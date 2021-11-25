美國宇航局NASA測試用航天器「撞走」小行星 保衛地球未來免遭重創

37 分钟前

圖像來源，NASA / JHUAPL / Steve Gribben

美國宇航局的一個航天器發射升空，任務是測試未來是否能夠讓有可能危及地球的小行星偏移軌道的技術。

這聽起來有點像是美國好萊塢電影的故事情節，但Nasa的「雙小行星改道測試」（Double Asteroid Redirection Test, 簡寫Dart）任務目的正是如此。

Dart航天器將撞擊一個被稱為「迪莫弗斯」（Dimorphos）的小行星，以測試遭到撞擊後其速度和行進軌道如何變化。

如果一個寬約數百米的小行星和地球相撞，可能會造成整個大陸程度的破壞。

Dart航天器

這次的任務是首次嘗試撞擊小行星以研究如何偏移軌道以保護地球，不過這顆迪莫弗斯小行星對地球並不存在威脅。

美國航天局表示，這顆目標小行星對地球並沒有威脅，撞擊後也不會構成新的威脅，因此非常適合進行這類撞擊試驗。

搭載Dart航天器的「獵鷹9」火箭周三（11月24日）從美國加州的範登堡太空軍基地（Vandenberg Space Force Base）發射升空。

造價3.25億美元（2.4億英鎊）的Dart航天器發射升空之後將先脫離地球引力，繼續圍繞太陽飛行，估計在2022年9月的時候，在距離地球670萬英里之處接觸迪莫弗斯小行星。

Dart航天器將以每秒6.6公里的速度撞擊迪莫弗斯小行星，這樣應該會讓其速度發生不到每秒一毫米的改變，如此細微的變化足以改變其軌道。如果在小行星真的威脅地球的情況下，就足以讓其偏移軌道免於撞擊地球。

撞擊過程

迪莫弗斯和另外一顆被稱為「迪迪莫斯」的小行星彼此互相環繞，在天文學上被稱為聯星系統，迪迪莫斯體積較大，寬約780米，迪莫弗斯較小，寬約160米。

像迪莫弗斯這樣大小的星體如果爆炸可能會釋放出一顆普通核彈數倍以上的破壞威力，造成數以萬計的死傷。300米及更大的小行星造成的破壞將超過地球上一個大陸的範圍，超過1000米的小行星將會造成全世界的破壞。

Dart航天器附帶一個攝像機Draco，能夠提供兩個小行星的圖像，讓航天器指向正確方向撞擊迪莫弗斯小行星。

大約在預定撞擊的10天之前，Dart航天器還會釋放一個小衛星LiciaCube，這個小衛星將會傳回來航天器撞擊小行星的畫面，撞擊造成的碎片煙霧，以及小行星表面上的撞擊凹陷處。

圖像來源，NASA / JHUAPL / Ed Whitman 圖像加註文字， 團隊工作人員正在檢查Dart航天器的裝備

科學家將從地球上測量迪莫弗斯遭到撞擊之後產生的軌道偏移，美國宇航局的項目科學家斯塔特勒（Tom Statler）表示，「我們想知道的是：我們是否真的讓小行星軌道偏移，以及效果如何？」

他說，「小行星的數量比大行星要多很多，如果有任何可能威脅到地球的，也應該是這樣大小的小行星。」