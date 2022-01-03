遊戲心理學：為什麼有些人會忍不住要作弊？

威廉·帕克（William Park）

BBC Future

12 分钟前

圖像來源，Getty Images

說到靠作弊擊敗對手這件事，有些人的確是比較擅長鑽規則的空子，但是原來想要作弊這件事，與遊戲的設計本身大有關係。

在鑽點小空子和主動地作弊這兩者之間，有一個灰色地帶。有誰玩「大富翁」（Monopoly）的時候沒見過有人在踩到對手物業時想不引起注意，或者在玩桌遊「妙探尋兇」（Cluedo）偷看過對手的牌？就算我們從來沒有意圖去作弊，那種不交租或者佔點小便宜時分泌的腎上腺素還是會令人感覺很爽。

除了可能在放假期間引起家庭小糾紛甚至掀桌子之外，作弊在職業遊戲當中是一個重大問題。「反恐精英」（Counter Strike，「絶對武力」）電競隊伍的教練曾因為利用遊戲漏洞以及非法操縱比賽而被禁賽。頂尖電競選手有可能收入以百萬美元計，因此任何作弊的跡象都會受到深入調查。職業撲克牌和橋牌選手當中也有人捲入了最近的作弊醜聞。

但是，雖然在職業和業餘遊戲領域都曾採取過手段試圖停止作弊，但是它其實比我們想象的要更普遍。而令人驚訝的是，它也可以是好事。

「懷維爾」（Whyville）是1999年創立的一款為8歲以上兒童而設的教育遊戲，它似乎不像是一個需要調查作弊的地方。但是據《作弊：在電玩中佔便宜》（Cheating: Gaining Advantage in Videogames）一書的作者、加拿大蒙特利爾市康考迪亞大學（Concordia University）的遊戲研究與設計和傳播研究教授米婭·康薩爾沃（Mia Consalvo）說，它卻成為了作弊無處不在的一個證據。

玩家們通過完成科學和數學難題來賺取「蛤幣（clam）」——在懷維爾世界裏的一種虛擬貨幣。「蛤幣」可能用來換取頭像升級工具，比如新的面部特徵、髮型或者個人物品，而玩家也能夠自己設計各種升級，然後在交換點以自己定的價格賣出。

這個遊戲對虛擬貨幣作新穎的使用，並將年輕的、多為女性的受眾吸引到科學和數學領域贏得了很多讚譽（試過有一次，一種叫「Whypox」的病毒在所有人的頭像中間傳播，而玩家必須自己想辦法去阻止它）。

「當我聽說這個遊戲是給8至10歲的小女孩設計時，我問開發者：『噢，所以你應該沒有任何作弊的問題了吧』，」康薩爾沃說。她有充分的理由這樣認為。在那之前大多數的作弊研究都聚焦在男性身上，她說當時人們認為，男人作弊比女人多。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 作為高手玩家的地位有其自己的「文化資本」，因此可能會令人認為值得通過作弊來維持

但是「懷維爾」的開發者卻發現了一些不尋常的事——這是一款68%的受眾為8－13歲女性的遊戲，但是作弊在當中卻相當盛行。和很多遊戲一樣，它有秘籍和攻略，但是美國賓夕法尼亞大學的學習能力研究教授雅斯敏·卡法伊（Yasmin Kafai）和猶他州立大學的戴博拉·菲爾茨（Deborah Fields）發現，玩家也同樣會入侵其他人的帳戶，或者創建小號，詐騙更多「蛤幣」。

康薩爾沃還對這個遊戲裏的另一種作弊大為好奇——她在其他地方絶少看得到。通過聊天功能，有些女孩通過合謀提高自己的裝備價格來操控「蛤幣」市場。各小組女生會公開地說某一項升級裝備有多罕見和多追捧，以及她們凖備花多少去買，以此來坑騙其他玩家給她們的產品支付過高的價格。康薩爾沃將此稱為一種「社交套利」，是操縱市場的一種方式。

「這很厲害，對吧？」康薩爾沃這樣形容這些女孩子的機靈。「你永遠預測不到誰會在遊戲裏做什麼，永遠都會有新奇有趣的東西出現。」

她們為什麼會作弊？在她的書中，康薩爾沃描述了一個叫做「遊戲資本（gaming capital）」的概念。在某項遊戲裏玩得好會帶來一種社交聲望，提升你在群體中的地位。好的玩家想要保持自己的地位，並被奉為專家。

「你在深入地玩某個遊戲時會獲得一些知識……然後這是你能夠與其他小伙伴們分享的，」康薩爾沃說，「當中的試飛員不是，你會有某種文化資本。」

但是要保持這種地位，有時候玩家或許就需要作弊。有趣的是，高水平的玩家可能比水平低於他們的玩家更覺得需要作弊。對失去某些東西的恐懼，似乎比獲取某些東西的誘惑更能成為動因。

這或許是因為，玩家在遊戲所感受到的失去是真實的。你的遊戲資本被奪走，是一種傷害，哪怕你失去的只是「大富翁」裏的貨幣或者「懷維爾」裏的「蛤幣」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 越是成就高的玩家可能越有動因去作弊

為了保持地位而作弊的想法，在其他領域當中或許也能得到證據支持。凱利·里奇（Kerry Ritchie）在加拿大安大略省的圭爾夫大學（University of Guelph）研究如何改善教育，他表示，大多數的學術舞弊行為都是由成績較好的學生作出的，（60%的違規者分數都在80%或以上）。雖說在教學上作弊與遊戲中作弊不一樣，但是那些處在高位的人們對於維持自身地位感覺到壓力這件事，卻是相似的。

但是，還有其他因素在影響我們是否會作弊。比如，一個玩家身邊作弊的朋友越多，他們在未來作弊的可能性就越大。這裏可能有兩個原因：社會影響——我們朋友的行為會引導我們調整自己的行為——或者同質偏好，就是我們會尋找那些與我們自己相似的朋友。「我們會說，『看，其他人也作弊，所以我需要想盡辦法得到點優勢。』」康薩爾沃說。

於是，「懷維爾」遊戲裏的誠實玩家也在受到他們不誠實的朋友慫恿作弊嗎？還是說那些更傾向於作弊的人會找到彼此成為朋友？有研究顯示，可能是後者，因為我們傾向於和表現出相似誠信度的人成為朋友。但是卡法伊和菲爾茨指出，在「懷維爾」遊戲中的市場操控需要大量的社交互動，所以朋友間或許是有互相影響的。

作為一個群組進行作弊或許也讓一些玩家合理化自己的行為。如果玩家們能夠說，除了自己之外，其他人也會獲益的話，他們會更有可能做出不誠實的行為。

在對「懷維爾」作弊的10年跟蹤研究中，卡法伊和菲爾茨發現，（雖然玩家的平均年齡有所提升），玩這個遊戲的人彼此之間仍然會普遍和公開地討論。卡法伊和菲爾茨表示，這可能是一件正面的事情——它鼓勵年輕玩家與道德判斷進行角力，而由於作弊成了一種普遍共通的行為，它就需要協商。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在多人遊戲中作弊可能會令對手不爽，但是在單人遊戲時作弊卻可能提升體驗

然而，他們也同樣觀察到作弊的負面影響。雖然有些作弊行為是頗為無傷大雅，但是被騙走「蛤幣」這件事會傷害玩家。卡法伊和菲爾茨舉了一個12歲女孩佐伊（Zoe）的例子，她在被騙走自己獲得的貨幣之後，第二天就轉而去詐騙別人。然後，兩星期後，她徹底停止再玩這個遊戲。遊戲的魅力被毀了。

卡法伊和菲爾茨解釋說，坑騙是一種針對其他玩家的行為，而不是遊戲本身的設計，而且他們估計這還可能與網絡霸凌有關。他們說，遊戲的詐騙率之高，顯示有需要教育孩子們了解他們的行為所帶來的影響。

除了多人遊戲之外，作弊也可能令單機遊戲變得更好，並且不會以破壞另一名玩家的興致為代價。在單獨玩遊戲的時候，作弊能夠修復情緒、釋放壓力和滿足心理需求。

康薩爾沃將此歸結於幾個原因。首先，有時候遊戲並不是完美的。一個小小的瑕疵或者疏忽可能就會讓一個玩家過不去——這對誰來說都不好受。康薩爾沃表示，這絶對是大多數人作弊的原因。她將此比作讀一本書。如果讀者必須要在完全理解了一個章節之後才能轉入下一章，人們可能就會失去興趣，將書放下。但是，很多遊戲的設計將是這樣設計的，一個玩家必須要完成一個級別才能進入下一級。和讀書不一樣，那些困難的點不能跳過。

康薩爾沃表示，有些遊戲也很無聊，於是「扮演上帝」並拿遊戲做實驗可能會更有趣。玩家們能夠通過找到玩某個遊戲的新方式來顯示創意——通過作弊來設定新的邊界。