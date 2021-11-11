新冠肺炎：關於新冠口服膠囊 你需要知道的四個問題

11 分钟前

圖像來源，Merck 圖像加註文字， 美國默克藥廠稱，其實驗效果十分好，並將在未來兩周內為在美國申請緊急使用授權。

兩種Covid-19口服新藥2021年秋先後問世，被普遍視為結束新冠疫情努力的重要突破。

美國默克（Merck，又稱默沙東、MSD）公司的治療新冠肺炎口服膠囊莫努匹拉韋（Molnupiravir）11月初在英國獲准緊急使用。英國此舉世界第一，默克新藥則在新冠口服藥研發競賽中拔得頭籌。默克稱臨牀試驗結果表明此藥可使感染者住院或死亡風險降低約一半。

美國輝瑞（Pfizer）公司隨即發佈新聞，新冠口服膠囊 Paxlovid 亮相。輝瑞稱此藥2/3期臨牀試驗千餘人參加，結果顯示可令住院或死亡風險降低85% - 89%。此藥的使用授權申請已向美國食品與藥物署（FDA）遞交。

兩種口服藥物的相關數據都尚未在經同行審評的專業期刊發表。

全球已有多種疫苗可用於預防感染，但針對新冠病毒感染者的治療選擇有限。目前不必住院但病情惡化風險較高的患者可以使用抗病毒藥物治療，但必須在醫院或診所接受靜脈注射。

抗病毒藥瑞德西韋2020年10月獲准用於新冠治療，但需要靜脈注射，一次給藥需要30分鐘到120分鐘不等，每天注射一次，根據所需劑量不同，療程持續5天到10天。

相比之下，在家服用處方口服藥五天取得類似療效，自有其優勢。

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效果如何？

從兩家公司提供的試驗數據來看，輝瑞的Paxlovid膠囊更有效，但目前兩家提供的數據都不完整。

輝瑞的臨牀試驗結果顯示，在出現症狀後三天內服藥，患者住院或死亡風險降低 89%；五天內給藥風險降低 85%。

默克公司稱它的口服藥在出現症狀後五天內服用，患者住院或死亡風險可降低約50%。發病後三天內服藥的數據沒有提供。

默克新冠口服膠囊在英國的品牌名稱是 Lavgevrio，已獲得監管部門的批准用於輕度至中度Covid-19患者和有重症風險的人；重症風險因素包括肥胖、老年、糖尿病或心臟病。

輝瑞新藥使用授權待批准。

圖像來源，Handout 圖像加註文字， Molnupiravir在英國獲緊急使用授權

如何起作用？

英國醫藥監管當局說，根據藥物試驗結果，在感染早期階段服用口服藥最有效；建議在 COVID-19 檢測呈陽性後盡快服藥，或在出現症狀後五天內使用。

兩種藥的一個療程都是五天，即連續五天一日二次服藥，輝瑞的藥是早上服三粒，晚上三粒，默克的藥早上服四粒，晚上四粒。

默克與生物製藥公司 Ridgeback Biotherapeutics 合作開發的莫努匹拉韋是一種核苷類似物，其藥理機制是干擾病毒的遺傳密碼使之出錯，當病毒繁殖時，進入病毒RNA的藥物會導致突變不斷累積，每次複製都會增加，最終導致「錯誤災難」，即過度突變致使病毒無法完全複製，然後自行消失。

此藥針對病毒產生隨機突變，因此新冠病毒很難產生耐藥性。

莫努匹拉韋與流感藥達菲（ Tamiflu）有若干相似之處，包括功能、易用性和可用性等，但兩者有一個本質區別：藥理機制 —— 達菲通過干擾流感病毒進入細胞發揮作用，而不是針對病毒RNA的複製。

輝瑞 Paxlovid 屬於蛋白酵素抑製劑類，通過阻斷冠狀病毒繁殖所需的酵素起作用。由於此藥只針對病毒複製所必需的那一部分，因此病原體不會對治療產生抗藥性。

Paxlovid需要與另一種較成熟、使用時間較長的抗病毒藥利托納韋（ritonavir）一起使用；利托納韋可以提高蛋白酵素抑製劑的活性，主要副作用是會引起胃腸道不適，還可能會干擾其他藥物。

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安全性如何？

輝瑞和默克公布的數據都很有限，但兩家公司對新冠口服膠囊的安全性都「充滿信心」。

輝瑞表示，大約 20% 服藥或使用安慰劑的患者出現不良反應，大部分較輕微；1.7% 的服藥患者和 6.6% 的使用安慰劑患者出現嚴重副作用。

默克表示，12%的服用新藥的患者和11%的使用安慰劑的患者出現與藥物相關的不良反應。

與默克新冠膠囊同類的其他藥物在動物試驗中發現與先天缺陷有關。但是，默克表示，對新冠口服膠囊的動物試驗——比臨牀試驗時間更長、劑量更高——表明它不會導致出生缺陷或癌症。

不過，耶魯醫學院傳染病專家阿爾伯特·肖（Albert Shaw）指出，美國食品與藥物署（FDA） 顯然需要在審批過程中核查評估這方面安全性的數據。

由於莫努匹拉韋通過破壞冠狀病毒複製 RNA 的方式起作用，因此令人擔心可能會對人類 DNA 或 RNA 產生類似影響。耶魯醫學院傳染病專家傑米邁耶說，主要令人擔憂的是這種藥物可能會干擾胎兒發育所需的 RNA 複製並導致出生缺陷。

默克在其臨牀試驗中沒有在孕婦身上測試該藥物，排除了懷孕、哺乳或凖備懷孕的女性。隨著這種藥物從臨牀試驗進入市場，這一點很重要。

孕婦、備孕或哺乳期女性不在英國當局批准使用莫努匹拉韋的目標群體之內。

圖像來源，MSD

是否適用於變異毒株？

是的。

耶魯醫學院 傳染病專家阿爾伯特·肖（Albert Shaw）表示，在美國和其他國家/地區進行的研究表明，此藥物能夠有效對抗包括Delta、Gamma、和 Mu 在內的需加關注的變異毒株。

莫努匹拉韋的藥理機制是干擾病毒的遺傳密碼使之出錯，應該對治療所有變異毒株引起的新冠肺炎都同樣有效。

目前這方面數據仍然較少。

輝瑞和默克都表示正在努力擴大新藥的全球供應水平。