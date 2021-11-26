氣候與環境：新研究稱氣候變化讓信天翁「離婚率」升高

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 信天翁

激情不再、聚少離多都是可能導致情侶分道揚鑣的原因。但促成「夫妻」分手可能還有其他理由，比如，氣候變化。

一項新研究顯示，自然界最忠實的伴侶之一鳥類信天翁「離婚率」正在上升。

發表在《皇家學會》雜誌（Royal Society journal）上的這項研究是在觀察了福克蘭群島上15500對信天翁「夫婦」長達15年以上得出這一結論的。

信天翁離異相當於人類婚姻中的出軌，也就是說，伴侶之一與其他信天翁交配。

和人類一樣，信天翁在成長過程中也會經歷一些尷尬階段，它們試圖（有時失敗）學會如何建立最佳伴侶關係。

但當它們最終找到合適伴侶時，通常會終生相守。只有1%的信天翁在選擇終身伴侶後離異，即使如此，這也遠遠低於人類（比如英國）的離婚率。

鳥類的「一夫一妻制」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 信天翁是世界上最忠實的伴侶之一。

這種所謂的社會一夫一妻制是一種廣泛的交配體系，特別是在鳥類中十分普遍，高達90%以上。一些哺乳類動物中，比如靈長類和食肉類動物也存在這樣的一夫一妻制現象。

不同物種對其伴侶也表現出不同的忠誠度，導致維繫二者配偶關係的比率不同，從而出現不同的離婚率和喪偶率。

由於性競爭緣故，挑選伴侶往往會受到局限制約，許多伴侶不得不退而求其次。

而在許多物種中，「離婚」實際是旨在糾正不太理想伴侶關係的一種策略，從而提高伴侶之一或是雙方的繁殖成功率。

環境無疑影響物種的生存力和繁殖力，因此間接影響了信天翁的「離婚率」。

研究人員稱，這是他們首次記錄了具有挑戰性的環境因素給一夫一妻制的信天翁在繁殖過程中所帶來的破壞性影響，其中可能包括生理壓力、物候變化以及高生育成本。

「氣候變化一個被忽視的後果」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 海水表面溫度上升給海鳥覓食帶來更多壓力。

該研究的合作者、里斯本大學的研究人員文圖拉對BBC新聞節拍記者潘迪（Manish Pandey）解釋說，一夫一妻制以及長期紐帶關係在信天翁中十分普遍。

研究顯示，隨著氣候變暖所引起的海水表面溫度上升，多達8%的信天翁分道揚鑣。

該研究稱，這種由「環境驅使的離異可能是氣候變化一個被忽略的後果」。

通常情況下，信天翁離婚是當它們無法繁殖後代的時候，在下一個繁殖季節到來時重新找到新的伴侶。但研究發現，即使成功繁殖了後代的一些信天翁夫婦也會離異。

兩種理論

對此，文圖拉表示，引起信天翁分手上升的原因有兩種理論 - 第一種是和「長期兩地分居之苦」有關。

溫暖的水域迫使信天翁不得不飛得更遠、更長時間尋覓食物。如果它們未能在繁殖季節及時返回，伴侶可能會尋找新的伙伴。

另一種理論是如果環境更惡劣，例如水域變暖，會讓信天翁的壓力荷爾蒙增高。

文圖拉說，加之繁殖條件更加艱難、食物短缺，會給信天翁增加更大壓力，其中一方伴侶會因為它們的「表現不佳」受到責備，最終導致雙方離異。

信天翁數量下降

該研究正值國際上多處地區信天翁數量下降之際。2017年的一些數據顯示，信天翁繁殖伴侶的數量只有80年代數量的一半多一點。

文圖拉說，在福克蘭群島目前還不用擔心，但在那些信天翁數量本來就有限的地區，情況則令人擔憂。