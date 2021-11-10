詹姆斯·韋伯望遠鏡：最先進太空觀測設備冀以「完美」狀態發射

喬納森·阿莫斯（Jonathan Amos）

BBC科學事務記者

5 分钟前

圖像來源，The James Webb Space Telescope

官方消息指，取代哈勃太空望遠鏡（Hubble Space Telescope）的繼承品預計將在12月中旬發佈。

詹姆斯·韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope，簡寫JWST）的研發已經耗費100億美元，將是21世紀最宏大的科學探索之一。

它的任務是用影像記錄宇宙中第一顆發光的星。

韋伯將會在法屬圭亞那被一枚亞利安火箭送上太空軌道。那裏的工程師在上周末開始組裝運載器的部件。

亞利安火箭30米高的核心節被抬高豎直，以安裝側面的推進器。負責推進韋伯升空後段提供動力的火箭上面級將會在幾天內安裝。

JWST本身則很可能會在12月18日升空之前一周安裝上火箭的最頂端。

圖像來源，NASA/ESA,/H.Teplitz et al 圖像加註文字， 韋伯能看到的最遠星系，預計將包括一些最早出現的星體。

在庫魯航天中心（Kourou spaceport）被賦予任務將哈勃望遠鏡的繼承者送上太空，這裏充滿了自豪的氣氛。

「這是一代人一遇的發射行動，」歐洲航天局（European Space Agency）的發射系統負責人丹尼爾·德·錢布爾（Daniel De Chambure）向BBC表示。

新的望遠鏡在10月由輪船從美國加州的工廠運送至法屬圭亞那，航天企業諾斯洛普·格魯曼公司（Northrop Grumman）和美國太空總署（NASA）此前在加州監督了它的最後組裝。

圖像加註文字， 亞利安火箭的核心級在上周六被豎立了起來。

甫一下船，JWST就接受詳盡的檢查，以確認運送過程中沒有損毀。

「我們檢查所有部分，而我能夠報告說，詹姆斯·韋伯的狀況完美，」美國太空總署設備系統工程師貝戈尼婭·維拉（Begoña Vila）說。

在庫魯中心的無塵室裏，望遠鏡直立放置。它沒有處於運作狀態，而是被折疊起來，以能夠放置入亞利安火箭的鼻錐。即便如此，它仍然比看管它的技術人員要高得多。

他們持續保持著高度的清潔，保持韋伯周邊的環境一塵不染。兩度過濾牆令望遠鏡遠離塵埃。身穿防護衣的工作人員也不停地拖地和清潔支援設備的表面，進一步保證韋伯望遠鏡6.5米寬的鏡面鍍金元件不會受到污染。

圖像加註文字， 一切都是為了讓韋伯以完美的狀態進入發射設備。

周二（11月9日）的任務則是由籌備團隊將JWST裝入發射適配器。這是一個將它固定火箭頂端的圓環。

這一程序將會由激光引導。然後剩下的部分就是給韋伯提供燃料和通過適配器將它與亞利安火箭上面級合體。

一個棘手的步驟是封裝。火箭的鼻錐將下降蓋在望遠鏡上面。這當中的間隙將會非常小，特別是在30分鐘的升空過程中，整個結構都會發生來回震動。

「數據上，我們距離整流罩邊緣只有6至8英寸（15-20厘米），但是在發射載荷下，這個距離會變成3.5英寸（9厘米）之內。這是非常近的，所以我們每一部分都需要非常精確，」美國太空總署（NASA）的發射地負責人馬克·沃伊頓（Mark Voyton）說。

在無塵室裏看見的韋伯，是一個非常令人震驚的結構。

它閃著金銀色的光芒，銀色是因為絶緣層。略顯紫色的部分則是來自於為增加反光而加入的硅元素。

但是真正令你屏息的是它的尺寸，哪怕只是在發射前折疊起來的時候。當它進入太空軌道，展開之後的望遠鏡將大概會有一個網球場那麼大。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 英語視頻：庫魯中心的發射任務總監讓-呂克·沃伊爾（Jean-Luc Voyer）預演韋伯的發射倒數。

JWST的鏡面和最尖端的設備是為了能看到宇宙中最先發光的星而調配的。這情景理論上是發生在宇宙大爆炸之後約2億年（約135億年前）。

這枚望遠鏡也會有能力分辨很多如今正不斷在太陽系外被發現的新星體大氣，並能對它們的氣體進行分析，以找到生命存在的可能。

這個項目的成本已經很大，大部分支出由美國太空總署承擔。但是對於歐洲來說，投資也是巨大的——但是長年擔任歐洲航天局項目經理的彼得·詹森（Peter Jensen）說，這很值得。

「表面上看，它有很多個零，而歐洲在這個任務上花費了7億歐元（6億英鎊；8億美元）。但是當你從歐洲居民人均成本的角度去看的話，它就相當於廉價咖啡店的一杯便宜咖啡，然後分20年喝。而花這點錢，我們就得到了如此高科技的望遠鏡，它將會帶領我們進入一場哥倫布式的旅程，探索一個宇宙史上未知的時代。」

圖像加註文字， 即使折疊起來的時候，韋伯望遠鏡仍然很龐大。