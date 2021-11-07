COP26：氣候融資、淨零金融聯盟和可持續金融體系的含義

10 分钟前

全球金融業在格拉斯哥氣候峰會COP26上承諾在最根本性的決策過程中將把碳排放納入考量；這表明碳排放將從金融決策的邊緣選項升級為基本選項。這個金融業COP26倡議由聯合國氣候行動和融資特使馬克·卡尼（Mark Carney）牽頭。

「這是氣候融資進入主流的一個突破，也正是世界所需要的，」他說，而現在已具備了必要的管道架構。

卡尼是2021年4月啟動的格拉斯哥淨零金融聯盟（GFANZ）召集人。GFANZ在COP26峰會前期高調亮相，是全球私營金融部門開始積極參與氣候融資的一個重要標誌。

氣候融資是聯合國氣候峰會COP26的重要議題。金融資源是氣候項目得以持續、取得成功的必要條件。

圖像來源，EPA

氣候融資

提供或調動金融資源，為減緩和適應氣候變化提供項目資金和進行相關的投資，促進碳減排、提高對氣候變化的適應和抵禦能力。

融資渠道有多種，包括銀行貸款、風險投資、私募、共同基金、捐贈基金、購買股票或債券等，這些渠道可以引導資金流向既有助於碳減排又可盈利的投資項目。

格拉斯哥淨零金融聯盟（GFANZ）成員包括450多家銀行、保險公司、投資者、證券交易所、評級公司和指數供應商，資產總計高達150萬億美元。這個規模足以在2050年前融資100萬億美元來投資於新技術開發應用，也足以為企業和金融機構推動自身重組鋪平道路。

聯盟承諾將制定「基於科學」的目標，到2030年大幅削減排放、到2050年實現淨零排放，為推動轉型、企業碳減排、激勵有助於抗衡氣候變化的行業實現增長提供資金，且每年報告進展情況。

圖像來源，Getty Images/BBC

氣候融資源自《巴黎協定》；協定呼籲」使資金流動符合溫室氣體低排放和氣候適應型發展的路徑「，並強調財政支持的透明度和增強可預測性。

《協定》要求在執行過程中體現」以公平為基礎並體現共同但有區別的責任和各自能力的原則，同時要根據不同的國情「。

發達國家承諾在2020年之前，每年從各種渠道聯合調動1千億美元用於解決發展中國家迫切的減緩和適應氣候變化的需求。這個承諾沒有完全兌現，留給了2021年的COP26。

各國政府還商定，數十億美元的新多邊資金的主要部分應通過綠色氣候基金提供。這個基金還肩負著一項重要任務，即在投資組合中保持減緩和適應氣候變化之間的平衡，並通過私營部門基金吸引私營機構參與，調動私人資金進行低碳、有抵禦力的投資。

綠色基金投資組合失衡狀況也是一個遺留問題；2019年數據顯示，用於適應能力方面的氣候資金仍然只佔氣候融資總額的一小部分，而減緩氣候變化方面的資金佔93%。

黃金標凖

聯合國淨零金融聯盟本身在執行規則方面的權力有限，但監管機構正朝著加強執行力度的方向努力。淨零金融聯盟將創建一個新的國際機構，負責制定國際會計標凖，以就公司應如何披露氣候信息設計出標凖化的規則。

卡尼曾表示，GFANZ將是金融業淨零承諾的黃金標凖。

黃金標凖是第一個針對清潔發展機制（CDM）和聯合履約機制（JI）溫室氣體減排項目開發的獨立的、具有良好實用性的基凖方法，為項目開發商提供了一套方法，以確保CDM和JI能夠產生有利於可持續發展的、真實可靠的環境效益。

這個標凖由世界自然基金會等若干國際組織發起，經政府部門、環境組織、私營企業和認證機構等利益相關方長期協商於2003年正式推出，定期更新。

黃金標凖被視為項目質量一流的證明。

碳淨零排放的一個重要部分是碳交易市場，涉及碳排放定價系統和交易市場的建立、監管。倫敦大學學院可持續金融於基建轉型教授梁希對BBC表示，這方面中國於西方立場有較大差距。

他說，造成差距的一個原因是碳定價體系起步有先後，發展程度不一，比如歐盟和英國主要使用碳市場進行碳減排，美國還沒建成全國碳交易體系，中國則剛剛開始進行全國碳市場的試點。

機制間互信和核算體系銜接也是一個基本問題，需要各國在《巴黎協定》的多邊機制下建議碳排放核算有關統一規則，並保障充分的透明度；目前離這個目標仍然有一定距離。

氣候金融的監管

私營金融聯盟在COP26上的高調亮相，也把金融監管問題提到前沿 —— 氣候融資和相關金融活動如何監管？標凖如何制定？

路透社報道稱，COP26召開之際，已知全球會計標凖組織、美國聯邦儲備委員會（美聯儲）和英國央行在內的金融監管機構將共同制定審查和披露標凖，實施金融監督，但具體細節並不清楚。

美國證券交易委員會（SEC）計劃在不久的將來公布有關碳排放的披露規則，估計與英國和歐盟的相關計劃類似。包括美聯儲在內的眾多央行都已經表示，正對金融機構進行與氣候議題相關的檢查，以進一步施壓金融業評估風險。

英國財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）表示，英國將制定規則，要求企業公布轉向淨零排放的計劃，說明將如何在2050年前實現脫碳。

化石燃料與經濟增長脫鉤、推進低碳、氣候適應型增長的關鍵是識別、管理氣候風險和機遇。這方面，已經有一個值得借鑒的框架 —— 與氣候相關的財務披露工作小組（ TFCD），為金融和實體企業的氣候風險披露和報告提供了一個樣本，以應對氣候風險，並從向低碳、氣候適應型經濟體轉型帶來的機遇中獲益。

目前的挑戰仍是避免標凖泛濫，以及鼓勵金融機關和監管機構共同努力確保監管連貫一致。

圖像來源，Reuters

政府的角色

一個主要挑戰是將中央銀行、金融監管機構和主管部門一同納入綠色金融體系，以加強金融系統在管理風險和動員資本進行低碳、氣候適應型投資方面的作用。

聯合國數據顯示，向低碳、有抵禦力的經濟轉變，可以在2030年之前在全球創造6,500多萬個新的淨就業機會。

各國央行主要負責維持物價穩定、控制通脹、保證金融體系穩定。瓦塔拉認為，氣候變化在這幾個方面構成重大挑戰，因此央行「應該在決策過程中考慮氣候變化」。

宏觀層面，除了針對氣候驅動的通脹採取行動，還應考慮「綠色貨幣政策、綠色融資，甚至綠色量化寬鬆政策，即中央銀行僅購買有證據表明所創造的資金將用於綠色目的的資產」。

淨零金融聯盟成員、管理資產4千億美元的路博邁（Neuberger Berman）總裁兼首席投資官約瑟夫·阿瑪托（Joseph Amato）對路透社表示：「如果沒有政府在很大程度上的參與，將很難實現這些承諾。」

「會有大量的地方政治因素，將影響到減排的進程。」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 前加拿大和英國央行行長、聯合國聯氣候行動和融資特使馬克•卡卡尼（左）和英國財相蘇納克在COP26峰會上

私營資本的動力

吸引私營部門的是氣候領域的商機和盈利前景。研究顯示減緩和適應投資帶來的收益大大超過任何前期成本。

聯合國氣候行動全球適應委員會估計，從2020年到2030年投資1.8萬億美元，可在五個領域產生7.1萬億美元的總淨效益——預警系統、具有氣候抵禦力的基礎設施、改善旱地農業作物生產、全球紅樹林保護和更具抵禦力的水資源。

根據世界銀行 2019年10月的數據，未來15年，全球需要對基礎設施進行大量投資——到2030年約投資90萬億美元。但這些投資可以收回。

研究發現，向綠色經濟轉型可釋放新的經濟機遇和工作機會。平均1美元的投資產生的收益為4美元。

聯合國2018年發佈的《新氣候經濟報告》稱，據保守估計，大膽進取的氣候行動到2030年可帶來26萬億美元的直接經濟收益。

雖然格拉斯哥淨零金融聯盟目前仍沒有具體的計劃，成員機構的減排時間表不盡相同，標凖和行動路徑各異，採用的數據不一致，對投資的環境衝擊並不真正了解，但與六年前巴黎峰會時相比，大部分金融機構對氣候金融的態度發生了巨大變化。