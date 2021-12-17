新冠疫情：如何判定咳嗽、流鼻水是感冒症狀還是奧密克戎

米歇爾·羅伯茨（Michelle Roberts）

BBC新聞網衛生事務編輯

18 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 感染新冠病毒的人也會出現打噴嚏，流鼻水等症狀

新冠病毒變種奧密克戎（Omicron）迅速傳播，感染新變種病毒會出現哪些症狀必須特別留意的呢？

英國全民醫療系統NHS表示，不論是不是新變種病毒奧密克戎，人們還是要注意新冠疾病的幾個典型症狀：

新出現的、持續性的咳嗽

發燒

嗅覺或味覺喪失或改變

但也有研究人員表示，一些感染新冠病毒的人只是像得到一次普通小感冒而已，頂多就是頭痛，喉嚨痛和流鼻水這些症狀。

Zoe 新冠疾病症狀研究手機程序詢問數十萬感染者上報他們的症狀，研究人員仔細記錄那些感染Delta變種病毒和感染奧密克戎變種病毒的人都有出現的症狀。

到目前為止，他們發現最常出現的五個共同症狀是：

流鼻水

頭痛

疲倦（輕度或重度疲倦）

打噴嚏

喉嚨痛

如果懷疑自己感染了新冠病毒，最好的辦法就是去做檢測，即使沒有出現嚴重症狀的人也可能會有傳染他人的風險。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 發燒意味著身體正在抵抗外來的感染

發燒代表感染新冠病毒？

體溫超過攝氏37.8度為發燒，發燒意味著身體正在抵抗外來的感染，有可能是任何感染，而不只是新冠病毒。

最好要用體溫計測量體溫，但如果沒有體溫計，可以觸摸胸口或背部是否感覺發熱。

如果只是得了普通感冒不太可能會發燒，雖然發燒並不一定是感染新冠病毒，但有發燒症狀就必須進行新冠病毒檢測。

咳嗽是新冠嗎？

普通感冒或流行性感冒都有可能會咳嗽，還有其他症狀。

和普通感冒相比，流感通常發作得更突然，症狀更明顯也更嚴重。除了喉嚨痛和流鼻水或鼻塞等症狀之外，流感患者經常出現肌肉酸痛，發冷，頭痛，疲倦，全身性症狀較明顯。

普通感冒發作情況比較緩慢，程度也比較輕微，但會讓你感覺不舒服，除了咳嗽之外，可能還有打噴嚏，喉嚨痛，流鼻水等症狀，流感那種全身發冷，發燒，肌肉酸痛和頭痛等症狀比較少見。

新冠疾病出現的咳嗽症狀是在超過一個小時的時間裏咳嗽劇烈不停，或者是在24小時之內，出現三次以上的咳嗽劇烈不停的現象。

如果本身因為有其他慢性病或健康問題而經常咳嗽，那麼新冠病毒會讓咳嗽更加劇烈嚴重。

如果有新出現的、持續性的咳嗽，就必須去做新冠病毒檢測。

「嗅覺或味覺喪失或改變」

嗅覺或味覺喪失或改變是感染新冠病毒的重要症狀，也是有可能受感染的重要指標，出現嗅覺或味覺喪失或改變的症狀就必須去做檢測。

檢測結果有可能只是普通感冒，但不做檢測你不能確定是什麼，就算你沒有感覺不舒服或生病，也要去做檢測，以免在無意之中散播病毒。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 打噴嚏時噴出的飛沫也會傳染疾病，所以打噴嚏時還是要用紙巾遮蓋口鼻

打噴嚏是否代表得了新冠？

打噴嚏不是新冠病毒的典型症狀，英國全民醫療系統NHS表示，除非你有發燒，咳嗽或喪失嗅覺或味覺，否則只是打噴嚏的話不需要去做檢測。

但是打噴嚏時噴出的飛沫也會傳染，所以打噴嚏時還是要用紙巾遮蓋口鼻，之後把紙巾丟掉並洗手。

減少新冠病毒和其他疾病的傳染，我們可以做好這些預防措施：

經常用肥皂或洗手乳洗手

保持社交距離，或是戴口罩

盡量減少接觸家人以外的人

流鼻水，鼻塞或頭痛是新冠嗎？

英國NHS目前的說法是，流鼻水，鼻塞或頭痛等症狀不需要去做新冠病毒檢測。

但是研究顯示，有些確診的人也出現這些症狀。

美國的醫療建議表示，有下列症狀的人可能感染新冠病毒：

發燒或發冷

咳嗽

呼吸短促或呼吸困難

疲倦

肌肉或身體疼痛

頭痛

新出現的味覺或嗅覺喪失

喉嚨痛

鼻塞或流鼻水

頭暈或嘔吐

腹瀉

如果很不舒服怎麼辦？

感染新冠病毒的人有許多不同的症狀，有些輕微，有些嚴重，也有些人不會出現任何症狀，但仍然具有傳染性。

從接觸新冠病毒被感染到症狀出現，最多可能會有兩個星期，但通常情況被感染者大約在第五天左右開始出現症狀。

如果出現呼吸短促或呼吸困難的症狀，可能是併發新冠疾病重症的前兆。