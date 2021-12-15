Omicron|奧密克戎：兩劑疫苗若無效 三劑會有效的原因

詹姆斯·加拉格爾（James Gallagher）

BBC衛生與科學記者

1 小时前

圖像來源，Getty Images

新冠疾病新變種病毒奧密克戎（Omicron）來勢洶洶，嚴重削弱了疫苗對人體抵抗新冠病毒的保護力。

接種兩劑新冠疫苗對奧密克戎幾乎不產生任何保護力，最多只能大幅降低出現重症的機會，避免患者需要入院接受治療。

目前的新冠疫苗當初在研發的時候，針對的都是兩年前最早出現的第一種新型冠狀病毒。

那麼前兩劑的疫苗如果對奧密克戎都無效，那為什麼打第三劑疫苗就會有效？不論打的是哪一家疫苗，都是針對最早出現的新冠病毒，而不是針對新變種病毒研發的新疫苗。

第三劑加強針能有效保護人體，抵抗奧密克戎的入侵嗎？或者說奧密克戎已經超越了疫苗的保護力？

幸運的是，就算針管裏面裝的是一樣的內容，對人體免疫系統來說，加強針並不只是相同的疫苗而已。

和之前打的疫苗相比，接種了第三劑加強針之後你獲得的保護力要大得多，有更廣泛的保護力，而且保護力更為持久。

新冠疫苗學校

對抗新冠病毒是人體免疫系統必須學習而獲得的能力。

一個辦法是真槍實彈的情況下，也就是說在真的遭遇到新冠病毒的時候，靠人體的免疫系統來對付它，但風險是免疫系統失敗或發揮不好，結果就是生病或出現重症，甚至死亡。

接種疫苗就像是讓免疫系統進學校學習如何對付新冠病毒一樣，在一個比較安全的環境下訓練免疫系統對抗新冠病毒。

第一劑疫苗就像是上小學，人體免疫系統通過第一劑疫苗學習對抗新冠病毒的基本技能。

以此類推，打了第二劑疫苗就像上了中學，打了第三劑疫苗可以說是上了大學，不只是學了更多，理解能力也加深了，因此並不能說只是在重覆學習小學教的內容。

英國諾丁漢大學（University of Nottingham）病毒學家鮑爾（Jonathan Ball）教授表示，「免疫系統獲得對付病毒更豐富的知識和理解。」

他表示，不論新變種病毒奧密克戎有多大能耐，還是難以突破一個「受過高度培訓的」免疫系統。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 打了第三劑加強針，就好像是免疫系統上了大學

抗體就是這個教育制度下主要的受益者。

抗體是一個頑固的蛋白質，能黏附在新冠病毒的外面，中和抗體（neutralizing antibody）讓新冠病毒的攻擊力失效，新冠病毒就不能再侵入人體細胞了，其他的抗體就像閃著霓虹燈寫著「殺死病毒」的生物指示牌一樣。

一些實驗室研究和真實數據顯示，打了兩劑疫苗產生的中和抗體對奧密克戎的效力並不高。

倫敦帝國學院（Imperial College London）免疫學家阿特曼（Danny Altmann）教授表示，面對奧密克戎的保護力「等於零」，非常容易被感染。

所以最好還是讓你的免疫系統繼續去上學。

每一劑的疫苗都能觸動免疫系統演化出新一輪的抗體，能產生更強的抗體，更堅固的附著在病毒外面，這個過程被稱為「抗體親和力成熟」（affinity maturation）。

阿特曼教授說，「隨著時間過去，你的抗體會越來越好，技巧更高，也更有經驗。」

如果抗體能夠更緊密地附著於新冠病毒上面，奧密克戎的變異體就能難以甩開抗體的糾纏，雖然病毒已經變異，但本質病毒仍然相同，也有不會改變的地方。

更多輪的疫苗也能讓免疫系統深化其全面技能，更有效的對付病毒的攻擊。

B細胞和T細胞

加強劑不只是提高抗體的質量，抗體的數量也會增加。

倫敦帝國學院的免疫學家邦漢姆（Charles Bangham）教授表示，「你體內的抗體數量會更多，血液中抗體濃度更高，我們不知道這能持續多久，但是你接受的疫苗越多，免疫系統的記憶就越持久。」

在顯示兩劑疫苗對抗奧密克戎保護力不夠的同一個研究，也發現在接受第三劑加強針之後保護力升高大約75%。

在接種加強針之後，免疫系統在面對未來可能出現的變異毒株就佔了上風。

B細胞是人體免疫系統中大量產生抗體的細胞，在接種加強針之後，一些B細胞成熟並製造能夠頑固附著於新冠病毒外面的抗體，一些B細胞能夠察覺並找到入侵體內的新冠病毒。

鮑爾教授表示，「這些B細胞能強化人體免疫力，一旦B細胞增生，就能夠對抗新變種病毒。」

此外還有T細胞，在接種加強劑之後，T細胞的數量也變更多了，對抗新冠病毒能力變得更強了。

T細胞使用不同的辦法來辨認新冠病毒，保護我們的身體能偵測任何細胞受到新冠病毒感染的徵兆，T細胞辨認新冠病毒不容易出現變異的部分。

因此，就算奧密克戎能入侵我們的免疫系統，每一劑的疫苗都能增強我們身體對抗新冠病毒感染的保護能力，而且產生的抗體也能保護我們免於出現重症病情。