知識帖：八個技巧幫你提高方向感 輕鬆上路

16 分钟前

圖像加註文字， 尋找地標有助幫你認路。

因為找不對路而心急，明明以為是對的但卻越走越遠？這種感覺你有沒有經歷過？

如果你也曾為方向感差而苦惱，或許這篇文章能對你有所啟發和幫助。

英國神經心理學家凱瑟琳·洛夫迪（Catherine Loveday）為我們提供改善方向感的八個竅門，幫助你輕鬆上路。

一，規劃路線

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 出門旅行到陌生的地方，一定事先規劃好路線。

如果能有地圖街景圖（Street view）或是照片，可以想象自己走在這條路上，用想象力把旅程視覺化。注意每次拐彎時盡量找到特別的地標，這樣真走時，這些不同尋常的標誌物就會喚醒記憶力。

二，放鬆身心

路不熟肯定緊張，所以要試著放鬆。因為緊張焦慮會增加認知負擔，並減少自然導航能力。之前為上路所做的凖備應該可以幫助減少焦慮。

三，集中注意力

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 回憶走過的路可以加強大腦的神經連路。

旅途中一定要全神貫注，打電話、發短信，甚至想別的事都會影響方向感。試著全神貫注走路，並把注意力真正放在周邊環境上。

四，尋找有用地標

試著找到熟悉或是獨特的地標，並保持在視野內以便參考。

如果是在城鎮或城市中，它可能是附近最高的建築物。每次轉彎時，都檢查與這個地標的相對位置。它將有助於在大腦中構建一個當地地圖。

五，向後看

趕路時往往關注前面的路，但那些也回頭看、注意身後道路的人認路能力更強。這一招對返程來說尤其有幫助。

六，聯想記憶

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 倫敦塔橋也是倫敦的地標性建築之一。

這一技巧在重走同一條路線時可能會有幫助。比如，第一次走這條路時的一段對話、或是當時聽的一首歌都可以為返程時，或是下次再走這條路線時提供線索，特別是在一些關鍵處，比如路口等。

七，拍一些照片

如果將來需要重覆這一旅程，可以在關鍵路段拍一些照片，供以後參考。相關研究發現，照片比視頻更有效。

八，反思回顧旅程

事後在腦子中回憶走過的路線，回想都做了些什麼。這樣做可以進一步鞏固大腦中的神經連路，讓它們更牢固，並鞏固記憶力。