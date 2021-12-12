嗓音的奧秘：你需要聽聽的七個有趣事實

22 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 嬰兒還在母親子宮中時就開始效仿父母的口音了。

我們生活在一個包羅各種聲音的世界中，從周邊環境的聲響到我們自己的嗓音，真是無所不在。

但你對自己的聲音又了解多少？這個你每天賴以交流和說話的「工具」都有什麼特性和神奇之處呢？

BBC請專家總結了有關我們嗓音的七大趣事：

一，你從出生就有口音

嬰兒還在母親子宮中時就開始模仿父母的口音了。

研究人員發現，法國和德國的新生兒啼哭時的腔調模仿的是他們母語的語調。

這表明，通過聆聽嬰兒啼哭，有可能區分他們來自的不同國家。

二，聲音是如何產生的？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 我們往往把說話視為最平常的事，但實際上並不簡單。

發聲是一個複雜過程，它牽涉到多種器官和部位的協調合作。

你的聲音起始於胸腔，通過肺部、氣管、聲帶、喉、口、下巴、舌以及軟齶，最後形成聲音。其中，在氣流通過聲帶時會產生振動，如果你把手放在喉部，會感覺到發聲時的振動。

三，嗓音為什麼會變得低沉？

男性在青春期時聲音會出現變化。男性的喉部開始下移，並突出 - 它通常被稱為喉結（「Adam's apple」）。而喉結與嘴之間的距離 - 稱為聲道 - 會變長。聲道變長會產生更低的音調，因此男性的聲音變得低沉。

有趣的是，女性在更年期也會經歷類似的變化，她們的聲音也會變低，只不過沒有那麼戲劇化。

四， 你會模仿自己喜歡的人

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 你會無意識模仿喜愛人的聲音特點。

你越喜歡某個人，就越會調整自己的嗓音，讓它聽起來更像你喜歡的人。

因此，如果一名男士喜歡一位女士，他在跟她講話時往往會提高音調。

五，聲帶也會變老和鬆弛

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 人老了聲帶也會鬆弛，講話聲調也會提高。

隨著年齡增長，聲帶也會變得更鬆弛，因此，可能會產生說話漏氣現象。也就是說，讓你的聲音聽起來有點喘。

這意味著你說話句子不能太長，因為那樣你會上氣不接下氣。

同時，隨著肌肉減弱，你老年時講話聲音會再次升高。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 經常唱歌可以鍛煉聲音，保持健康。

六，嗓音相對更年輕

相對身體其他器官，好消息是，聲音衰老更慢。如果你試圖通過聽聲音來猜一個人的年齡，平均而言，會判斷對方比實際年齡更年輕。

七，如何保持健康嗓音

就像身體一樣，隨著年齡增長，你的聲音也需要鍛煉以保持健康狀態。