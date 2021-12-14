黑巧克力的神奇 英國專家告訴你它的健康好處

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 製作巧克力的原材料

巧克力許多人都喜愛，它不但好吃，還有潛在的健康益處。

新研究發現，某些巧克力實際上有益健康有益 - 對血糖、心臟和大腦有好處。

越來越多的證據表明，每天吃一點黑巧克力可以改善認知、記憶力以及心臟代謝健康。

BBC 科學節目主持人邁克爾·莫斯利醫生（Dr Michael Mosley）在他的播客《就一件事》（Just One Thing）探討了這個好消息：

可可的神力

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 每天吃2塊黑巧克力有益健康。

莫斯利醫生在播客節目中首先介紹了可可的神奇之處，並告訴我們為什麼每天吃兩小塊黑巧克力來取代甜食能真正讓大腦、心臟以及新陳代謝受益 - 從減少心血管疾病風險、到改善低密度膽固醇（LDL）水平，以及增加大腦供血流量。

可可對健康有益這一令人興奮的消息最早來自於對巴拿馬土著人古納（Guna）相關的人口研究。

研究發現，古納人很長壽，而且不像大多數人那樣隨著年齡增長血壓也升高。

一種理論是，古納人喝許多不加糖的可可飲料，每天可以多達5杯。這到底是怎麼回事呢？

秘密成份

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 黑巧克力中的類黃酮有許多益處。

研究揭示，可可中的一個關鍵元素似乎是一種叫類黃酮（flavonoids）的化合物。它存在於許多植物中，例如草莓、茶、藍莓、蘋果和洋葱等。

但可可樹的種子（有苦味）是已知富含類黃酮最豐富的來源之一。幸運的是，我們不必吃可可苦澀的種子才能受益。只要吃富含可可的黑巧克力就可以。

白巧克力不含任何可可顆粒，因此不管用。牛奶巧克力雖有一些但不足夠。而黑巧克力（dark chocolate ）富含可可，讓我們有充分理由選擇。

有何益處？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 可可種子有苦味

近年來，科研人員對黑巧克力的健康益處做了大量的研究，其中，多項研究觀察了巧克力攝入量如何影響患慢性疾病的風險，包括心臟病、中風、癌症和糖尿病。

英國貝爾法斯特女王大學卡西迪教授在接受莫斯利醫生採訪時說，他們的研究發現，每天食用富含類黃酮的黑巧克力可以改善患有二型糖尿病女性的血管彈性、胰島素敏感性以及膽固醇水平。

這聽上去有點令人難以置信，美味的巧克力居然還能改善胰島素敏感性，並且幫助減少心血管疾病風險。

但吃少量、且富含類黃酮的黑巧克力顯示它確實有幫助。

最近的研究還顯示，巧克力的好處不僅局限於心臟和血糖，還對大腦有好處。

可可讓你更聰明？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 巧克力也是情侶喜歡贈送的禮品之一。

研究人員認為，吃類黃酮時腸道細菌會將它們轉化為能被血液吸收的更小抗炎化合物。

這些代謝物已被證明可以跨越血腦屏障。卡西迪教授說，它們不僅具有神經保護作用，還可能對神經可塑性有影響。

可可食品/飲料真能讓你更聰明嗎？

根據一項對年輕人腦部成像的研究發現，喝富含類黃酮的飲料意味著他們在認知測試中表現更佳 - 不僅如此，他們的大腦成像還顯示更好的氧合和血流跡象。

應該吃多少？

圖像加註文字， 巧克力飲料也含有可可。

研究表明，只要吃兩塊黑巧克力就能看到積極效應，而堅持這樣做很重要。因為，如果大量吃巧克力能讓血糖增加，還能導致體重上升，這兩者都能增加 - 而不是減少 - 罹患心血管疾病的風險。因此，它會抵消黑巧克力的好處。

最好是用黑巧克力來代替平時的甜食零食。這樣，既可以受益於少攝入糖和脂肪，又可以從類黃酮化合物中獲益 - 獲得雙重受益效果。

越苦越好

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 可以先從40%可可含量的巧克力吃起，它的味道更平衡些。

可可含量高的黑巧克力通常糖和脂肪含量相對較低，這樣從中所得到的害處更少，好處更多。

但這並非唯一的事情，有些公司採用一種叫鹼化可可粉的做法（Dutch processing）去除可可的微苦味。但這樣做的同時，也會減少類黃酮以及它們更廣泛的益處。

正是類黃酮賦予了巧克力的苦味。所以，如果真想從巧克力中最大獲益，一定要試圖尋找那些未經鹼化處理的巧克力，並享受其苦澀的味道。