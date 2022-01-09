新冠疫情兩週年：Covid-19 新冠病毒疾病讓我們學到的五件事

  • 彼得·鮑爾（Peter Ball）
  • BBC國際部記者
People walking along a street wearing masks

圖像來源，Getty Images

自從中國對外宣佈發現新型冠狀病毒已經過去兩年了。

從2019年12月31日到現在，全世界因為新冠疾病出現了許多變化，包括人們生活和工作的形態，以及對抗新冠病毒的疫苗等等。

以下就是這兩年來我們從中學到的五件事：

圖像來源，EPA

圖像加註文字，

在新冠疫情之前，最快的疫苗也需要四年的時間研製而成，但第一個新冠疫苗只花了11個月

1. mRNA信使核糖核酸疫苗有效，而且可以快速製成

幾乎從疫情爆發的同時，研究人員就火速開始新冠疫苗的研發。

一些製藥公司決定使用一種從未研製出人類用疫苗的技術：信使核糖核酸（mRNA）。

這個帶有風險的決策最終證明是正確的，不但輝瑞生物科技（Pfizer-BioNTech）和莫德納（Moderna）都快速研發出新冠疫苗，而且也為用類似技術研發新治療打開了一扇大門。

科學家先取出病毒內部分核糖核酸編碼蛋白，也就是mRNA，然後在上面附加脂質，附加脂質的mRNA能夠被人體細胞吸收，並指導細胞產生新物質。

新冠病毒疫苗內的mRNA進入人體後指導細胞產生新冠病毒的一小部分，這個小碎片不會造成傷害，但人體免疫系統能夠學習並辨識它，等到日後感染新冠病毒，免疫系統就能攻擊真的新冠病毒。

但是mRNA還有很多其他的潛在用途。

除了可以用在HIV、感冒和寨卡（Zika）的疫苗研製方面，還能夠用來訓練身體的免疫系統對抗癌細胞，研製囊腫性纖維化患者所缺乏的蛋白質，讓多發性硬化症患者的體內防衛系統不再攻擊神經系統。

對mRNA的研究已經進行了數十年，但是新冠疫苗是mRNA第一次被實際運用，其成功將帶動其他能夠改變數百萬人生活的研究。

2. 新冠病毒在空氣中傳播，比我們一開始想得更容易

圖像加註文字，

許多西方國家改變不用戴口罩的建議，規定在許多場所必須配戴口罩

新冠病毒爆發之初，西方衛生專家並不認為戴口罩能防止疫情，當時世界衛生組織還表示新冠病毒不會通過空氣傳播。

世衛組織的專家當時也並不建議人們戴口罩。世衛組織的專家邁克爾·萊恩（Michael Ryan）當時說，「沒有明顯證據支持廣大民眾戴口罩有任何好處。」

「我們不建議戴口罩，除非是你自己生病。」

但是隨著新冠疫情持續，衛生專家對戴口罩這件事也改變觀點了，世衛組織後來說，「和其他人在一起的時候應該要戴口罩。」

這是因為有越來越多的證據顯示，新冠病毒不只是通過咳嗽或打噴嚏後留在空氣中的飛沫或分泌物傳染，還能夠通過比飛沫更小、留在空氣中時間更久的氣溶膠傳染。

圖像來源，Getty Images

圖像加註文字，

世界衛生組織改變說法，表示新冠疾病會通過空氣傳染

吸入病毒

《英國醫學期刊》（British Medical Journal）刊登社論說，「在近距離情況下，人們更可能直接呼吸吸入病毒，而不是因為帶有病毒的飛沫落到他們的眼睛、鼻腔或嘴唇上而感染病毒。」

「因為觸摸帶有新冠病毒的物體表面而感染新冠病毒的情況，被認為可能性相對非常小。」

研究人員發現，新冠疾病患者能夠感染兩米距離以外的其他人，有人在新冠疾病患者數分鐘或數小時之前停留過的室內空間感染新冠病毒。

「2020年3月的時候，人們還在問我超市買回來的食物和雜貨要如何消毒才能拿進家門，大家都非常小心，有點過了頭，」美國南加州大學（USC）凱克醫學院（Keck School of Medicine ）分子微生物和免疫學教授寶拉·坎能（Paula Cannon）表示。

「後來我們理解到，在通風不良的室內空間裏，不戴口罩的人在說話、唱歌或只是呼吸的時候，懸浮在空氣中的病毒是最多傳染的可能原因，這包括了酒吧和餐館。」

經常洗手和清潔常觸摸的表面仍然是良好的衛生習慣，但是現在對抗新冠疫情更強調的是戴口罩和維持良好通風。

3. 疫情後很多人在家工作，這情況將持續下去

圖像來源，Getty Images

圖像加註文字，

新冠疫情過去之後，視頻會議也不會消失

新冠疫情爆發之後，全球數百萬人被迫遠離辦公室和平常的工作場所，改變為在家工作。

在疫情之前，如此多的人都在家工作可能會行不通，但新冠疫情顯示，視頻會議其實並不困難，而且可能會改變許多人的工作方式。

推特在2020年5月宣佈，「員工可以持續性地在家工作，只要他們的工作性質允許在家工作就可以……過去幾個月證明了我們可以這麼做。」臉書也在20201年初宣佈類似做法。

不只是科技公司願意讓員工在家工作，對1200家公司所作的調查顯示，長期在家工作的員工比例在2021年將成長一倍。

很多員工也希望看到在家工作成為新常態。

針對190個國家超過20萬人的一個全球性調查發現，89%的人希望至少部分時間能在家工作，在新冠疫情之前，只有31%的人希望在家工作。

這包括了從事體力勞動和製造業的人，這些人也希望至少有部分工作能在家做。

但是對許多人而言，尤其是那些低收入和工作不穩定的人來說，彈性工作的機會並不多，這樣子可能會增加社會不平等。

4. 新冠疫情對社會弱勢群體打擊最大

圖像來源，Reuters

圖像加註文字，

新冠疫情對社會上的弱勢群體打擊最大

我們生活的是一個不平等的世界，更糟糕的是，新冠疫情讓不平等現象更為嚴重。

英國的調查發現，貧困地區人口新冠病毒感染率（11.4%）高於富裕地區人口（7.8%）。調查人員也發現，少數民族感染率比其他人更高。

美國也是一樣。美國紐約2020年的數據顯示，死於新冠疾病的人當中，34%的人是西班牙裔美國人，28%是黑人。

加州的調查顯示，黑人感染新冠病毒的住院比率是白人病患的2.7倍。

在許多國家，關於新冠疾病的凖確數據並不存在，但全球性最不平等的其中一個例子是新冠疫苗的接種率。

根據「我們世界的數據」（Our World in Data），在中高收入國家，大約70%的人口已經完整接種疫苗，但是在低收入國家，完整接種疫苗的人口只有4%，即使在中低收入國家，這個比例也只有34%。

許多國家都已經開始新冠疫苗加強劑的接種，以應付變異毒株奧密克戎，與此同時，較不開發國家進展緩慢的新冠疫苗施打情況將危及更多人性命。

5. 新冠疫情有無結束之日，我們仍不清楚

圖像來源，Getty Images

圖像加註文字，

新冠病毒出現變異的速度非常快，其中有些變異病毒傳染力更強，更難以用疫苗對付

在新冠疫情爆發之初，許多人在談論群體免疫，其概念是如果有足夠多的人獲得新冠病毒抗體，不論是感染後獲得抗體，或是接種疫苗後獲得抗體，如果有夠多人體內具備抗體，新冠病毒就不會有太大威脅。

現在這看起來越來越難以達成，因為我們的免疫系統的反應會隨著時間而慢慢減少，這也是現在人們接種加強劑的原因。

南非金山大學（University of the Witwatersrand）衛生科學院院長和疫苗教授馬迪（Shabir A Madhi）表示，在接受疫苗或被感染之後，免疫系統的反應大約持續六到九個月。

全球疫苗接種進程

滾動圖表
全球
49
 9245440069
中國大陸、香港和澳門
84
 2855225000
印度
44
 1464526170
美國
62
 507657980
巴西
67
 332076818
印度尼西亞
41
 281219803
日本
79
 201259462
巴控喀什米爾
32
 159058469
越南
57
 153596950
德國
71
 149673801
墨西哥
56
 148938454
俄羅斯聯邦
46
 146733930
英國
70
 133458192
土耳其
61
 132897714
孟加拉國
27
 132282376
法國
73
 123812915
伊朗
60
 116210697
意大利
74
 112176324
菲律賓
45
 108534301
韓國
83
 104316837
泰國
65
 102681943
西班牙
81
 86237508
阿根廷
72
 76760265
加拿大
77
 68764926
哥倫比亞
55
 64690489
馬來西亞
78
 58055878
埃及
20
 52819190
沙特阿拉伯
66
 51493736
摩洛哥
62
 50265580
秘魯
64
 49828703
波蘭
56
 47005555
智利
86
 44305833
澳大利亞
77
 42812691
烏茲別克斯坦
33
 39036802
台灣
68
 34890100
斯里蘭卡
64
 33918012
緬甸
24
 31859036
古巴
85
 30888612
柬埔寨
81
 30472330
委內瑞拉
40
 30049714
烏克蘭
32
 28483982
南非
26
 27967541
厄瓜多爾
70
 27304608
荷蘭
71
 27126882
阿拉伯聯合酋長國
91
 22677013
尼泊爾
33
 21988516
比利時
76
 21643667
葡萄牙
90
 19392011
瑞典
73
 17602770
哈薩克斯坦
45
 17525330
希臘
68
 17421457
以色列
64
 16795350
奧地利
72
 16494646
羅馬尼亞
41
 15855948
捷克共和國
62
 15557149
匈牙利
62
 15074636
尼日利亞
2
 14838199
莫桑比克
19
 14718782
伊拉克
14
 14140578
多米尼加共和國
52
 14088487
瑞士
67
 13845606
盧旺達
41
 13132793
阿爾及利亞
13
 12545356
突尼斯
50
 12205879
丹麥
79
 12192710
安哥拉
12
 11615144
阿塞拜疆
46
 11346365
危地馬拉
26
 11315836
埃塞俄比亞
1
 10936490
肯尼亞
8
 10220981
香港
62
 10004279
玻利維亞
39
 9980722
烏干達
3
 9763030
挪威
72
 9757884
芬蘭
75
 9706038
愛爾蘭
77
 9681400
薩爾瓦多
64
 9620698
洪都拉斯
43
 9589064
新加坡
87
 9543800
約旦
38
 8265793
塞爾維亞
47
 8261691
新西蘭
75
 8195277
尼加拉瓜
43
 7785141
哥斯達黎加
68
 7756348
加納
7
 7755231
白俄羅斯
34
 7708200
土庫曼斯坦
52
 7580976
津巴布韋
21
 7284223
科特迪瓦
8
 7113233
烏拉圭
77
 6973365
科威特
74
 6942690
巴拉圭
41
 6833614
塔吉克斯坦
28
 6287345
斯洛伐克
45
 6136055
阿曼
55
 6046310
巴拿馬
56
 5895748
老撾
42
 5830021
蒙古
65
 5348124
蘇丹
3
 5251235
卡塔爾
76
 5224040
克羅地亞
52
 4731823
阿富汗
9
 4674518
黎巴嫩
27
 4410472
立陶宛
68
 4148272
保加利亞
28
 3711638
巴勒斯坦地區
28
 3315774
巴林
67
 3242189
幾內亞
7
 2956557
斯洛文尼亞
57
 2912569
利比亞
12
 2679874
拉脫維亞
68
 2558182
格魯吉亞
29
 2520230
坦桑尼亞
2
 2431769
多哥
12
 2413619
毛里塔尼亞
19
 2323782
阿爾巴尼亞
36
 2316606
塞內加爾
5
 2295914
吉爾吉斯斯坦
15
 2265426
博茨瓦納
43
 2197946
毛裏求斯
72
 2038381
馬拉維
4
 1808971
摩爾多瓦
24
 1779632
貝寧
11
 1773592
叙利亞
4
 1753522
北馬其頓
39
 1741245
贊比亞
6
 1730165
尼日爾
4
 1716942
科索沃
44
 1674509
亞美尼亞
23
 1626738
波斯尼亞和黑塞哥維那
22
 1553874
塞浦路斯
68
 1541159
愛沙尼亞
62
 1519161
索馬裏
5
 1504914
特立尼達和多巴哥
48
 1409304
剛果
10
 1295601
斐濟
67
 1267045
牙買加
19
 1208789
東帝汶民主共和國
40
 1195990
不丹
72
 1154843
利比里亞
19
 1146910
馬里
2
 1087393
盧森堡
68
 1076765
馬爾他
84
 1075996
布基納法索
3
 1053330
喀麥隆
2
 1020007
澳門
70
 977270
塞拉利昂
5
 923880
中非共和國
7
 795630
文萊達魯薩蘭國
87
 790506
馬爾代夫
68
 790154
也門
1
 786027
納米比亞
13
 745158
馬達加斯加島
2
 742069
圭亞那
37
 718219
冰島
83
 716926
萊索托
30
 688097
黑山共和國
43
 635683
科摩羅
28
 581547
佛得角
46
 571130
加蓬
8
 566021
巴布亞新幾內亞
2
 504018
蘇里南
39
 490259
赤道幾內亞
14
 452666
伯利茲城
49
 424634
幾內亞比紹
1
 413938
斯威士蘭
26
 404374
乍得
0.4769
 366585
剛果民主共和國
0.1276
 333589
巴哈馬群島
37
 300214
巴巴多斯
50
 299765
岡比亞
9
 280797
南蘇丹
2
 268640
薩摩亞
61
 263189
所羅門群島
8
 235918
澤西島
76
 206976
吉布提
9
 200309
海地
0.6375
 197175
塞舌爾
79
 183472
曼島
77
 177816
瓦努阿圖
16
 152711
聖多美和普林西比
23
 137612
開曼群島
86
 130608
湯加
53
 130236
安提瓜和巴布達
60
 121146
安道爾
65
 115709
百慕大群島
74
 112695
直布羅陀
119
 108323
根西島
21
 106109
聖盧西亞島
27
 105192
法羅群島
83
 96959
基里巴斯
19
 82167
格陵蘭
67
 78500
格林納達
31
 78476
列支敦士登
67
 62998
聖文森特和格林納丁斯島
24
 61198
多米尼加島
38
 57044
特克斯和凱科斯群島
69
 56343
聖基茨和尼維斯
48
 54868
聖馬力諾
64
 53942
摩納哥
59
 49980
英屬維京群島
56
 35799
庫克群島
71
 25339
安圭拉
61
 20284
瑙魯
67
 14863
圖瓦盧
49
 12114
布隆迪
0.0288
 9007
聖赫勒拿
58
 7892
福克蘭群島
50
 4407
蒙特色拉特島
30
 3020
紐埃
71
 2352
托克勞
71
 1936
皮特凱恩群島
100
 94
南喬治亞島和南桑威奇群島
0
 0
厄立特里亞國
0
 0
朝鮮
0
 0
梵蒂岡
0
 0
英屬印度洋領地
0
 0

要使用這個功能，請更新你的瀏覽器

這組信息會經常更新，但可能不體現各地疫苗接種最新數據或最新匯總數據。疫苗接種總數是指注射的疫苗劑數，可能包括完全接種所需劑數之外的加强劑劑數。完全接種的定義因不同國家/地區、不同種類的疫苗而不同，也會隨時間推移而改變。

來源: Our World in Data

最後更新時間：2022年1月4日 下午9:21 [GMT+8]

雖然新冠疫苗能夠保護被感染者減少出現重症住院的機會，但並不能完全保證不會被感染新冠病毒，也不能保證被感染者不會傳染其他人。

西班牙瓦倫西亞FISABIO研究機構的佩羅（Salvador Peiró）表示 ，「就算現有的新冠疫苗減少傳染力，群體免疫的概念也行不通。」

而且新冠病毒出現變異的速度非常快，其中有些變異病毒傳染力更強，更難以用疫苗對付。

變異毒株也凸顯了我們可能必須與新冠病毒「共存」的事實，我們必須隨著新冠病毒的演變而不斷更新疫苗，在此情況下，疫苗接種比例高的國家得以過上某種正常的生活，即使一些人感染生病，並不至於拖垮整個醫療系統。

奧密克戎的出現又為「與病毒共存」增添變數，許多疫苗接種率高的國家也不得不開始施打加強劑，同時重新實施社交距離等防疫措施。

另外，新冠病例較低的國家和地區，例如新西蘭或香港，也因為變異毒株奧密克戎而陷入兩難局面，因為既然新冠病毒疾病短時間不能全球絶跡，這些地方就必須做出選擇：要麼繼續執行嚴格的入境隔離和旅行限制措施，要麼就冒著新冠病毒的風險開放邊界。