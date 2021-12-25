Omicron奧密克戎：好消息、壞消息，它們意味著什麼？

詹姆斯·加拉格爾（James Gallagher）

BBC健康與科學事務記者

8 分钟前

圖像來源，Getty Images

世界正遭受奧密克戎疫情的襲擊。科學家、政治家以及我們所有人都在努力應對奧密克戎對我們生活的影響。

英國部分地區和其他歐洲國家正在收緊限制，應對這種新變種。

新信息源源不斷，有些令人擔憂，有些則是積極的。那麼我們現在的處境如何?

這不是去年冬天

這很容易忘記，但我們目前所處的環境比去年這個時候光明得多，當時我們許多人無法在聖誕節與家人見面。

「聖誕泡泡」的規定意味著，在美國的部分地區，你只能和與你住在一起的人度過這一天。但在英國，各地聚會的規模是有限制的。

2020年末，阿爾法變種病毒的出現導致了11月的封鎖，以及新年期間的長時間封鎖，因為疫苗接種計劃才剛剛開始。

相比之下，蘇格蘭、威爾士和北愛爾蘭目前正在實施或即將在節禮日實施的規定要寬鬆得多。

奧密克戎沒有那麼嚴重

如果你感染了奧密克戎，那比起以前的變種，你的病不太可能變嚴重。

全球各地的研究一致表明，奧密克戎比德爾塔病毒更溫和，讓感染者最終住院的機率降低30%至70%。

奧密克戎可引起感冒級別的症狀，如喉嚨痛、流鼻涕和頭痛，但這並不意味著它對每個人都是溫和的，有些人仍然會患重病。

病毒的變化似乎讓其不那麼危險，但嚴重程度的降低主要是由於接種疫苗和之前的疫情引發的免疫力。

但奧密克戎的傳播速度非常快

如果你關心的是醫院能否應對，但病情嚴重程度只是影響因素的一半。

如果奧密克戎讓你住院的機率減半，但被感染的人數卻是兩倍，那麼這兩個就抵消了，你又回到了原點。

奧密克戎的真正特點是，它感染人類比其他變種傳播得更快，可以繞過疫苗和先前感染的一些免疫保護。

英國新冠病毒確診病例達到創紀錄水平，周四達到近12萬例，這還是對實際情況的低估，因為不是每個人都做了檢測，而且感染一次以上的人不包括在數據中。

圖像加註文字， 數據顯示，英國每日病例新增數在急劇上升

我們不確定奧密克戎攻擊老年人時會發生什麼

高齡一直是新冠重症的最大風險因素。

在英國，大多數奧密克戎病例和住院患者年齡在40歲以下，所以我們不確定當老年和弱勢群體感染時會發生什麼。

奧密克戎部分避開免疫的能力意味著，與德爾塔病毒時相比，可能會有更多老年人被感染。

許多人注射了加強劑，但保護力會逐漸減弱

兩劑疫苗幾乎不能防止感染奧密克戎，這引發了大規模加強劑接種計劃。

目前，英國有超過3100萬人加強了免疫防禦能力。

但是，防止感染奧密克戎的保護力似乎在大約10周後減弱。對重症的預防可能會持續更長時間。

圖像加註文字， 圖表顯示，每日注射加強劑或第三針疫苗的人數

但我們現在有抗病毒藥物

新藥應該會使更多的病人不用住院。

這些藥物正被用於感染新冠病毒的高風險人群，包括癌症患者和接受過器官移植的人。

Molnupiravir是一種抗病毒藥物，可以破壞奧密克戎在我們體內的複製能力，並將住院率降低30%。Sotrovimab是一種抗體療法，可以粘住病毒，減少79%的就醫。

兩者都可以抑制病毒，為免疫系統反應爭取時間。

圖像來源，Getty Images

英國國民保健署和工作人員已感受到壓力

奧密克戎病例激增可能會使更多的人住院，同時帶走需要照顧他們的人。

感染奧密克戎的人數之多也影響了醫生、護士和英國國民保健署的其他工作人員，因為他們也必須進行隔離。

12月19日，近1.9萬名英國國民保健署員工因感染新冠病毒而休假，比前一周高出54%。

同時，代表英國醫院和救護車服務的英國國民保健署服務供應商表示，醫療服務正面臨有史以來最繁忙的聖誕節。總體來說，94.5%的成人牀位被佔用，而去年該數據為89%。

接下來幾周是關鍵

問題是，是否所有對我們有利的東西：溫和的、抗病毒的、加強劑，都足以對付一種比我們以往見過的任何病毒傳播速度都要快的變種。

或者，還是需要更多的限制措施來管理奧密克戎的這波疫情?