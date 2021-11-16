俄羅斯進行反衛星導彈試驗引發譴責

29 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 當舊衛星和火箭的碎片靠近時，國際空間站的宇航員需要採取預防措施

美國譴責俄羅斯進行「危險且不負責任」的導彈試驗，稱此舉危及國際空間站（ISS）的宇航員。

這次測試炸毀了一顆俄羅斯自己的衛星，產生的碎片迫使國際空間站的宇航員躲入太空艙。

國際空間站目前有7名宇航員，其中包括4名美國人，1名德國人和2名俄羅斯人。

空間站在大約420公里（260英里）的高度運行。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）在新聞發佈會上說：「今天早些時候，俄羅斯聯邦不負責任地進行了一次毀滅性的衛星試驗，對自己的一枚衛星發射了直接升空的反衛星導彈。」

「到目前為止，試驗產生了1500多塊可跟蹤的軌道碎片和數十萬塊更小的軌道碎片，這些碎片目前威脅到所有國家的利益。」

美國航空航天局局長納爾遜（Bill Nelson）表示對試驗「感到憤怒」。

他在一份聲明中說：「俄羅斯在載人航天方面有悠久、廣為流傳的歷史，難以想象它不僅會危及國際空間站上的美國和國際伙伴宇航員，也會危及他們自己的宇航員」、以及中國空間站上的宇航員。

俄羅斯航天局對這一事件輕描淡寫。

「那些物體的軌道已經偏離國際空間站軌道。今天，它們曾迫使工作人員按標凖程序進入太空艙。」該機構在推特上寫道。

雖然這些難以控制的物體沒有引發事故，但它的來源現在受到了更多關注。

這似乎是來自一顆被損壞的俄羅斯衛星Kosmos-1408。這是1982年發射的一顆間諜衛星，重量超過一噸，多年前就停止工作了。

太空碎片追蹤公司LeoLabs表示，他們在新西蘭的雷達設施在這個報廢很久的衛星應該所處位置發現了多個物體。

但普萊斯表示，危險遠未結束。他說：「這次測試將大大增加國際空間站宇航員以及其他載人航天活動的風險。」

「俄羅斯危險和不負責任的行為對外太空長期可持續發展有害，並清楚表明俄羅斯反對太空武器化的說法是不真誠和虛偽的。」

「美國將與我們的伙伴和盟友合作，對他們不負責任的行為作出回應。」

英國國防大臣華萊士（Ben Wallace）表示，這次試驗"完全無視太空的安全和可持續性"。

他還說：「試驗產生的碎片將留在軌道上，在未來幾年裏給衛星和載人航天帶來風險。」

分析：「需要清理太空環境」

BBC科學事務記者喬納森·阿莫斯（Jonathan Amos）

很難不把反衛星導彈試驗視作一種瘋狂行動。

因高速撞擊造成的碎片場是不可能控制的。成千上萬的碎片，其中一些將被向下推往地球，到安全的地方，但許多也將飄往更高的區域，在那裏它們將干擾未來數年的操作任務，包括那些進行（導彈）測試的國家。

周一早些時候，在聯盟號太空艙躲避的國際空間站俄羅斯宇航員又會怎麼想呢？因為這次測試的碎片可能與他們的軌道相交。

太空垃圾的情況正在迅速惡化。64年的空間活動意味著，現在大約有100萬個物體不受控制地在太空中運行，這些物體的大小在1厘米到10厘米之間。

其中任何一個物體的衝撞都可能導致重要的氣象或電信衛星的任務結束。各國需要清理太空環境，而不是進一步污染它。

許多國家都有從地面摧毀衛星的能力，包括美國、俄羅斯、中國和印度。

此類導彈的試驗很少，但每次都會引起廣泛譴責，因為它污染了大家的太空環境。

中國2007年摧毀一顆退役氣象衛星時，產生了2000多塊可追蹤的碎片。這種碎片對執行太空任務造成了持續危害，其中包括中國本身。

太空狀況感知專家維登（Brian Weeden）早些時候表示，如果證實俄羅斯進行了危及國際空間站的試驗，那麼這種行為已經「不僅僅是不負責任」。

其他太空探索行動都試圖避免硬件設施--不管是仍在服役、還是已經退役的--靠近空間站軌道。

然而，當廢棄衛星和火箭碎片距離過近時，宇航員們不得不採取預防措施。

這種物體的移動速度意味著它可以很輕易穿透空間站太空艙的外壁。