童接種疫苗。

印度當局在8月也批准，讓年滿12歲的兒童接種當地自主研發的疫苗，這款疫苗稱為ZyCoV-D。當局計劃最初只讓有嚴重健康問題的兒童接種，當成人疫苗接種計劃完成後，就會為兒童接種。

土耳其當局早前在9月宣佈，隨著學校在假期結束後重開，當地將凖備為12歲或以上兒童接種疫苗。

世衛對兒童接種疫苗有什麼意見？

世界衛生組織表示，兒童和少年感染新冠肺炎病毒的話，病情相比成年人來說較輕微。它也呼籲各國政府要小心檢視，本國接種計劃群體的先後次序。

世衛指出，除非這些兒童屬於高危群組，否則相比起老年人、長期病患者和醫護人員來說，讓兒童接種新冠肺炎並非首要任務。

世衛的策略專家組（Strategic Advisory Group of Experts）早前宣佈，復必泰疫苗適用於年滿12歲的人，又指年齡介乎12至15歲的人可以「與其他優先群組一起接種疫苗」。