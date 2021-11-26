新冠病毒：南非最新、最嚴重變異株 我們已經知道些什麼？

45 分钟前

圖像來源，Getty Images

新冠病毒迄今為止最新、突變最嚴重的變異毒株在南非擴散，引發全球關注，英國當局將它定為正在調查的新變異株，多國政府迅速採取限制旅行等防疫措施，各地主要股市聞訊一度大跌。

它叫B.1.1.529，世界衛生組織（WHO）很快會給它一個希臘文代號，就像之前的Delta, Alpha，等等。目前確診病例大多集中在南非的一個省。世界衛生組織 (WHO) 的專家將於周五與南非官員會面，以評估該國不斷變化的局勢。

一些專家稱最新變異毒株是迄今為止「最糟糕的變異毒株」，最令人擔憂的一個險惡之處是它似乎與原始新冠病毒差別很大，而這意味著針對已知病毒和變異株研製的疫苗、藥物的效果可能受影響。

但目前作此判斷為時尚早。

這個最新變異毒株為什麼令人擔憂？我們已經知道些什麼？

圖像來源，Getty Images

最早在哪裏、什麼時間發現？

B.1.1.529最初於11月11日在南非鄰國博茨瓦納首次發現，3天後，14日，南非記錄了全球首個B.1.1.529感染病例。

11月25日，南非國立傳染病研究所宣佈確認這一最新變異毒株，稱這種變異株具有高感染力和疫苗難以起作用的免疫逃避風險，詳情有待觀察分析。

至此，南非豪登省已確診77例，博茨瓦納4例，香港1例（一名前往南非旅遊的36歲男子）。有跡象表明該變種已經傳播得更廣泛。

圖像來源，Getty Images

關於南非變異毒株哪些是已知的？

新冠病毒最新變異株的突變程度非常嚴重。南非流行病應對和創新中心主任圖利奧·德奧利維拉教授說，存在「異常的突變群」，且與目前流行的其他變體「非常不同」，「令人驚訝」。

最令人擔憂的是，這種病毒現在與中國武漢出現的原始病毒完全不同。這可能意味著根據原始菌株設計的疫苗可能效力會打折扣。

但這個問題有待進一步追蹤研究和更多數據。

德奧利維拉教授在一次吹風會上說，總共有 50 種突變，刺突蛋白有 30 多種突變；刺突蛋白是病毒借以侵入人體細胞大門的鑰匙，也是大部分疫苗針對的標靶。

在受體結合域，即病毒與人體細胞首次接觸的部分，發現 10 個突變。作為對照，目前席捲世界的 Delta 變異株只有2個突變。

如此嚴重的突變很可能發生在一名對病毒無法抵抗的感染者身上。

牛津大學羅莎琳德富蘭克林研究所所長詹姆斯·奈史密斯教授對BBC廣播4台Today節目表示，這種變異株「幾乎肯定」會降低疫苗效果，但疫苗在某種程度上仍然有效，而治療 Covid-19 的新藥可能不會受影響。

他說，尚未證明該變體更具傳播性，但它具有與 Delta 變體一致的突變，並且似乎比其他變體傳播得更快。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 新冠病毒在全球傳播不斷發生病毒變異

哪些還不知道？

關於最新變異株的最大的問題：它對哪些疫苗有抗藥性？在多大程度上逃避免疫系統？毒性是否更嚴重？是否比 Delta 傳播得更快？

BBC健康與科技新聞記者詹姆斯·加拉格爾說，這些問題目前無法回答。

根據現有病毒學分析數據，南非豪登省 90% 的新冠感染病例可能已經是這種變異毒株，而且它「可能已經存在於南非的大多數省份」。

但是，加拉格爾分析說，這並不能告訴我們它是否比 Delta 變異株傳播得更快、更嚴重，或者它可以在多大程度上逃避疫苗接種帶來的免疫保護。

此外，南非疫苗完全接種率24%，目前沒有數據說明最新變異株在其他接種率高於南非的國家/地區的傳播情況。

倫敦帝國理工學院的尼爾·弗格森教授表示，限制旅行的措施是「謹慎的」，但目前並不清楚這一變異體是否更具傳染性，或對疫苗具有抗藥性，因此現在判斷其潛在風險為時過早。

已有哪些主要變異株？

根據世衛組織定義，「值得關注」毒株具有以下特徵：出現在多個國家/地區，突變對病毒的傳染性和嚴重程度有已經確證或疑似的顯著影響。

"值得關切"變異毒株 —— 病毒傳染性增大、出現流行病學意義上的有害變化、毒性增加、疾病症狀或體現發生變化、有證據顯示測試、治療和預防措施（如疫苗接種）的有效性下降。

除了南非最新發現的變異毒株，目前已知四種變異毒株最令人關注：

Delta 變異毒株 (B.1.617.2)，最早在印度發現，

Alpha 變異毒株（ B.1.1.7），最早在英國肯特郡發現，已傳播到 50 多個國家/地區，有可能還在變異，

Beta 變異毒株(B.1.351)，最早在南非發現，已擴散到至少 20 個其他國家/地區

Gamma 變異毒株 (P.1)，最早在巴西發現，已擴散到其他 10 多個國家/地區

Alpha、Gamma 和 Beta 變異毒株都有一種被稱為 N501Y 的突變，而這種突變似乎能強化病毒對細胞的感染力，也使病毒更容易傳播。

Beta 和 Gamma 變異毒株還有一個關鍵的突變，稱為 E484K，可能使病毒得以避開免疫系統的阻擊。Delta 變異毒株可能更容易傳播。

它們被世界衛生組織（WHO）列入需要重視的「值得關切」變異體清單，因為對公共衛生構成更大威脅，比如病毒傳染性更強，從而導致病症更嚴重，或者對疫苗的抵抗力更強。

另外一些重要變異毒株被列為「值得關注」，因為發現它們在多個國家傳播，或者引發了疾病簇群。

圖像來源，Reuters

病毒如何變異？

每一次新冠病毒感染人體，都是SARS-CoV-2病毒不斷複製自己的結果，每次複製就要複製自己的基因組，在複製的過程中可能會出現微小的錯誤，因此新的基因組可能和之前的稍有不同。

簡單說，這些小錯誤就是突變，又稱異變，由此產生病毒的變異毒株；突變會持續不斷發生，變異毒株也就越來越多。

大部分突變對病毒的行為沒有影響，但偶然情況下，突變也會造成病毒的行為產生變化。

目前發現的主要有兩種突變，都出現在新冠病毒的突刺蛋白上；突刺蛋白是病毒用來解鎖進入人體細胞的重要組成部分。

N501變異毒株改變了新冠病毒突刺最重要的「結合受體」，這是病毒突刺首先接觸人體細胞的地方，任何讓病毒更容易進入細胞內的變異就會讓它更具優勢。

另一種突變是H69/V70缺失。劍橋大學 Ravi Gupta 教授的研究表明，這種突變在實驗室實驗中使傳染性提高了兩倍，同時使倖存者血液中的抗體攻擊病毒的效率減弱。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 自新冠疫情初起以來，病毒已經發生了成千上萬次大大小小的突變

變異毒株的行為有什麼不同？

病毒在適應過程中有多種技巧來讓自己更容易傳播。例如：

更有效地侵入人體細胞；

更深地潛入人體細胞內的預警機制；

在空中存活更長時間；

增加患者呼吸、咳嗽釋放的病毒含量；

病毒變異會涉及演化意義上的進退取捨 —— 一方面的進步可能是以另一方面的退步為代價。比如，病毒在與疫苗抗衡的過程中可能會犧牲部分傳播能力。

病毒變異將演變到什麼程度，目前很難預測，因為不光是變異毒株的數量，還涉及傳染性、危害力、免疫的有效時間長短等各種因素。

遏制新冠病毒變異毒株層出不窮的最有效辦法，就是減少全球新冠病毒感染病例，因為每次新的感染就是病毒發生變異改變行為的機會。

跟蹤變異毒株為什麼很重要？

變異毒株的產生是病毒自我複製過程中發生突變的結果。病毒一生中會不斷複製自己，期間經常會發生突變，產生變異毒株，複製越多，感染人數越多，發生突變的機率和出現變異的數量越大。

需要警惕的變異毒株會導致病毒更容易繁殖、傳播速度更快，或者對疫苗、藥物抵抗力更強。

很多突變並不必然是壞事，更主要取決於這些突變實際上在起什麼作用。