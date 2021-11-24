心臟健康：夜班如何影響心臟 應該怎樣應對

斯瓦米納森·納塔拉揚（Swaminathan Natarajan）

BBC國際部記者

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 新研究表明，輪班工作會擾亂我們的生物鐘。

如果你做過需要倒班的工作，肯定知道上夜班會讓人頭昏腦脹、無精打採；但你是否知道它還對心臟有害？

新研究揭示出這種現象的確切原因：這一切都與大腦和心臟的「生物鐘」有關。

倒班能讓生物鐘失調，容易使心臟出現功能障礙，給健康帶來風險。

生物鐘失調

英國劍橋MRC分子生物實驗室進行的這項研究查看和分析了心臟每一細胞內的生物鐘，該生物鐘在白天一整天內不斷改變細胞的化學平衡。

當身體處於活動狀態時，心臟需要更努力的工作以維持正常運轉 - 即讓心臟跳得更快。

領導該研究的奧尼爾博士（John O'Neill）對BBC解釋說，心臟如何跳動取決於兩件事：來自大腦的信號；每一心臟細胞中鈉與鉀的水平，它們會觸發心跳。

圖像來源，UKRI 圖像加註文字， 奧尼爾博士說，研究小組對心臟細胞化學成分的巨大變化感到驚訝。

奧尼爾博士說，健康人中，這些無數的細胞生物鐘相互協調同步。但新研究發現，倒班時大腦適應的很快，然而心臟中每一細胞的生物鐘卻存在滯後現象。

奧尼爾博士說：「大腦發出的信號跟心臟的預期會有幾天不同步。這就是我們認為倒班制工人在倒班過程中更脆弱的原因」。

它會增加各種心臟病風險，特別是從白班倒夜班的過程中。但應該注意的是，倒班制只是導致心臟病眾多風險因素的其中之一，其他還包括年齡、性別、家族史和飲食等。

健康風險

奧尼爾博士說，心臟會出現各種疾患，而最可怕的是「心臟猝死」，也就是，「心臟突然變得不知所措，暫時停止運作。除非得到及時醫療救助，否則可以導致死亡。」

萬幸的是，這種情況非常罕見。但研究發現，與只上白班的人相比，輪班倒不僅會增加心臟病風險，還會增加消化系統疾病、情緒障礙，以及增加患癌的整體風險。

奧尼爾博士表示，流行病學家比喻說，一生中晝夜節律始終受到干擾--例如永遠白班與夜班輪換，相當於每天抽一包香煙。

有些國家政府已經承認這一風險。例如在丹麥，那些上夜班超過20年並得了癌症的人有權要求政府補償。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 輪班工作會對身體造成傷害，但有一些方法可以將風險降至最低。

為保持身體健康，我們所有生理生物鐘需要彼此高度協調同步。要想有效做到這一點，最好是養成規律，比如，白天工作和吃飯，晚間睡眠。

然而，對數以百萬計的人來說，他們別無選擇。

但睡眠專家說，可以採取各種實際步驟把夜班給人體帶來的傷害減到最小。

適應調整

愛丁堡大學睡眠與呼吸醫學專家裏哈博士（ Renata Riha）表示，人類能夠推遲包括大腦中的主時鐘以及身體中的內部生物鐘，這一點並不難。

她說，理想來說早起型的人應該先上白班、然後上晚班，最後再倒夜班。

同時，最好把夜班輪換週期延長到至少兩周，這樣可以讓身體有時間進行調整。

「人體所有時鐘需要一周的時間做出改變，首先是負責分泌褪黑色素（睡眠荷爾蒙）的主時鐘，然後是身體中所有其他器官的時鐘，」裏哈博士說。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 夜班睡一會可以有幫助。

裏哈博士建議，在上夜班時如有可能盡量睡一會，例如，20-30分鐘。

成年人平均需要7-8個小時的睡眠，但不是所有睡眠質量都一樣。白天睡眠通常質量較差，身體得不到應有的休息。

裏哈博士建議下夜班回到家後應該盡快嘗試上牀睡覺。「盡量在安靜、涼爽和黑暗的房間裏睡覺。如果沒有窗簾或百葉窗避光，可以使用眼罩，也可以用耳塞，」 她說。

她還建議，如果房間比較暖和，應該想辦法使其涼爽，比如可以用風扇或是涼枕。降低室溫可以讓身體覺得該睡覺了。

略施小計讓身體上當

此外，鍛煉以及良好、均衡飲食也有幫助，關鍵是把握好時機。

飲食與運動分別通過胰島素和體溫的變化直接影響全身的生物鐘。

在上夜班前，可以讓自己多接觸自然光，並吃一頓豐盛的「早餐」，通過略施這樣的小計，讓身體接受新的作息時間。下夜班後則避免食物和光線，假裝讓身體認為是「晚上」了。

奧尼爾博士說，目前還沒有能讓人吃一粒就可以重設人體生物鐘的藥丸。但她建議，如果從白班倒夜班，那在上第一晚夜班前需要改變白天一整天的生活日常，並堅持遵守這種改變。