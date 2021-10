微生物感染:阿茲海默症的可能病因帶來新的治療希望

就像當初剛提出胃潰瘍和癌症因微生物而起的理論一樣,微生物感染導致人腦退化這一假設也曾被認為是異端邪說,然而一系列令人信服的發現使得醫學界開始對此理論產生興趣。英國曼徹斯特大學(University of Manchester)榮休教授露絲·伊扎基(Ruth Itzhaki )說,「與五年前相比,現在有大量的工作要做。」伊扎基花了30年時間研究微生物感染對阿茲海默症的影響。

「澱粉樣蛋白假說」激發了無數旨在分解這些有毒斑塊的藥物試驗。然而,許多試驗結果令人失望,沒有產生預期的改善患者病情的效果。這讓一些人懷疑澱粉樣蛋白假說是否遺漏了一個重要的部分。加拿大舍布魯克大學(University of Sherbrooke)的老年病學家塔馬斯·福洛普(Tamas Fulop)說,「在阿茲海默症患者大腦中觀察到的斑塊是病症,而不是病因。」

早期證據

2021年發表的一篇科研論文,是有關法國波爾多(Bordeaux)、第戎(Dijon)、蒙彼利埃(Montpellier)和農村不同人群的調查報告。報告指出,通過追蹤某些抗體,研究人員能夠檢測出哪些人感染了單純皰疹病毒。研究人員發現,七年的持續追蹤調查發現,有APOE4變異基因的人如被單純皰疹病毒感染則患阿茲海默症的風險大約增加了兩倍,但如不攜帶該變異基因,雖然受到感染但卻沒有影響。主持這項研究的法國波爾多大學(University of Bordeaux)的凱瑟琳·海爾默(Catherine Helmer)說,「皰疹病毒只有在APOE4存在的情況下才能產生有害影響。」

哈佛醫學院(Harvard Medical School)教授、波士頓布萊根婦女醫院(Brigham and Women's Hospital)資深醫師安東尼·科曼洛夫(Anthony Komaroff)最近在《美國醫學協會期刊》(Journal of the American Medical Association)上發表他對當前有關皰疹病毒感染說最新研究的評估,認為「研究結果令人吃驚,難以相信。」儘管科曼洛夫對任何一項研究都持謹慎態度,但他現在確信,這一假說值得關注。他說,「這是如此引人注目的結果,必須認真對待。」