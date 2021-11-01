氣候峰會COP26：中國、美國、印度、俄羅斯和歐盟等排放大戶有哪些減排行動？
- BBC事實核查團隊
- BBC 新聞網
地球排放的大部分二氧化碳 (CO2) 來自四個國家 —— 中國、美國、印度和俄羅斯，還有不少來自歐盟。
這些國家或地區2015 年在巴黎氣候峰會上都承諾將設法減少溫室氣體排放，控制全球氣溫，減緩氣候變化。
那麼，自那以來他們各自採取了哪些措施？有什麼行動？
中國：全球最大溫室氣體排放國
- 表示碳排放量將在 2030 年達到峰值
- 到 2030 年實現 25% 的能源來自非化石燃料
- 承諾到 2060 年實現碳中和
中國是世界上二氧化碳（CO2）排放最多的國家，佔全球總排放的四分之一。
由於對煤炭的高度依賴，中國碳排放還在增加。
關於實現碳中和目標的方式或路徑中國沒有明確說明，即是否通過減少排放或用其他方法加以抵消來實現減排。
中國領導人習近平最近宣佈中國將停止在海外出資新建煤電站，但在國內卻敦促煤礦企業增產以緩減能源短缺壓力，雖然北京承諾2026年開始逐漸減少使用煤炭燃料。
中國在可再生能源方面取得了進展 — 它現在佔全球太陽能發電總量的三分之一以上，並且是世界上最大的風能生產國。
但國際能源署認為中國需要在 2060 年將煤炭需求減少 80% 以上才能實現其氣候目標。
氣候行動追蹤 （Climate Action Tracker）指出，中國的政策和行動都「不足」，如果每個國家都走同樣的道路，那麼地球將升溫3°C。
美國：人均碳排放最多的國家
- 到 2030 年將二氧化碳排放量至少減少 2005 年水平的 50%
- 希望到 2030 年一半的新車都是電動的
- 承諾到 2050 年實現碳中和
美國80%以上的能源來自化石燃料，但可再生能源正在增多。
拜登總統的環境計劃希望進一步擴大綠色能源，通過 1500 億美元（1000 億英鎊）的清潔電力計劃來鼓勵公用事業公司從化石燃料轉向綠色能源，但遭到一些擔心對煤炭和液壓行業影響的議員反對。
美國二氧化碳排放量在過去十年中一直在下降。
但是，氣候行動追蹤 （Climate Action Tracker）表示，美國的行動和政策「不足」，需要「實質性改進」才能實現《巴黎協定》將全球變暖幅度控制在 1.5 °C以內的目標。
歐盟：溫室氣體排放正在減少
- 承諾到 2030 年將排放量從 1990 年的水平減少 55%
- 到 2030 年實現 40% 的能源來自可再生能源
- 到 2050 年實現碳中和
歐盟最大的二氧化碳排放國包括德國、意大利和波蘭。
雖然它有總體排放目標，但歐盟國家的財政和技術能力各不相同。
但歐盟所有成員國都需要就如何實現歐盟的目標達成一致，因為歐盟在 2021 年聯合國氣候變化會議 (COP26) 上將作為一個實體參與談判。
氣候行動追蹤 （Climate Action Tracker）表示，其政策和行動「幾乎足以」將全球氣溫上升控制在 2 °C以下，並指出自 2018 年以來排放量一直在下降。
印度：依賴煤炭
- 到 2030 年將「排放強度」降低 33-35%
- 承諾到 2030 年 40% 的電力容量來自非化石燃料
- 尚未設定淨零排放的日期
過去20年，印度每年的二氧化碳排放量持續穩定上升，但它的人均排放量是前五名中最低的。
印度認為，更富裕、更工業化的國家應該承擔更多的負擔，因為隨著時間的推移，它們對全球變暖的影響要大得多。
它有一個「排放強度」目標 — 每單位經濟增長的二氧化碳，並認為與其他國家比較這是更公平的衡量方式。
印度還承諾大幅增加來自風能、太陽能和水力發電等非化石燃料的能源產量； 2019 年，這一比例已達到 23%。
但印度大約 70% 的電網由煤電站供電。
氣候行動追蹤 （Climate Action Tracker）表示，該國需要在 2040 年之前逐步淘汰煤炭發電，並提高非化石燃料能源的目標。
俄國：石油天然氣是推動經濟的主力
- 到 2030 年將比 1990 年的水平減少 30% 的排放量
- 承諾到 2060 年實現碳中和
1991 年蘇聯解體後，俄羅斯的經濟以及碳排放都萎縮了。
但俄羅斯仍然依靠其廣闊的森林和沼澤來吸收碳。
風能、太陽能和水力發電以及其他非化石燃料佔其總能源結構的一小部分。
化石燃料佔俄羅斯國內生產總值 (GDP) 的 20% 以上。
氣候行動追蹤者表示，該國的政策和行動「非常不足」，與將全球變暖限制在 1.5°C所需程度差距較大。
參與報道和資料研究：傑克·霍頓（Jake Horton）、施魯蒂·麥農（ Shruti Menon）、丹尼艾爾·帕蘭姆波（ Daniele Palumbo）、王開
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