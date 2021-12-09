新冠恢復期：如何優化飲食結構 更快更好重返健康？

22 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 地中海式飲食對新冠恢復比較理想。

飲食對健康的重要性毋庸置疑。營養學家說，食物和飲料在幫助新冠患者康復過程中也扮演至關重要的角色。

和罹患任何感染一樣，身體需要比平時更多的能量和液體以及額外的蛋白質來幫助修復細胞和組織。

但新冠在許多方面又與其他感染不同，因此，有沒有理想的後新冠飲食計劃來幫助更快、更好重返健康呢？

飲食如何幫助恢復健康？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 多吃不同顏色的果蔬。

免疫系統是由器官、細胞和化學物質所組成的一個網絡，它可以用多種方式來抗擊感染。其中，白細胞、抗體和其他一些機制可以用來摧毀入侵的病原體（有害微生物），同時修復和更換受損的細胞和組織。

蛋白質、以及構成蛋白質的氨基酸尤其重要。

英國南安普敦大學醫學營養免疫學教授卡爾德（Philip Calder）解釋說，在感染期間，免疫系統會抽取肌肉中的蛋白質，並把它們分解成氨基酸來製造新的蛋白質。因此，許多人會注意到在生病期間會消瘦，而且肌肉更無力。

卡爾德教授說，恢復期間，一定要補充蛋白質。「它們為你身體正常工作提供所需的基石…尤其對那些曾在醫院中臥牀不起的患者，」他說。

同時， 身體也需要更多能量，因為它比平時更耗體力。

卡爾德教授表示，免疫系統在活躍和應對病原體時需要大量能量。他說，身體的免疫反應涉及許多工作，因此，即使生病時胃口不好，也要爭取多吃像燕麥、麵包、意大利麵食等高碳水化合物的食品；

同時還要吃高能量、高蛋白食品，例如，全脂酸奶、雞蛋、堅果等幫助身體恢復。

維生素、礦物質及必需脂肪酸

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 維生素B12隻存在於動物產品中，所以，如果你是純素食者請務必服用補充劑。

保證充足的維生素和礦物質也很重要。卡爾德教授說， 它們就好比是工廠裏執行所有工作流程的工人，非常重要，

其中，某些維生素和礦物質在支持免疫系統和恢復方面起到關鍵作用。它們包括：

維生素A、C、D、E，B6、B9（葉酸）、B12

礦物質鋅、銅、硒和鐵

這些微量營養素存在於許多食物中，包括各種顏色的蔬菜和水果、肉類、雞蛋和乳製品。因此，多吃不同種類食品通常就能滿足人體所需。

然而，英國全民健康系統NHS推薦人們在冬天月份適當服用維生素D補充劑（每日10微克）。

而維生素B12隻存在於動物產品中，所以，純素食者需要服用補充劑。

此外， 包括橄欖油、菜籽油、油性魚中的健康脂肪對能量和身體製造新細胞很重要。

其中，歐美加 3 脂肪（OMEGA-3 fats）是身體無法製造足夠的必需脂肪酸，必須要從食物中攝取。它們對免疫系統尤其有益。

歐美加 3 脂肪的良好來源包括沙丁魚、三文魚以及鯖魚。如果生病沒有胃口，可以考慮服用富含Omega-3的多種維生素補充劑。

沒有一種物質、維生素或是礦物質能「單手」奇蹟般地加速身體復原 - 每一種物質都發揮不同的作用。

新冠恢復期應該吃什麼？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 保證5份果蔬（80克為一份，大約一小把），包括新鮮、冷凍或罐裝，最好是各種顏色都有。

卡爾德教授說，富含植物性食物的傳統地中海式飲食對新冠恢復非常理想。它包含身體遭受感染「重擊」後所需的所有營養素，「這意味著含有大量水果、蔬菜、漿果、堅果、籽實類，以及一些油性魚和健康油的飲食，很理想。」

肉類是蛋白質的良好來源，但植物也可以提供優秀蛋白質。藜麥、豆類（豆子、扁豆和豌豆）、豆腐和堅果都不錯。

素食或純素食者，結合不同富含蛋白質植物性食物是確保攝取身體所需所有氨基酸的最佳方式。

卡爾德教授表示，這種多樣化、富含纖維的飲食還能支持多種有益腸道的細菌，以及健康的腸道內壁。這兩者在調節免疫系統方面扮演重要角色。

他補充說，在一段時間無法進食或進食很少後，逐漸恢復有好處，這樣不至於讓腸道不堪重負。「一點一點來，」他說，「腸道更容易消化軟一點的食物。腸道恢復相對較快。但病人恢復期吃更多食物可能需要幾天的時間」。

根據NHS建議，如果本身不是體重過輕，而且在生病期間體重也沒有明顯下降，那可以包括以下飲食以達到後新冠恢復的最佳效果：

蛋白質：三份手掌大小份量的肉、魚、雞蛋、豆類、籽實類、堅果、鷹嘴豆以及肉類替代品，例如豆腐或Quorn真菌素食肉（多吃豆類和籽實類，少吃紅肉和加工肉）

果蔬：5份果蔬（80克為一份，大約一小把），包括新鮮、冷凍或罐裝，最好是各種顏色都有。

乳製品/乳製品替代品：3份拇指大小的牛奶、奶酪、酸奶或鈣質豐富、富含蛋白質的乳製品替代食品（多吃強化豆奶，少吃椰子油食品）。

如何應對疲勞？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 喝飲料保持卡路里和水分補充。

如果食慾不振、感覺疲倦、虛弱或不適，那麼採購、烹飪以及好好吃飯來恢復體力可能會很難。

註冊營養師兼英國飲食協會發言人傑克遜（Kirsten Jackson）女士表示，如果是這樣的話，盡量避免體重減輕、增加能量，以及恢復肌肉力量是當務之急。

她說，「許多人在嘗試健康飲食方面受到束縛。但如果生病不能做飯，感覺無力。那麼，只要能攝取任何形式的卡路里都很重要」。

例如，喝熱巧克力等牛奶飲料，還有含有乳製品的思慕雪（或稱冰沙）會給身體補充水分，並提供能量。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 牛奶飲料也是補充卡路里的好方式。

「胃口不好的人通常會覺得通過飲料攝入卡路里比吃一頓飽飯更容易些，」傑克遜女士說。

代餐飲料以及健康的即時餐也是有用的權宜之計，但傑克遜女士敦促人們在購買飲料時要謹慎。她說，市場上出售的許多奶昔要麼是為減肥設計的、因此卡路里很低；要麼是蛋白奶昔，雖然蛋白質含量高，但卡路里低。

她建議人們可以諮詢一下藥房，這樣就可以買到更適合的代餐奶昔，這樣的奶昔含多種維生素、卡路里與蛋白質。

還有，每天少吃多餐比凖備三頓大餐更容易，也更具吸引力。

英國飲食協會建議人們每天吃三餐，但每次量可以小一點，外加一些零食和飲料，直到身體感覺更好些。

如何應對喪失味覺和嗅覺？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 有些食物讓新冠患者比較難以下咽，這是因為嗅覺倒錯造成的。

大約一半新冠患者會出現嗅覺喪失(anosmia)現象，這也會影響他們品嚐食物的能力。但大多數人在兩、三周後會恢復正常。不過，大約有10%的人可能會持續好幾個月。

專門為失去嗅覺的人提供支持的英國慈善機構Abscent的首席執行官奧克利（Sarah Oakley）女士表示，它會對人的胃口有極大影響，因為失去了正常的嗅覺與味覺，自然會影響食慾。

她建議人們嘗試那些有其它感官特點的食物，例如，「鬆脆以及光滑感覺的食品，或是嘗試不同顏色與溫度的食品，」 她說，這樣，失去嗅覺和味覺時，會得到各種其他的感官刺激，「這一點很重要」。

嗅覺訓練可以幫助恢復。它包括每天2次聞相同的味道，連續4個月，非常不容易。

奧克利女士解釋說，嗅覺訓練實質上就是鼻子理療，因為神經元受損，因此嗅覺療法就是一個治癒療傷的過程。

新冠病人恢復過程中出現的嗅覺倒錯現象(parosmia)也很普遍，它可以令進食非常困難，特別是如果這種嗅覺倒錯讓一些食物吃起來令人反胃。

而且，這種能引起令人作嘔的食物因人而異，但往往包括咖啡、大蒜、洋葱、麵包、烤肉或炸肉。奧克利說，「這會令人十分痛苦，難以忍受」。

情況嚴重時，要爭取用任何可能的方式攝取卡路里。奧克利女士說，那些無味代餐奶昔以及像冰淇淋之類的冷食品通常不會引起劇烈反應。

「早期階段還不用太擔心營養平衡，更主要的是保持體力。一旦有所好轉，就可以在飲食中加入蔬菜和水果了，」她說。

一日三餐經常被人忽略，但在新冠恢復期，更能意識到良好營養的重要性。

卡爾德教授說，「飲食對新冠恢復至關重要。飲食質量越好，越有可能更快、更有效地恢復健康」。

注：本文根據蘇·奎恩（Sue Quinn）為BBC食品節目（BBC Food）撰稿（英文於2021年11月首發）改編。