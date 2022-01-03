研究：火箭科學家和腦外科醫生「未必比普通大眾更聰明」

24 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 火箭

英語中人們經常用「這不是火箭科學」（「It's not rocket science」）或者「這不是腦外科手術」（「It's not brain surgery」）來形容那些淺顯易懂的概念或者容易完成的任務。

但反過來看，這也意味著，火箭科學和腦外科手術這樣具有高難度的尖端科學領域，並非常人所能企及。

而從事火箭科學的航天工程師和腦外科手術的神經外科醫生往往被視為是極少數、極聰明的人，成為受人崇拜和尊重的偶像。

「未必更聰明」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 神經科學家同公眾比在喚回記憶方面得分較低。

然而，近期一項研究表明，火箭工程師和腦外科醫生未必比普羅大眾更聰明。

研究人員讓329名航空航天工程師和72名神經外科醫生完成一系列任務來測試他們的認知功能。

發表在《英國醫學雜誌》上的這一結果顯示，他們的表現與英國公眾幾乎沒有什麼差別。

研究人員說，之所以開展這項研究，部分原因是想看看到底哪一職業的從業人員具有智力優勢，同時也希望探究公眾對這些領域的印象是否基於現實。

由於預計這兩個行業在未來數十年都會出現人員短缺的情況，研究人員認為，挑戰人們的刻板印象和成見或許有利於未來科學領域的人才招聘工作。

研究人員使用了最初由倫敦帝國理工學院設計的大英智力測試（'Great British Intelligence Test'），對這兩組專業人士進行了六個認知領域的網上測試評估。

其中包括計劃和推理、工作記憶、注意力以及情感處理等領域。應試者還回答了年齡、性別以及行業經驗等問題。

研究人員比較了兩組人員的測試結果，然後，再把其結果與之前所收集的1萬8千名英國公眾的數據結果相比較。

各有所長

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 火箭科學家的智商一定就很高嗎？

結果發現，神經外科醫生在解決語義問題方面，比如定義稀有詞，得分明顯高於火箭科學家。

與此同時，航空航天工程師在注意力以及心理操控任務方面，例如在頭腦中旋轉物體的圖像，表現更佳。

但當把他們的得分與公眾的得分加以比較時，火箭科學家在所有領域都沒有表現出有任何顯著不同。

另一方面，神經科學家僅在兩方面表現不同：他們解決問題的速度更快；但他們的回憶喚回也更慢。

研究人員表示，這可能與「神經外科手術的快節奏性質有關… 或者可能是在時間緊迫情況下快速決策訓練的結果，雖然這不太可能。」

該研究總結說，「神經外科醫生和航天工程師很可能受到了不必要的崇拜」， 「其他專業或許值得尊重，未來的工作應該致力確定最應該值得敬重的職業」。

火箭科學家和腦外科醫生真的聰明過人？研究人員說，他們的一個主要目的是想永久性地給這個問題下個結論。同時，也想論證一下公眾對這兩個職業的看法是否現實。