睡眠與健康：「晚10點規律就寢或許有益心臟」

26 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 什麼是睡眠最佳時間？

晚上什麼時間就寢最好呢？英國研究人員在調查了近8萬8千名志願者之後發現，這個節點似乎是在10-11點之間，保證在這段時間睡眠休息與心臟更健康有關。

英國生物樣本庫（UK Biobank）研究小組認為，讓睡眠時間與人體生物鐘同步，可以解釋這與降低心臟病和中風風險有關聯的原因。

人體24小時自然節律對維持健康和白天的警覺程度非常重要，它還影響血壓等指標。

「理想」就寢時間與心臟健康的關係

研究人員使用類似於手錶一樣的腕部監測儀，連續一周收集志願者睡眠和清醒時間的數據，分析結果發表在《歐洲心臟雜誌》上。

研究人員之後對這些志願者心臟和循環系統健康狀況進行了平均長達6年的追蹤調查，發現一共有3千多人患了心血管疾病。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 太晚上牀影響心臟健康。

其中許多病例是那些上牀睡覺晚於、或是早於「理想時段」10到11點之間的人。

即使在調整了睡眠長度和睡眠規律後，這種聯繫仍然成立。

研究人員試圖控制已知影響心臟健康的其他因素：比如年齡、體重以及膽固醇水平等，但強調他們的研究無法證明就寢時間與心臟疾患之間的因果關係。

研究負責人埃克塞特大學（又稱艾希特大學，the University of Exeter）的普蘭斯博士表示，雖然他們沒有得出因果結論，但結果至少表明早睡和晚睡都更有可能干擾人體生物鐘，從而對心血管健康產生不利影響。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 影響心臟健康的因素很多，其中包括噪音。

什麼是生物鐘？

晝夜節律（也稱人體生物鐘，Circadian rhythms）的說法由來已久，並早已是公認的科學事實。生物鐘一天24小時控制和影響著身體健康：從新陳代謝到睡眠休息等等。

而且，人類也並非唯一有內在晝夜節律的生物。據信，任何依賴陽光獲取能量的生命都存在某種晝夜節律以充分利用光線與黑暗。

人體生物鐘位於大腦的下丘腦中，它就像導體一樣在一天不同時間向全身發送調節信號。從你晨醒來那一刻起，睡眠壓力就會逐漸積累，但通常不會睡著，直到生物鐘告訴你該休息了。

半夜12點以後就寢最危險？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 睡眠休息一定要有規律，不能太晚睡覺。

普蘭斯博士說，「最危險的（入睡）時間是在午夜以後，因為它有可能減少一個人看到晨光的可能性，從而影響人體生物鐘。」

自然光線除了有早晨把人們從沉睡中叫醒的功能，其實還有助於人們夜間的睡眠。因為如果白天能有一小時暴露在陽光下，將會啟動大腦並調整人體生物鐘，幫助晚上上牀時增加睡意。

英國心臟基金會的心臟高級護士吉伯林表示，這一大型研究顯示對大多數人而言，晚間10-11點之間就寢可能是保持長期心臟健康的最佳時間段。

但吉伯林表示，重要的是要記住這一研究只能提供就寢時間與心臟健康之間有關係，但無法證明其間的因果關係。

「保證充足睡眠」

這方面需要進行更多的研究，包括就寢時間以及睡眠長短這些與心臟和循環系統疾病有關的因素。

吉伯林說，保證充足睡眠對整體健康、心臟以及循環系統健康都非常重要。大多數成年人都應該爭取每晚睡足7到9個小時。