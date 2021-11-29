元宇宙經濟：你不知道的商機藏在哪裏

1 小时前

圖像來源，Getty Images

臉書和微軟等大型科技公司都爭相開發元宇宙，一個平行時空的數字世界，但建造元宇宙究竟需要什麼？

這個位於雲端的基於增強現實的元宇宙需要很多資源的投入，很多時間的開發，還需要不同產業的公司共同合作。

打造元宇宙也是在開發一個新的經濟模式，未來元宇宙提供的服務和商品現在可能還不存在，而建構元宇宙的過程中也會吸引更多的創新公司投入開發。

專家同意，單一企業不太可能有足夠能力自己建造並維持元宇宙這個虛擬世界。

彭博信息（Bloomberg Intelligence）估計，元宇宙市場規模到2024年可能增加至8000億美元。

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美國銀行（Bank of America）也非常看好元宇宙的未來發展，並將元宇宙列為對人類生活可能有革命性影響的14項科技之一。

美國銀行公布的報告說，「元宇宙將有無數個虛擬世界互相聯結而組成，和我們的現實世界也緊密聯結。」

「元宇宙將成為穩固的經濟模式，涵蓋工作和娛樂休閒，發展已久的各種產業和市場，例如金融銀行業、零售、教育、衛生，甚至是成人娛樂等領域，都將出現變化。」

美國發明家庫茨魏爾（Raymond Kurzweil）大膽預測，至2030年，人們花在元宇宙的時間將超過活在真實世界的時間。庫茨魏爾是許多科技領域發展的先驅，現任谷歌工程總監。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在元宇宙裏面上課是很不一樣的體驗

但是，這並不是全新的一個概念。

不同的在線遊戲已經嘗試發展過虛擬世界，雖然還稱不上元宇宙，但有一些概念和元宇宙相仿。

大筆投資

分析投資公司智慧樹（WisdomTree）的迪恩（Benjamin Dean）表示，「元宇宙本身不是全新概念，投入開發元宇宙的大筆資金和資源，以及越來越多人熟悉虛擬世界，而且能接受數字資產的概念，這才是新的現象。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 利用虛擬現實可以試穿衣服

「轉變的速度加快，意味著很多我們以為還很遙遠、很久以後才會出現的技術和科技現在都快速發展。」

「近年來在工業國家，大部分的人都不記得過去沒有互聯網的日子是怎樣的，人口年輕化意味著在網絡時代長大的人越來越多，手機無所不在。」

根據臉書創辦人馬克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）自己的解釋，在元宇宙的虛擬世界裏，「你可以瞬間移動，不用出門就置身於辦公室裏，或是去看一場演唱會，或是與你父母見面。」

但是和現在的虛擬現實不一樣的是，元宇宙除了用在電子遊戲之外，用途還包括其他的娛樂，例如音樂會、演唱會、電影，還有工作，教育等更多方面。

而且在這些新的應用領域上面開發元宇宙，將會有許多新的企業和技術隨之出現。

圖像來源，Fortnite 圖像加註文字， 愛莉安娜·格蘭德的虛擬演唱會

演唱會和其他娛樂內容

推出堡壘之夜（Fortnite，要塞英雄）遊戲的美國電子遊戲開發公司Epic Games已經在該遊戲中舉辦過多次演唱會，歌手愛莉安娜·格蘭德（Ariana Grande），電子音樂DJ棉花糖（Marshmello），饒舌樂手斯科特（Travis Scott）都出現在虛擬世界中表演，這說明了未來元宇宙音樂會的可能情況。

去年4月，有多達1230萬名玩家在同一時間聚集在該遊戲平台上觀看斯科特的新歌發表。

迪士尼公司也在開發元宇宙，米老鼠有一天或許也會出現在元宇宙和粉絲互動。

迪士尼表示，凖備讓迪士尼樂園進軍元宇宙，讓人們在家裏體驗迪士尼樂園成為一個可能的現實。

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美國銀行的報告說，「Z世代將推動元宇宙的實現，為虛擬世界添加更多內容，長期對元宇宙產業發揮重要作用。」

已經有許多媒體內容製作者涉足沉浸式的3D體驗，包括電影電視（迪士尼）、體育（福斯體育頻道）、音樂、流媒體平台（Netflix）和報紙（紐約時報）等內容供應商。

系列電影《指環王》（Lord of the Rings）的導演彼得·傑克遜（Peter Jackson）最近宣佈，將其特效工作室「維塔數碼」（Weta Digital）出售給有意發展元宇宙的一家美國軟件公司。

美國銀行的報告說，「在體育活動、演唱會或時裝秀上提供『沉浸式』前排座位非常具有商機，也提升了現場活動的體驗感。」

虛擬辦公室

新冠疫情讓遠距工作一下子變成很多人的新常態，臉書更進一步推出虛擬辦公室「Infinite Office」。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 這是臉書設想中的虛擬辦公室

人們可以在這個虛擬辦公室裏召開會議，參與會議的人同時間還可以使用真實世界的電腦。

但是開發這個概念的不只是臉書一家公司而已，微軟最近也在談論以微軟Teams會議軟件為基礎的「商業用途的元宇宙」，該遠程會議軟件在新冠疫情期間使用量大增。

微軟表示，這樣的虛擬空間可以提供使用者舉辦活動，會議或網絡見面的機會。

對提供專業顧問諮詢和培訓服務的公司而言，虛擬辦公室的環境非常適合他們的需要。

普華永道（PwC）的專家表示，「虛擬現實已經用在許多產業的培訓項目上面，真實世界裏可能花費巨大，或有其他限制的問題，虛擬現實都提供了替代方案。」

專家相信，沉浸式情緒化的體驗比傳統的工作場所進行培訓要更加令人振奮，能夠提高受培訓者的記憶，在傳授新技能和程序方面效率非常高。

嚴峻挑戰

但是專家也相信，元宇宙在最終實現之前，還有許多挑戰。

前IBM工程師，未來學家托馬斯·弗雷（Thomas Frey）拿互聯網發展初期作為對照，表示元宇宙主要的挑戰在於讓大量使用者同時且即時的互動可能存在的語言障礙、滯後等問題。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 開發元宇宙需要更強大的運算能力，對芯片公司提供了一個龐大商機

要克服這些挑戰，現有的設備需要更強大的數字及圖像錄像運算能力，對英偉達（NVIDIA）、超微半導體（AMD）、英特爾（Intel）、或每一家芯片製造公司，既是挑戰也是新的商業機會。

另外，教育產業也因為元宇宙而有了新的轉變機會。

美國銀行的專家表示，「基本的概念來自於已經存在很多年的自適應學習，元宇宙應用在教育領域上，能夠依據學生對科目的反應作出適當調整，例如在學生感到無聊的時候舉行問答遊戲或其他活動，在學生聽不懂的時候添加額外說明，促進他們的了解，提高課堂的趣味性。」

在高等教育領域，每個大學還可以創建自己的虛擬校園，而虛擬校園的學生人數可以增加很多。

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無限可能

學習天文學的學生能夠在虛擬世界裏，體驗銀河系之間的碰撞，藝術史學生能夠觀看西斯汀小堂（Sistine Chapel）。

在醫學和遠程醫療方面，元宇宙可以用來開發新的醫療服務。

醫療服務的數字化解決方案現在有越來越多的需求，新冠疫情在這方面更起到了推波助瀾的效應。

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電子商務也是如此，新冠疫情為電子商務帶來成倍的增長。

美國銀行相信，元宇宙將吸引消費者在虛擬世界中消費更多。