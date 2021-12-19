認知功能障礙：減少認知功能下降的幾大關鍵因素

32 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 失智症是人類21世紀的挑戰之一。

隨著年齡增長，記憶力不如從前是許多人都有的體會，但這是正常的現象，還是認知功能出現下降的結果？你到底應不應該擔心呢？

65歲以上的老人，有大約20%的人會出現輕度認知功能障礙 - 即記憶力、解決問題能力或是注意力出現明顯變化。

這部分原因是與引起失智症（俗稱老年癡呆症）的相同大腦變化引起的。通常輕度認知功能障礙對一個人的生活方式一般不會有什麼影響，但卻有5-10%患有輕度認知功能障礙的人之後會發展為失智症。

為什麼一些有輕度認知障礙的人會得失智症，而另外一些人卻不會一直以來是個謎。

美國哥倫比亞大學最近的一項研究確定了幾大風險因素，這些因素將決定哪些人更容易出現輕度認知障礙。

這些發現或許能為我們提供誰更有可能罹患失智症的一些線索。

輕度認知功能障礙並非是永久性的

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 受教育時間越長，神經元可能越多。

研究人員一共對2903名65歲或以上老人大腦功能進行了長達9年的跟蹤和調查。

在研究一開始，所有參與者的大腦功能都正常。但6年以後，1805人認知功能正常，752人出現輕度認知功能障礙，還有另外301人患有失智症。

研究人員然後再對出現輕度認知功能障礙的那些人繼續跟蹤了3年。

由於一些參與者「失聯」，研究人員只能對原來患有輕度認知功能障礙組752人中的480人進行研究。

他們發現，142人仍然有輕度認知障礙；62人已經患上失智症；但也有276人不再有輕度認知障礙症狀 - 這顯示了輕度認知障礙並不一定會導致失智症，同時它也未必是永久性的。

首先，讓我們看看與發生輕度認知障礙風險較低的一些因素。

教育程度

一個人接受教育的時間是降低其罹患輕度認知功能障礙風險的一個因素。

例如，同僅受過10年教育的人相比，一個平均受教育11.5年的人得輕度認知功能障礙的機率則減少5%。但研究並沒有區分教育類型，例如，普通教育還是高等教育。

一種理論認為，接受教育時間越長通常社會經濟地位越高，這意味他們生活方式越健康，同時也能享受更好的醫療保健。

另外一種看法是，教育有助於大腦建立更多的神經元和連接，從而使大腦保持良好功能。這將有助於大腦幫助補償由於輕度認知功能障礙（例如記憶力減退）而可能發生的任何變化。

休閒與運動

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 社交對預防失智症有好處。

積極鍛煉或是社交活動較多的人出現輕度認知功能障礙的風險也略低些。

研究人員讓參與者通過填寫問卷調查的方式了解他們的活躍程度，例如，走步和看電影等，以及多久一次。

研究人員然後對此進行打分，分數越高，就說明參與者越活躍。從得分結果看，沒有輕度認知障礙者平均得分為7.5分（總分為13分）；有輕度認知障礙者為7.4分；失智症患者平均5.8分。

之前的研究也表明，在中年或晚年做一些中等強度的運動，例如，游泳，會降低輕度認知功能障礙風險。

運動之所以有保護性效果是因為它可以促進大腦發生有益性結構改變。越來越多證據表明，社交有助於保持大腦健康以及降低早亡風險。

收入因素

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 收入高的老人生活方式也好些。

研究發現，同年收入不到1萬美元（約等於6.5萬人民幣）的低收入者相比，中等收入者（3.6萬美元）得輕度認知功能障礙的風險機率低20%。

跟教育一樣，收入與認知功能障礙之間有類似的關聯。收入越高，就越有可能享受更好醫療保健，以及更好的飲食與生活方式。

同時，他們居住的環境也更好，比如污染小的地區。這一點很重要，因為越來越多證據顯示，污染與阿爾茨海默症（失智症中的一種）和帕金森症等疾病有關聯。

更大風險因素

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 失智症讓大腦發生變化。

哥倫比亞大學研究人員還找到了幾個增加輕度認知功能障礙的風險因素，它們包括：

基因

其中發現，如果攜帶AP0E E4 等位基因（allele）會使發生輕度認知功能障礙風險增加18%。這一發現與之前所發現的該等位基因也會增加罹患失智症風險證據相吻合。

其中，攜帶AP0E E4 基因者患阿爾茨海默症的可能性比攜帶AP0E不同變體者高3倍。

據信，它與這一變體更有可能讓這些人大腦中有毒蛋白質沉積物積累有關 - 這是阿爾茨海默症的顯著標誌。研究人員還認為該基因只在老年才起破壞作用。

其他健康問題

圖像加註文字， 運動是減少老年癡呆的一個方法。

此外，哥倫比亞大學研究人員還發現，有一種或是多種慢性疾病者（例如，心臟病、抑鬱症或是糖尿病）患輕度認知功能障礙風險要高9%。

這意味著患多種慢性病的人平時日常活動或社交活動可能會減少，因此會加速大腦健康惡化。其他一些疾病，例如心臟病已知可以增加認知能力下降風險。

該研究提醒我們，輕度認知功能障礙未必是失智症的前奏。

實際上，參與研究中的一些患有輕度認知功能障礙者最終恢復了正常腦功能。

雖然，無法確定到底是什麼原因，但它可能與確診後的生活方式改變有關，比如，可能與他們運動更多了有關。

當然，也可能與一開始對一些參與者的診斷有誤的關係，但綜合考慮，這方面的可能性不大。

總而言之，我們大腦是充滿活力的，終身保持大腦活躍對維持良好腦功能十分重要。