新冠疫苗：新冠病毒「天然免疫者」給疫苗研發帶來新靈感

詹姆斯·加拉格爾（James Gallagher）

BBC健康與科學事務記者

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 新冠疫苗可以有效預防重症，但無法確保不感染新冠。

英國研究人員說，有些人儘管一再暴露在新冠病毒中但卻有自然抵抗能力。如果能明白這一原理，有可能幫助研製出更好的疫苗。

倫敦大學學院的一個研究團隊說，有些人在新冠大流行前就已經有一定程度的新冠免疫力。這種免疫力可能來自人體學習如何對抗曾經席捲全球的與新冠病毒相關的病毒。

該研究小組說，讓疫苗升級，複製和具有這種保護能力可能會讓未來的疫苗更有效。

科學家們在第一波新冠疫情時就對醫護人員進行密切追蹤監視，包括定期抽取他們的血樣標本。

儘管醫護人員每天暴露在高風險環境中，但研究發現並不是每個人都感染了新冠。研究結果發表在《自然》雜誌上。

大約十分之一的人有接觸病毒的跡象，但卻從未有症狀，檢測從未呈現陽性，血液中也從未產生新冠抗體。

這是因為他們免疫系統的一部分在病毒站穩腳跟之前就能將其制服 - 這一現象被稱為「頓挫感染」 （「abortive infection」）。

掌握主動權

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 當前疫苗主要針對覆蓋新冠病毒外表的刺突蛋白。

血液樣本顯示，這些人在新冠大流行之前就已經擁有保護性的T細胞，它具有識別和殺死被新冠病毒感染的細胞能力。

研究人員之一斯瓦德林博士說，這些人的免疫系統早已「作好了抗擊新疾病的凖備」。

這些T細胞能夠識別該病毒的不同部分，它與當前大多數疫苗訓練免疫系統發現的那部分不一樣。

疫苗主要針對覆蓋新冠病毒表面的刺突蛋白，但這些罕見的T細胞卻能看到病毒裏面，找到病毒複製所需的那些蛋白質。

斯瓦德林博士補充說，這些醫護人員更可能在新冠疫情前就擁有這些能識別病毒內部機制的T細胞，在病毒被檢測出來前就能控制它們。

所有相關冠狀病毒種類的這些內部蛋白質都非常相似，包括傳播最廣、並引起普通感冒症狀的病毒。

這意味著，如果疫苗能針對這些蛋白質就可以提供抵禦所有冠狀病毒以及變異毒株的某種保護力。

研究小組說，目前的疫苗在保護人們避免重症方面表現出色，但在阻止感染病毒方面還不盡人意。

不同類型的疫苗

麥尼教授對BBC表示，「我們都知道疫苗可以做得更好。」

「我們希望通過包括這些T細胞，疫苗或許可以既可以保護人們免受感染，也不生病。我們還希望疫苗能夠更好識別新變異毒株。」

雖然幾乎所有人可能都會感染這些導致普通感冒的冠狀病毒，但不是每個人都能生成正確的保護性T細胞。 也可能是醫護人員因為工作關係更經常接觸這些病毒，導致其中一些人具有保護力。

雷丁大學的愛德華茲博士表示，這一研究結果可能對未來設計不同類型疫苗至關重要。