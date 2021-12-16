奧密克戎：我們能從首發地南非的經歷中了解到什麼

雷切爾·施拉爾（Rachel Schraer），彼得·姆瓦伊（Peter Mwai）

BBC事實核查

28 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 南非的病例激增，圖為當地的免下車檢測中心。

南非是奧密克戎變種病毒最早被發現的地方，那裏的病例已迅速增加。

其他國家也開始出現蔓延，世界衛生組織表示，這種病毒「以前所未見的速度傳播」。

我們還能從南非的經歷中了解到什麼呢？

感染奧密克戎後症狀很輕？

在南非，數據顯示，因感染新冠病毒入院的人數在所有省份都急劇上升。

但增長速度沒有預期那麼快。目前較少病人需要氧氣和呼吸機，病人住院的時間也相對較短。

當地主要醫療服務提供商Discovery Health的統計顯示，相對於南非爆發的第一波新冠疫情，奧密克戎病毒爆發初期成人感染者入院可能性要低約30%。

不過，資深南非科學家說，這並不表示這種變異病毒更溫和。

圖像加註文字， 南非每七天確診的病人數在飆升。

與前幾波疫情有很大不同的一點是南非人的疫苗接種率和自然免疫率。

注射兩劑疫苗或感染過一次病毒後，人們也有可能再感染奧密克戎，但這兩種情況能預防嚴重疾病。

約翰內斯堡的克里斯·哈尼·巴拉格瓦納特醫院（Chris Hani Baragwanath）的資深科學家維奇·貝利（Vicky Baillie）博士說，住院率較低可能是因為人們有了更強的免疫力。

「沒有證據表示這種病毒突變的毒性較弱，」她說。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 早期數據表明，與前幾波疫情相比，奧密克戎導致的住院人數相對較少。

世衛組織警告說，得出變異體毒性更溫和的數據及結論的一個原因可能是，住院人數少，且大多數入院者都在40歲以下——因此患重病的風險較低。

住院者也可能因為其他原因住院，但南非的醫院會對每個入院的人進行檢查，因此會發現很多輕症患者。

另一個原因可能是，在南非，60歲以上的人比平均人口更有可能接種疫苗，以保護他們免受嚴重疾病。

而且南非的人口比較年輕，平均年齡為27.6歲，而英國的平均年齡為40.4歲——因此南非經歷的奧密克戎疫情可能與人口老齡化的國家不同。

奧密克戎會導致更多兒童生病嗎？

豪登省（Gauteng）等南非受災最嚴重地區的醫院報告顯示，入院的兒童人數有所增加。

一些人警告，這表明這種變異可能對年輕人更危險。

不過，約翰內斯堡威特沃特斯蘭德大學（University of Witwatersrand in Johannesburg）的海倫·里斯（Helen Rees）教授說，這是基於非常小的數字得出的結果。並且和成年人一樣，我們通常無法區分因新冠肺炎入院的兒童和因其他原因入院後再被發現攜帶病毒的兒童。

貝利醫生告訴BBC，她的醫院收治了少量兒童，他們病情嚴重，但兩到三天內就康復了。

她還指出，這一數據來自一個許多兒童生活貧困的地區，因此他們可能營養不良，感染病毒的風險高於平均水平。

在豪登市，因新冠入院的兒童比例也在下降，從第一周的14%的高點降至第三周的8%。

針對奧密克戎，疫苗還有效嗎？

圖像來源，Getty Images

南非的疫苗接種率相對較低，只有26%的人口完全接種了疫苗，因此它的經驗可能無法直接與其他接種疫苗的國家相比較。但南非確實有很高的自然免疫力。

聖安德魯斯大學（University of St Andrews）的穆格·塞維克（Muge Cevik）博士認為，接種疫苗後，感染他人的風險會大大降低，因為人們患病的時間會更短，清除病毒的速度更快，傳播的機會更少。

但很明顯，這種變異仍然在快速傳播——即使是在接種程度更高的人群中。

很少有疫苗可以完全阻止感染，但當談到預防嚴重疾病時，證據表明，即使病毒發生重大突變，疫苗仍在很大程度上發揮作用。

目前還不清楚具體能發揮多大作用。

在南非進行的初步研究表明，注射兩針輝瑞疫苗後，即使有效率在數月後降低了，也能減少約70%的住院，這一數字在第三次加強注射後可達到90%以上。

但南非也使用了其他疫苗，許多人接種了強生疫苗，因此需要更多研究來證明不同疫苗對不同人的有效程度。