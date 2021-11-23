氣候變化：網上一些似是而非、真假莫辨的說法

19 分钟前

在氣候變化議題上，壓倒性的科學共識是人類活動導致全球變暖，但網絡社區傳播的信息往往良莠並存。

BBC氣候變化資深記者馬科·席爾瓦（Marco Silva）在維基百科幾個不同語言網頁上發現，關於氣候變化的原因，有一些似是而非的表述，科學共識和誤導訊息並列，經過證實的事實和虛假信息混雜。

在克羅地亞語中，大約有一半的文章專門討論氣候變化懷疑論，斯瓦希裏語、波斯尼亞語、羅馬尼亞語和其他語種的文章說，科學家們在是否應該歸咎於人類的問題上存在分歧。

BBC還發現，氣候變化被用來更新、再包裝一個專制獨裁政權統治全球的經典陰謀論。

用來表述與事實不相符的信息的英語單詞中，disinformation （虛假、誤導）含有主動、故意傳播之意，misinformation（不實、錯誤）則不一定是故意為之，也可能是無意的疏忽或其它原因。

圖像來源，Wikipedia

似是而非

維基百科中文網頁上，有一些未經驗證的說法被列為氣候變化背後的潛在原因，且沒有說明，容易令人真假莫辨，產生誤解。

席爾瓦解釋說，這部分內容的問題在於，把一些莫名其妙、雲山霧罩的假設和實實在在的科學解釋並列，不加區別也沒有注釋，客觀結果是給偽科學、不實信息塗上合法性色彩。

英語頁面上在氣候變化原因部分也有提到太陽輻射、小冰河時期等假設，但同時闡述了為什麼這些理論假設無法解釋地球變暖正在加速的原因。

圖像來源，Getty Images

陰謀論

維基百科的其它語言的氣候變化條目網頁上也有類似的真偽混雜、似是而非的表述，有些甚至接近陰謀論和故意誤導。

席爾瓦發現，包括斯瓦希裏語、哈薩克語和白俄羅斯語在內的一些網頁告訴讀者，科學家對氣候變化原因存在分歧。

在克羅地亞語維基百科網頁上，超過三分之一的關於全球變暖的頁面專門用於質疑氣候變化的科學，同時也推動了陰謀論的觀點。

2020 年 6 月，英國威爾士親王和達沃斯峰會負責人髮起一項倡議和達沃斯峰會負責人髮起一項倡議，呼籲將新冠大流行疫情視為他們所稱的「全球經濟大重置」的機會。但相關的建議隨後被陰謀論者變成網上病毒式傳播的口號 —— 大資本家和政客正試圖建立全球專制獨裁統治。

這是一個經典的陰謀論的新冠疫情版本。自 1960 年代以來，關於世界極權政府興起的想法一直在「世界新秩序」旗號下流傳，而這個「世界新秩序」又借鑒了 18 世紀的陰謀論。

新版本用新冠疫情重新包裝了這個故事，例如疫苗如何「包含微芯片」，如何「奴役」人，等等，也吸引了成千上萬網民的關注。

在這種陰謀論信奉者的眼裏，氣候變化和新冠病毒是既得利益者、政府和大公司一起編造出來哄騙大眾的，即便不全是謊言，主要目的還是恐嚇世人以達到各自的目的。

圖像來源，Getty Images

維基社區

維基百科2001年上線，是世界上訪問量最大的網站之一，有 300 多種不同的語言版本，每種語言都有自己的原創內容和志願編輯。

任何有互聯網連接的人都可以編輯，但需遵循維基百科的基本規則，網頁內容質量在很大程度上取決於志願編輯。

最大的英文版每月有4萬多名志願者參與編輯，而 150多種語言版本每月只有不到 10 人定期編輯任何頁面。

維基媒體基金會高級項目策略師亞歷克斯·斯廷森（Alex Stinson）對席爾瓦表示，更多志願者參與不同語言版本的內容編輯有助於減少陰謀論和不良信息存留在網站上的機會。