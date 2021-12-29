亞馬遜Alexa叫10歲女孩拿銅板觸碰通電插頭

2021年12月29日下午5点36分

圖像來源，Getty Images

亞馬遜智能語音助理Alexa竟然向一名10歲女孩「發出挑戰」，要她拿銅板去接觸插入插座但露出一半的插頭。

亞馬遜公司在得知這個事情之後，已經更新了Alexa的系統，並表示以後Alexa不會再提出類似的建議。

怎麼會這樣？

原來是這名10歲的小女孩向亞馬遜Alexa詢問「有什麼挑戰可以做」，於是亞馬遜Alexa向她提出上述的建議。

亞馬遜Alexa說，「把手機充電器插入牆上的插座一半，然後拿一枚銅板去觸碰露在外面一半的插頭。」

亞馬遜說他們得知消息後已經立即修正了錯誤。

嚇壞了媽媽

這名女孩的母親在推特上講述事情發生的經過。

「當時外面天氣很差，我們在家裏運動鍛煉，跟著YouTube上面的體育老師做點體能挑戰之類的事情，後來她還想要繼續挑戰下去。」

結果亞馬遜Alexa就通過亞馬遜Echo智能音箱提出建議，參與這個「在網絡上找到的挑戰」。

「銅板挑戰」

這個被稱為「銅板挑戰」，或「插座挑戰」的危險活動大約在一年前開始在TikTok和其他社交媒體平台上流傳。

金屬能傳導電力，將金屬插入或接觸到通電的插頭會導致觸電，造成火災或其他損害。

英國消防人員表示，如果有人這麼做的話，「觸電會讓你失去手指，手掌，甚至是整隻手臂，所造成的傷害是非常嚴重的。」

美國消防人員也警告人們不要從事類似的挑戰。

「沒那麼傻」

這名小女孩的媽媽當場制止Alexa，大聲叫道：「不要，Alexa，不要。」

但是她說，她的女兒「不會傻到真的去做那樣的事情」。

亞馬遜對BBC表示，已經更新Alexa的系統，以防止Alexa以後再提出類似的建議。

亞馬遜的聲明說，「客戶的信任是我們工作的核心，我們設計Alexa提供凖確、符合用戶需求的有用信息。」