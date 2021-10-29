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環境保護：用樂高拯救新加坡珊瑚礁
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環境保護：用樂高拯救新加坡珊瑚礁
11 分钟前
新加坡擁有全球三分之一的珊瑚礁種類，但土地開墾等問題導致珊瑚礁一直在減少。一群科學家正利用樂高幫助保護新加坡珊瑚礁。
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