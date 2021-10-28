女性健康：警惕腸癌年輕化 防範措施小貼士

1 小时前

圖像來源，Adele Roberts 圖像加註文字， BBC音樂DJ羅伯茨在Instagram上傳的自己住院治療前後的照片

BBC知名音樂DJ阿黛爾·羅伯茨（Adele Roberts）剛剛42歲就發現罹患腸癌的訊息最近震驚了英國社會。人們對原本以為是老年人、特別是老年男性「專利」的病竟然也會落到中青年女性身上都大為吃驚。

不幸的是，有研究顯示腸癌年輕化似乎已經成為一個現代社會不爭的事實。如何預防和平時生活習慣中更加注意則也成為很有必要了解的話題。

年輕女性也會有腸癌

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 女性也要注意腸癌，吸煙、飲酒和食用過多紅肉均不利健康。

羅伯茨被診斷罹患腸癌之後，在網絡上收到許多聽眾和同行的關懷與支持，其中也包括其他一些更年輕的女性腸癌患者：21歲的埃斯特拉和39歲的菲莉帕。

菲莉帕是英國全民保健系統NHS的一名全科醫生，2019年她得知自己得了二期腸癌時只有39歲。經過手術和化療後，菲莉帕目前已經康復。

年僅21歲的大學生埃斯特拉2020年被確診為腸癌，而在那之前她一直都非常健康，也從來沒住過院。

埃斯特拉說，她在去年5月被確診出腸癌，當時為2或3期。但病情發展很快，幾個月後就已經發展到4期，並轉移到肺部。埃斯特拉接受了化療，並希望能在未來幾個月實施手術。

羅伯茨在自己的社交媒體頁面上警告公眾：「它（腸癌）可以影響任何人、任何年齡、任何時間，沒有歧視，一視同仁。早期發現能救你一命」。

埃斯特拉也呼籲說，如果覺得自己身體有什麼不對勁，最重要的是盡快去看醫生做檢查。

腸癌防範措施

圖像加註文字， 有家族史的人要特別注意，比如，英國電視主持人懷特有腸癌家族史。

腸癌通常是指結腸直腸癌，因為它是源自結腸或直腸（為大腸的一部分）的癌症，因此也稱結直腸癌或大腸癌。

近年來在全球範圍內，結直腸癌的發病和死亡呈明顯上升趨勢，且發病年齡有所提前。有研究顯示，這一趨勢與現代社會環境污染、食品安全以及人們平日生活方式改變等都有關係。

養成健康的生活方式是預防多種癌症的最佳方式。這包括戒煙、少喝酒、少吃紅肉以及多吃果蔬。

另外，現代人往往久坐不動，因此，專家建議積極鍛煉。肥胖人士則應把體重減到正常範圍之內。

腸鏡篩查是檢查腸道內壁健康狀況的重要手段之一，特別是有家族史和腸道息肉的人更要注意。

腸癌篩查也是消除腸癌隱患的最有效手段。英國醫學雜誌《柳葉刀》稱，腸癌篩查可以將發生腸癌的風險率降低三分之一以上，挽救無數人的生命。

除了歐美國家之外，據中國衛生部統計，在中國城鎮人口中，成年人死於癌症的概率約為三分之一。而結腸直癌也已經成為威脅生命的主要兇手之一。

由於生活方式、生活環境等因素，中國結直腸癌的發病率每年以4%-5%的速度增加，而早期得到診斷的只有10%。而且，腸癌的發病率和死亡率無論在男性和女中都已佔據各種癌症的前五位。

如何鑒別腸癌症狀？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 腹痛不適要及時就醫。

菲莉帕醫生說， 雖然每個人大便習慣不同，但最重要的是排便習慣的改變，特別是如果多於三周以上，最好去就醫檢查。

菲莉帕醫生還建議，如果你有任何腹痛持續三周以上；如果腹部有腫塊，或出現血便都要去看醫生。

根據英國NHS網站，其他需要注意的腸癌症狀包括：

無緣無故消瘦

虛弱無力和疲倦

貧血

便秘

腹脹不適

伴隨腹部腫脹的噁心

菲莉帕醫生表示，有以上之一症狀並不代表你有癌症，但你需要去檢查。