氣候峰會COP26：中國、美國、印度、俄羅斯和歐盟等排放大戶有哪些減排行動？

BBC事實核查團隊

BBC 新聞網

16 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， A coal-fired heating station in northern China: The country relies heavily on the fuel

地球排放的大部分二氧化碳 (CO2) 來自四個國家 —— 中國、美國、印度和俄羅斯，還有不少來自歐盟。

這些國家或地區2015 年在巴黎氣候峰會上都承諾將設法減少溫室氣體排放，控制全球氣溫，減緩氣候變化。

那麼，自那以來他們各自採取了哪些措施？有什麼行動？

中國：全球最大溫室氣體排放國

表 示碳排放量將在 2030 年達到峰值

到 2030 年實現 25% 的能源來自非化石燃料

承諾到 2060 年實現碳中和

中國是世界上二氧化碳（CO2）排放最多的國家，佔全球總排放的四分之一。

由於對煤炭的高度依賴，中國碳排放還在增加。

關於實現碳中和目標的方式或路徑中國沒有明確說明，即是否通過減少排放或用其他方法加以抵消來實現減排。

中國領導人習近平最近宣佈中國將停止在海外出資新建煤電站，但在國內卻敦促煤礦企業增產以緩減能源短缺壓力，雖然北京承諾2026年開始逐漸減少使用煤炭燃料。

中國在可再生能源方面取得了進展 — 它現在佔全球太陽能發電總量的三分之一以上，並且是世界上最大的風能生產國。

但國際能源署認為中國需要在 2060 年將煤炭需求減少 80% 以上才能實現其氣候目標。

美國：人均碳排放最多的國家

到 2030 年將二氧化碳排放量至少減少 2005 年水平的 50%

希望到 2030 年一半的新車都是電動的

承諾到 2050 年實現碳中和

美國80%以上的能源來自化石燃料，但可再生能源正在增多。

拜登總統的環境計劃希望進一步擴大綠色能源，通過 1500 億美元（1000 億英鎊）的清潔電力計劃來鼓勵公用事業公司從化石燃料轉向綠色能源，但遭到一些擔心對煤炭和液壓行業影響的議員反對。

美國二氧化碳排放量在過去十年中一直在下降。

歐盟：溫室氣體排放正在減少

承諾到 2030 年將排放量從 1990 年的水平減少 55%

到 2030 年實現 40% 的能源來自可再生能源

到 2050 年實現碳中和

歐盟最大的二氧化碳排放國包括德國、意大利和波蘭。

雖然它有總體排放目標，但歐盟國家的財政和技術能力各不相同。

但歐盟所有成員國都需要就如何實現歐盟的目標達成一致，因為歐盟在 2021 年聯合國氣候變化會議 (COP26) 上將作為一個實體參與談判。

印度：依賴煤炭

到 2030 年將 「 排放強度 」 降低 33-35%

承諾到 2030 年 40% 的電力容量來自非化石燃料

尚未設定淨零排放的日期

過去20年，印度每年的二氧化碳排放量持續穩定上升，但它的人均排放量是前五名中最低的。

印度認為，更富裕、更工業化的國家應該承擔更多的負擔，因為隨著時間的推移，它們對全球變暖的影響要大得多。

它有一個「排放強度」目標 — 每單位經濟增長的二氧化碳，並認為與其他國家比較這是更公平的衡量方式。

印度還承諾大幅增加來自風能、太陽能和水力發電等非化石燃料的能源產量； 2019 年，這一比例已達到 23%。

但印度大約 70% 的電網由煤電站供電。

俄國：石油天然氣是推動經濟的主力

到 2030 年將比 1990 年的水平減少 30% 的排放量

承諾到 2060 年實現碳中和

1991 年蘇聯解體後，俄羅斯的經濟以及碳排放都萎縮了。

但俄羅斯仍然依靠其廣闊的森林和沼澤來吸收碳。

風能、太陽能和水力發電以及其他非化石燃料佔其總能源結構的一小部分。

化石燃料佔俄羅斯國內生產總值 (GDP) 的 20% 以上。

氣候行動追蹤者表示，該國的政策和行動「非常不足」，與將全球變暖限制在 1.5°C所需程度差距較大。