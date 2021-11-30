新冠病毒變異毒株Omicron：世衛組織警告在全球有「非常高感染風險」

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 荷蘭、英國及比利時等國均報告出現新冠病毒奧米克戎變種。

世界衛生組織（WHO）警告，新冠病毒變種奧克米戎（Omicron）有令全球感染率大增的高風險。

世衛在周一（11月29日）表示，該變種可能在一些地區導致嚴重的後果。

世衛總幹事譚德塞博士（Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus）再次呼籲全球推動向較貧窮國家提供疫苗。

他警告說，2019冠狀病毒病（COVID-19）現在「還沒有放過我們」。

本月較早前，這一新變種在南非被發現，初期證據顯示它的傳染風險更高。南非迅速就這一變種的情況向世衛報告，受到了讚揚。

「奧米克戎的突變棘蛋白數量前所未見，其中一些可能對全球大流行疫情的走向有令人擔憂的影響，」世衛表示。

譚德塞周一發表講話時表示，全世界的科學家正在致力於了解，新變種是否有更高的傳染性、再度感染風險以及它對疫苗如何反應等問題。

「奧米克戎的緊急情況本身是又一次提醒，雖然我們很多人覺得我們可以放下新冠病毒了，但是它還沒放過我們，」他說。

他還表示，目前未有出現與新變種有關的死亡病例。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， WHO籲審慎看待Omicron 南非醫生稱病人症狀「溫和」

圖像來源，Getty Images

已經報告出現新變種病例的國家包括加拿大、英國、葡萄牙、比利時和荷蘭等。

其中，葡萄牙在周一檢測到13宗奧米克戎變種感染病例，全部與葡超足球聯賽球隊比蘭倫斯（Belenenses SAD）球員有關。

葡萄牙衛生總局稱，該球隊其中一名球員最近從南非返回。

新變種已經令英國、歐盟和美國對非洲南部多國實施旅遊禁令——這一決定受到了南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）的批評。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 一名婦女在以色列接受新冠病毒檢測。

日本宣佈從周二凌晨起禁止新的外國旅客入境，而澳大利亞則暫停了等待已久的邊境限制放寬措施。

原定計劃是持國際學生和「技術工人」（skilled workers）簽證的人士從周三起可以入境澳大利亞，但是現在這一措施已經被延後至12月15日。

以色列亦禁止外國人入境。

在英國，所有18歲以上人士將獲得提供新冠疫苗加強針，以幫助阻止奧米克戎帶來的新一波疫情。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 拜登總統呼籲美國民眾去打疫苗加強針。他還敦促人們在室內佩戴口罩。

美國也有相似的取態，拜登總統呼籲美國民眾去打疫苗加強針。他還敦促人們在室內佩戴口罩。

不過，拜登也表示，他目前未有計劃進一步在美國實施旅遊禁令或封鎖令。

根據約翰·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）數據，自2020年疫情全球大流行開始以來，全世界目前已經有超過2.61億宗新冠確診病例，500萬人死亡。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 拜登夫人在白宮給小學生讀書講故事時並未佩戴口罩。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）較早前宣佈了新的防疫措施，其中包括：

任何人進入英國國境將必須在兩天內進行核酸檢測，並在取得陰性結果之前自我隔離

所有與奧米克戎疑似病例接觸者均必須自我隔離，無論是否完成接種疫苗

商店和公共交通工具上均必須遮蓋臉部——但酒吧和餐廳可豁免

衛生大臣已經請求顧問考慮迅速擴大加強針接種，包括縮短第二針和加強針疫苗之間的時間間隔

分析：再度敲響接種疫苗的警鐘

——BBC衛生事務記者弗格斯·沃爾什（Fergus Walsh）

南非的人口年齡相當年輕，而醫生報告指奧米克戎造成的症狀輕微，入院人數沒有增加，這令人欣慰。

但是我們需要看到的是，當新變種進入老年人群體之後會發生什麼，他們是新冠疫情之下最脆弱的一群。

我們還需要看到，那些已經完全接種疫苗的人，還有接種了加強針的人，對奧米克戎的反應如何。目前為止，疫苗證實了是在給予強力保護和避免各類變種感染之後出現重症方面，是高度有效。

如果疫苗能夠避免人們在感染奧米克戎之後出現重症，那麼出現一定程度的突破感染，也不會是災難性的，雖然並沒有人想這樣。