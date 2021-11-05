實用小貼士：五個辦法幫你洗衣更環保更健康

9 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 我們大多數人都洗衣太勤。

「我們所有人洗衣服都過於頻繁」，化學工業協會（SCI）的一份報告這樣說。

SCI說，這給「環境帶來巨大衝擊」，報告建議，除了內衣外，其他衣物還是「少洗為好」。

奧索拉·卡斯特羅是慈善組織「時裝革命」的聯合創始人，該組織致力打造更可持續的服裝。

她還出版過一本名為「Loved Clothes Last」（大意《精心呵護的時裝更長久》）的書。在接受BBC採訪時，奧索拉提出了五種改變洗衣習慣的方法，鼓勵人們在洗衣和衣物保養中做到更環保、更有利健康。

一、細看服裝面料

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 洗衣服最好分門別類。

首先，需要知道衣服的面料是什麼，是聚酯纖維（俗稱滌綸）還是棉毛？

美利奴羊毛具有防臭特點，不需要經常洗，還可以貼身穿。而大多數合成纖維則恰恰相反—它們會吸收體味，因此需要洗得更勤一些。

也就是說，（洗衣決定）也取決於衣服的面料成份。

但目前服裝行業在這方面並不受監管，因此無需在衣服標籤上列出所有面料成份。這種做法本身就無助於保養服裝。

二、拿起來聞一聞

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 這種化纖外衣每洗一次就會釋放出上百萬微塑料微粒，十分有害環境。

奧索拉對BBC說，她通常會聞一聞衣服，以決定是否需要換洗，這樣做「很正常，而且非常有效」。

她說，整理衣物時，她會首先聞一聞，來決定哪些可以接著穿，然後分門別類選擇處理方式：可以低溫洗滌的衣物；可以不用徹底清洗、只需用蒸汽熨斗處理一下的衣物；可以不用任何有害成分、用海綿清洗污漬的衣物。

三、多用晾衣繩

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 室外自然曬乾不但環保也有利於殺菌。

奧索拉說，她之前有花園，多年來從未買過烘乾機。但最近搬家了，沒有在室外晾衣服的空間，不得不暫時使用烘乾機來打理校服之類的衣物。

奧索拉說，她總是盡可能少用烘乾機，即使用也總是爭取提高使用效率。她建議，有室外晾衣服空間的人最好多用晾衣繩。

當然，受生活條件的制約，人們面臨艱難選擇，但是，她說，希望大家「盡可能做出明智和理性的選擇」。

四、勤洗內衣

如果有穿過一次就需要換洗的衣物，那就是內衣。

奧索拉主張永遠不要穿化纖內衣，因為每次洗滌，它們不僅會向江河湖海排放出數以百萬計的微纖維顆粒，穿在身上時它們也會向身體釋放微纖維。

她說，需要明確的是，必須十分小心貼身內衣。

奧索拉自己總是在淋浴時順手洗內衣，因為這樣做既快捷又方便，用水量少，而且對內衣也「更友好」。

五、少用洗滌劑

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 塑料微粒可以流入河中，最終聚集在海洋中。

奧索拉說，我們平時洗衣服用的洗滌劑都太多了，一位行業專家曾告訴她，一大湯匙的洗衣粉已經足夠。

此外，有些品牌的洗滌用品更環保。奧索拉建議人們在購買前做足功課，因為無論從價格到供貨都存在巨大差異。