科學與認知：動動大腦就能強身健體 背後的科學原理

19 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 意念和想象並非徒勞。

如果坐在沙發上，僅用意念的力量就可以強身健體該有多好？

聽起來好到令人難以置信，但有證據顯示，我們確實可以在無需動用任何肌肉的情況下提高身體機能。

研究發現，運動心像（也稱動作心像，motor imagery）學是一種能夠真正奏效的技巧。一些頂尖運動員已經在訓練過程中已經使用這一技巧，普通人也可以嘗試。它能幫助強身健體、改善肌肉功能，甚至有助於傷後康復。

BBC科學節目主持人邁克爾·莫斯利醫生（Michael Mosley）在播客《就一件事》中仔細研究了這項令人難以置信的技術背後的科學，並請專家介紹了嘗試小貼士。

想象幫你獲得體育成功

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 舉重對初學者來說很難，運動心像或許能有幫助。

最新研究表明，對運動員來說，如果能把運動心像與身體鍛煉結合起來，效果比單純的身體鍛煉要更好。這意味著更可能會成為更優秀或者更強壯的運動健將。

簡而言之，要在大腦中想象出一種體驗。為了確保有效性，可以用視覺想象運動的步驟和節奏。如果是以達標性為主的運動項目，還需要想象能達到的最終結果。

這種可視化的好處在1899年得到首次證明。自那時起，已經在一系列活動中被證明有效：從英式橄欖球到網球，它甚至可以幫助跑得更快。

但通過思想能改進的不僅是技巧，許多人還想更強壯。比如，初學者可能會認為舉重會很難，這時，運動心像學就會派上用場，因為它實際上已經被證明可以改善肌肉力量。

意念幫你強身壯體

圖像來源，Science Photo Library 圖像加註文字， 人的神經網絡是相連的，當大腦發出信號後也會影響運動網絡。

用意念改善力量的想法來自於1990年代的一些研究。在其中一項研究中，美國路易斯安那州立大學的研究人員讓一組女性想象伸展膝蓋和收縮股四頭肌的動作，每次持續5秒鐘。

研究人員特別強調參加者不要真正收縮股四頭肌，只是想象而已。在研究結束時，她們的肌肉力量增加了12.6%，非常可觀，儘管沒有證據顯示她們的肌肉體積更大了。

這究竟是為什麼呢？莫斯利醫生請教了認知心理學家奧謝博士（Dr Helen O'Shea）。

「心勝於物」？

奧謝博士說，「說到運動心像，它其實是一個認知技巧 - 你可能不會期待（它能帶來）力量增加這樣的結果，但是我們開始研究這一領域後發現，運動心像不僅可以改善運動技能，實際上還改變了大腦以及生理機能的運作方式。」

研究人員驚訝地發現，運動心像不僅涉及大腦的意識部分 - 即與思維有關的那部分 - 還涉及負責執行活動的運動網絡。也就是說，它的作用與身體活動的功能有驚人的相似之處。

奧謝解釋說，「運動心像可以通過微調受作用力的肌肉來增加力量，」「我們可以利用運動心像讓運動系統真正做好凖備，這樣當身體開始執行該動作時，已經微調到位，一蹴而就，」 她說。

運動心像可以教人如何用更具體和有效的方式來刺激肌肉和身體，這樣就不會浪費能量。

這就是為什麼路易斯安娜州立大學試驗的參與者只憑意念就能夠舉起更重重量的原因。聽起來不合常理，但卻是一種磨練反應以及完善技巧的絶妙方式。

運動心像還有什麼作用？

運動心像的用途非常廣泛。專家們已經能把這一技術應用到體育以外的領域。

奧謝博士說，「我們的研究顯示，這一技巧對音樂家、外科醫生以及運動康復都非常有效。有大量的研究證明了這一點。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 如果希望提高發球技巧，可以手持球拍或是去網球場，但不是人人都能像艾瑪·拉杜卡努那樣出色

怎樣做受益最大？

怎樣達到最佳效果？奧謝博士建議最好與身體鍛煉相結合，「我們需要實踐才能感知和了解運動效果如何 - 我們不知道運動起來會是什麼感覺。」

此外，我們也需要自己去親自實踐才能有感受。因此，奧謝博士說，「要確保你在身體力行時保持同樣的速度和節奏」。

奧謝博士建議，最理想的情況是要在同一地點做運動心像訓練以及實際鍛煉。

比如在播客節目中，莫斯利醫生請志願者湯姆利用運動心像改其射門技巧。莫斯利醫生讓湯姆穿上足球衣，站在自家後花園，在根本不接觸球的情況下，用運動心像在大腦中反覆練習射門動作。

如果希望提高網球的發球技巧，手持網球拍或是去到網球場也會增加運動心像練習的效果，雖然可能會遭到別人怪異的目光，但這樣能真正幫助想象。

「雖然這不絶對必要，但有證據顯示它的確有幫助，」 奧謝博士說。