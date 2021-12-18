英國專家建議我們返璞歸真 重返自然的六大方式

26 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 放鬆身心，重返自然。

現代人生活離不開科技和各種數碼應用程序和軟件：從智能手機到全球定位導航系統GPS等無所不在。

它們已經融入我們的日常生活，並讓我們對此產生如此依賴。

如何擺脫現代科技的束縛，讓我們重返自然，解放身心，就像我們祖先那樣自然的生活，或許既能讓我們身心獲益，又有利於地球與環境。

首先，重返自然不僅僅是指戶外活動。我們可以把這一概念應用和融匯到日常生活中。

以下是英國六位專家分享他們重返自然的入門技巧，供你參考：

一，不用導航系統

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 開車時先研究好地圖，再找好地表，不要老依賴導航。

英國探險專家斯塔福德說，自然導航的魅力就在於不需使用任何工具，只要你的肉眼和大腦就行。

他說，雖然智能手機是最方便的多功能神器，但它會摔破或死機，因此我們不應該完全依賴它。

斯塔福德表示，最關鍵是要知道哪裏是北。他說，如果你知道太陽升起於東方，並且現在正是日出，而你正對著太陽，那你的左邊就是北。

如果你看指南針有困難，不妨記住這個英語短語「never eat shredded wheat」， 它們首字母縮寫（NESW）正是指南針從上到下順時針方向的北、東、南、西方向，相當於中文裏所說的上北、下南、左西、右東。

斯塔福德表示，大自然也可以為我們提供許多微妙的線索。你只要留意一下就不難發現，比如，通過觀察風吹草動的方向來辨別風向；或是仍未被午後暖陽曬乾的障礙物北側的小水坑，這些都會給你提供東南西北的線索。

最終，你會形成對自然的非凡洞察力，讓你覺得之前你彷佛是帶著眼罩一樣。

二，為晚餐覓食

圖像來源，BBC Chinese 圖像加註文字， 用野外採摘的蒲公英花可以做成美食。

麥克納特是荒野技能教練，他說，採野菜，為晚餐覓食可以讓我們直接接觸大自然。

他表示，在英國，人們可以合法採摘野花、葉子、真菌類和果實。但他建議初學者先不要採蘑菇。

在採摘可食用野菜時，可以從具有明顯特徵的食物開始，例如，從葉子形狀、花朵、顏色或氣味等判辨：酢漿草、野蒜（也稱野韭菜）、蕁麻、玫瑰果、薄荷和蒲公英等。

他建議說，就像你在超市購物一樣，採摘最健康、最好看的花、果。

但切記不要過度採摘，片甲不留。確保你為別人和自然留下一點，以便它們未來可以繼續開花、播種。

三，解放你的雙腳

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 赤腳有許多好處。

維斯康特是功能性訓練專家，他說武術、體操、瑜伽以及任何要求終極平衡的運動都需赤腳，這是有原因的。

他說，當我們剛開始學習站立和走路時，也是光著腳的。因為赤腳是我們運動的感應器。

除了光腳外，你也可以試穿一種仿赤腳鞋（barefoot shoes），據說這樣可以讓你的腳更強勁。

維斯康特建議那些想穿仿赤腳鞋的人，可以先慢慢來。在穿赤腳鞋跑步和做其他運動之前，先進行6周的行走適應。

四，人人都是探險家

圖像來源，BBC Chinese 圖像加註文字， 當你掌握了一些基本技能後，你會更加自信去探索野外。

每個人內心都有探險家的成份，只不過是你要學會把它釋放出來。

探險家萊頓說，人類本身就是自然的一部分，而通過探索表達我們的好奇心是人類與生俱來的。

萊頓建議人們從家門口開始，你會驚訝的發現你原以為熟悉的地方其實完全被忽略了。

她說，自己最喜歡的探險活動是下班後從家門口開始。先從你熟悉的地方開始，然後向外擴延。找一張當地地圖，微觀細緻地觀察周邊的一切。

萊頓還建議，如果你對這一挑戰感到緊張，可以找個朋友、或是加入一個社交小組以及跟隨有導遊的探險活動。

當你掌握了一些基本技能後，你會更加自信去探索野外。

如果你有小孩，帶他們一起到戶外去玩地理藏寶（一種近年來流行於歐美的戶外藏寶遊戲，geocaching）是一種戶外探險的絶佳方式。你不需要什麼高級裝備，只要凖備好良好的防水服就行。

五，飲食從簡

營養學家貝內特表示，我們應該像古人那樣吃飯，盡可能接近食物的源頭，就像我們祖輩那樣從生產糧食、凖備、保存、烹飪以及進食。

貝內特表示，它其實就是保持食物的天然營養素，盡量少加工。食品加工越少，我們吃進的營養素越多，就越可能滋養我們。

本內特建議，在選擇食品時盡可能遵循以下標凖：時令、本地產、包裝少、加工少以及自己所熟識的食材

當然不能一刀切，如果你對某些食物過敏或有不耐症，還需諮詢註冊營養師。

本內特說，重返野外，與大自然重新建立聯繫，並提醒自己大自然為我們所提供的豐富聚寶盆對我們大有裨益。它有助於我們的健康，同時也對地球有益。

六，喚醒你的自然活動

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 威廉王子的這個深蹲夠不夠標凖？

克拉克是體育與健身系統MovNat的負責人，他說，從進化論角度來看我們軀體就是為自然活動而設計的。

他表示，人類在發展過程中許多本能的自然活動丟失和受到了壓制，導致我們久坐不動等。

克拉克表示，他們教授人們運動的宗旨就是回歸本能，從頭開始。比如，問問你自己：你能好好地坐在地上嗎；你能跪著嗎；你能深蹲嗎？因為地面是我們每個人從小開始活動的地方，學習如何保持身體平穩。