Omicron奧密克戎的威脅有多大？

詹姆斯·加拉格爾（James Gallagher）

BBC健康與科學事務記者

44 分钟前

圖像來源，Getty Images

這裏有兩個大問題：奧密克戎的傳播速度有多快？患病的程度有多深？

理解了這些，你就能明白奧密克戎帶來的威脅和挑戰。

世界各地的科學家們正在嘗試回答這些問題，希望給我們一些提示，好知道未來會發生什麼。

免疫是至關重要的，奧密克戎並沒有把時鐘倒回到大流行開始的時候。但不確定性籠罩著一切，想得到確切答案可能還需要幾周時間。

傳播速度有多快？

答案是，似乎很快。

對於那些免疫水平很高的地方，也是如此，不管是已經大規模接種疫苗的地方，還是過去曾爆發過疫情的地方。

南非的德爾塔（Delta）帶來的疫情已經結束，一個月前平均每天不到300例。而奧密克戎引發的感染已經超過了1萬，似乎正在推動第四波疫情。

英國也見證了奧密克戎的擴散。

科學家們已經能夠通過奧密克戎在新冠測試中留下的不尋常蹤跡來追蹤它們。這一過程被稱為S-基因脫落，在11月下旬，只有0.1%的測試結果出現了它們的蹤跡。現在已經超過5%，這表明每天約有2500個病例。

這種測量奧密克戎傳播速度的方法並不準確，因為輸入病例和目標檢測會扭曲數據。

但這種方法可以形成快速評估，而不必等待對病毒樣本進行全面的基因分析。

這些早期計算表明，在英國，奧密克戎的病例可能約每三天就會翻一番。目前仍存在不確定性。

這比德爾塔在英國的傳播速度還要快，也與2020年初我們沒有免疫力時的原始病毒傳播速度相當。

部分原因可能是，感染病毒和傳染給他人之間的間隔時間縮短了。

指數增長的力量表明，一個小數目可以迅速變大，如同滾雪球般的信用卡債務。如果病例每三天翻一番，到了月底，每天大約2500例病例可能驟升至超過10萬例。

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我會感染嗎？會生病嗎？

那麼，如果一波奧密克戎疫情到來，對我來說意味著什麼?

自從科學家第一次看到奧密克戎的突變列表以來，人們就擔心它會降低疫苗的有效性。這種病毒看起來與用來製造疫苗的原始病毒非常不同。

我們現在有了第一個數據，來說明免疫力如何從使用中和抗體的實驗中保持下來。這些抗體粘附在冠狀病毒的表面，阻止它感染細胞。

研究表明，對於兩次接種疫苗的人，抗體清除病毒的能力降低了20到40倍。

要說實驗室研究在現實世界中意味著什麼還為時尚早，但保護性抗體的減少表明感染奧密克戎的風險更高。

但好消息來了。輝瑞生物科技公司的實驗表明，接種第三針可以大大提高中和抗體的水平。他們認為三針對歐米克隆的效果與兩針對原始變種的效果一樣好，這個結果很好。

愛丁堡大學（University of Edinburgh）的埃莉諾·萊利（Eleanor Riley）教授稱，這些數據「令人安心」，因為「這表明，加強針應該對感染病毒和患嚴重疾病提供高水平的保護」。

關於感染奧密克戎後的患病程度，我們還沒有明確答案。

但即使你只接種了兩劑疫苗，或者過去曾感染過，那麼你的免疫系統仍可能比大流行開始時更好地抗擊新冠病毒。

中和抗體是身體防禦的重要組成部分，似乎在沒有加強針的情況下受到了打擊，但它們只是龐大而複雜的免疫系統中的一部分。

T細胞在身體被感染後開始工作，它能夠「看到」更多病毒，而不是中和抗體，所以它們更不容易被新的變種所迴避。

但還需要監測誰的病情會嚴重到住院，以充分了解由奧密克戎引起的疾病有多嚴重。

圖像來源，AFP

接下來會發生什麼呢？

有可能發生一波奧密克戎引發的疫情，而疫苗也有可能很好地防止大多數人患上重病。

問題是，即使「大多數人」完全沒事，也不是說「所有人」都沒事。有些人很脆弱，有些人的免疫系統對疫苗沒有很好的反應，有些人不能接種疫苗，有些人選擇不接種疫苗。

現在的德爾塔病毒變種已經讓許多人因感染新冠病毒而住院治療。

突然爆發新一波疫情可能導致所有人在同一時間需要治療。

華威大學（University of Warwick）的邁克爾·蒂爾德斯利（Michael Tildesley）教授說：「它把所有可能都集中到了一起。」

他還說：「因此有可能出現類似1月份那樣的新一波疫情，在某種程度上，這將導致住院人數增加。」

但他指出，所有數據仍存在巨大的不確定性。

關於奧密克戎病毒的傳播速度、嚴重程度以及抵禦疫苗的程度，目前還沒有普遍一致的數字。人們對未來幾周的情況有完全不同的看法，這取決於把哪個數字代入數學模型。