新冠疫情兩週年：Covid-19 新冠病毒疾病讓我們學到的五件事

彼得·鮑爾（Peter Ball）

BBC國際部記者

35 分钟前

圖像來源，Getty Images

自從中國對外宣佈發現新型冠狀病毒已經過去兩年了。

從2019年12月31日到現在，全世界因為新冠疾病出現了許多變化，包括人們生活和工作的形態，以及對抗新冠病毒的疫苗等等。

以下就是這兩年來我們從中學到的五件事：

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 在新冠疫情之前，最快的疫苗也需要四年的時間研製而成，但第一個新冠疫苗只花了11個月

1. mRNA信使核糖核酸疫苗有效，而且可以快速製成

幾乎從疫情爆發的同時，研究人員就火速開始新冠疫苗的研發。

一些製藥公司決定使用一種從未研製出人類用疫苗的技術：信使核糖核酸（mRNA）。

這個帶有風險的決策最終證明是正確的，不但輝瑞生物科技（Pfizer-BioNTech）和莫德納（Moderna）都快速研發出新冠疫苗，而且也為用類似技術研發新治療打開了一扇大門。

科學家先取出病毒內部分核糖核酸編碼蛋白，也就是mRNA，然後在上面附加脂質，附加脂質的mRNA能夠被人體細胞吸收，並指導細胞產生新物質。

新冠病毒疫苗內的mRNA進入人體後指導細胞產生新冠病毒的一小部分，這個小碎片不會造成傷害，但人體免疫系統能夠學習並辨識它，等到日後感染新冠病毒，免疫系統就能攻擊真的新冠病毒。

但是mRNA還有很多其他的潛在用途。

除了可以用在HIV、感冒和寨卡（Zika）的疫苗研製方面，還能夠用來訓練身體的免疫系統對抗癌細胞，研製囊腫性纖維化患者所缺乏的蛋白質，讓多發性硬化症患者的體內防衛系統不再攻擊神經系統。

對mRNA的研究已經進行了數十年，但是新冠疫苗是mRNA第一次被實際運用，其成功將帶動其他能夠改變數百萬人生活的研究。

2. 新冠病毒在空氣中傳播，比我們一開始想得更容易

圖像加註文字， 許多西方國家改變不用戴口罩的建議，規定在許多場所必須配戴口罩

新冠病毒爆發之初，西方衛生專家並不認為戴口罩能防止疫情，當時世界衛生組織還表示新冠病毒不會通過空氣傳播。

世衛組織的專家當時也並不建議人們戴口罩。世衛組織的專家邁克爾·萊恩（Michael Ryan）當時說，「沒有明顯證據支持廣大民眾戴口罩有任何好處。」

「我們不建議戴口罩，除非是你自己生病。」

但是隨著新冠疫情持續，衛生專家對戴口罩這件事也改變觀點了，世衛組織後來說，「和其他人在一起的時候應該要戴口罩。」

這是因為有越來越多的證據顯示，新冠病毒不只是通過咳嗽或打噴嚏後留在空氣中的飛沫或分泌物傳染，還能夠通過比飛沫更小、留在空氣中時間更久的氣溶膠傳染。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 世界衛生組織改變說法，表示新冠疾病會通過空氣傳染

吸入病毒

《英國醫學期刊》（British Medical Journal）刊登社論說，「在近距離情況下，人們更可能直接呼吸吸入病毒，而不是因為帶有病毒的飛沫落到他們的眼睛、鼻腔或嘴唇上而感染病毒。」

「因為觸摸帶有新冠病毒的物體表面而感染新冠病毒的情況，被認為可能性相對非常小。」

研究人員發現，新冠疾病患者能夠感染兩米距離以外的其他人，有人在新冠疾病患者數分鐘或數小時之前停留過的室內空間感染新冠病毒。

「2020年3月的時候，人們還在問我超市買回來的食物和雜貨要如何消毒才能拿進家門，大家都非常小心，有點過了頭，」美國南加州大學（USC）凱克醫學院（Keck School of Medicine ）分子微生物和免疫學教授寶拉·坎能（Paula Cannon）表示。

「後來我們理解到，在通風不良的室內空間裏，不戴口罩的人在說話、唱歌或只是呼吸的時候，懸浮在空氣中的病毒是最多傳染的可能原因，這包括了酒吧和餐館。」

經常洗手和清潔常觸摸的表面仍然是良好的衛生習慣，但是現在對抗新冠疫情更強調的是戴口罩和維持良好通風。

3. 疫情後很多人在家工作，這情況將持續下去

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 新冠疫情過去之後，視頻會議也不會消失

新冠疫情爆發之後，全球數百萬人被迫遠離辦公室和平常的工作場所，改變為在家工作。

在疫情之前，如此多的人都在家工作可能會行不通，但新冠疫情顯示，視頻會議其實並不困難，而且可能會改變許多人的工作方式。

推特在2020年5月宣佈，「員工可以持續性地在家工作，只要他們的工作性質允許在家工作就可以……過去幾個月證明了我們可以這麼做。」臉書也在20201年初宣佈類似做法。

不只是科技公司願意讓員工在家工作，對1200家公司所作的調查顯示，長期在家工作的員工比例在2021年將成長一倍。

很多員工也希望看到在家工作成為新常態。

針對190個國家超過20萬人的一個全球性調查發現，89%的人希望至少部分時間能在家工作，在新冠疫情之前，只有31%的人希望在家工作。

這包括了從事體力勞動和製造業的人，這些人也希望至少有部分工作能在家做。

但是對許多人而言，尤其是那些低收入和工作不穩定的人來說，彈性工作的機會並不多，這樣子可能會增加社會不平等。

4. 新冠疫情對社會弱勢群體打擊最大

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 新冠疫情對社會上的弱勢群體打擊最大

我們生活的是一個不平等的世界，更糟糕的是，新冠疫情讓不平等現象更為嚴重。

英國的調查發現，貧困地區人口新冠病毒感染率（11.4%）高於富裕地區人口（7.8%）。調查人員也發現，少數民族感染率比其他人更高。

美國也是一樣。美國紐約2020年的數據顯示，死於新冠疾病的人當中，34%的人是西班牙裔美國人，28%是黑人。

加州的調查顯示，黑人感染新冠病毒的住院比率是白人病患的2.7倍。

在許多國家，關於新冠疾病的凖確數據並不存在，但全球性最不平等的其中一個例子是新冠疫苗的接種率。

根據「我們世界的數據」（Our World in Data），在中高收入國家，大約70%的人口已經完整接種疫苗，但是在低收入國家，完整接種疫苗的人口只有4%，即使在中低收入國家，這個比例也只有34%。

許多國家都已經開始新冠疫苗加強劑的接種，以應付變異毒株奧密克戎，與此同時，較不開發國家進展緩慢的新冠疫苗施打情況將危及更多人性命。

5. 新冠疫情有無結束之日，我們仍不清楚

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 新冠病毒出現變異的速度非常快，其中有些變異病毒傳染力更強，更難以用疫苗對付

在新冠疫情爆發之初，許多人在談論群體免疫，其概念是如果有足夠多的人獲得新冠病毒抗體，不論是感染後獲得抗體，或是接種疫苗後獲得抗體，如果有夠多人體內具備抗體，新冠病毒就不會有太大威脅。

現在這看起來越來越難以達成，因為我們的免疫系統的反應會隨著時間而慢慢減少，這也是現在人們接種加強劑的原因。

南非金山大學（University of the Witwatersrand）衛生科學院院長和疫苗教授馬迪（Shabir A Madhi）表示，在接受疫苗或被感染之後，免疫系統的反應大約持續六到九個月。

全球疫苗接種進程 Asset 2 點擊或輕觸地圖 完全接種者比例 無數據 0 20 40 60 80+ 滾動圖表 圖表選擇: 全球 非洲 亞洲 歐洲 中東 拉丁美洲及加勒比海地區 北美 大洋洲 地點 完全接種比例 總劑數 全球 49 9245440069 中國大陸、香港和澳門 84 2855225000 印度 44 1464526170 美國 62 507657980 巴西 67 332076818 印度尼西亞 41 281219803 日本 79 201259462 巴控喀什米爾 32 159058469 越南 57 153596950 德國 71 149673801 墨西哥 56 148938454 俄羅斯聯邦 46 146733930 英國 70 133458192 土耳其 61 132897714 孟加拉國 27 132282376 法國 73 123812915 伊朗 60 116210697 意大利 74 112176324 菲律賓 45 108534301 韓國 83 104316837 泰國 65 102681943 西班牙 81 86237508 阿根廷 72 76760265 加拿大 77 68764926 哥倫比亞 55 64690489 馬來西亞 78 58055878 埃及 20 52819190 沙特阿拉伯 66 51493736 摩洛哥 62 50265580 秘魯 64 49828703 波蘭 56 47005555 智利 86 44305833 澳大利亞 77 42812691 烏茲別克斯坦 33 39036802 台灣 68 34890100 斯里蘭卡 64 33918012 緬甸 24 31859036 古巴 85 30888612 柬埔寨 81 30472330 委內瑞拉 40 30049714 烏克蘭 32 28483982 南非 26 27967541 厄瓜多爾 70 27304608 荷蘭 71 27126882 阿拉伯聯合酋長國 91 22677013 尼泊爾 33 21988516 比利時 76 21643667 葡萄牙 90 19392011 瑞典 73 17602770 哈薩克斯坦 45 17525330 希臘 68 17421457 以色列 64 16795350 奧地利 72 16494646 羅馬尼亞 41 15855948 捷克共和國 62 15557149 匈牙利 62 15074636 尼日利亞 2 14838199 莫桑比克 19 14718782 伊拉克 14 14140578 多米尼加共和國 52 14088487 瑞士 67 13845606 盧旺達 41 13132793 阿爾及利亞 13 12545356 突尼斯 50 12205879 丹麥 79 12192710 安哥拉 12 11615144 阿塞拜疆 46 11346365 危地馬拉 26 11315836 埃塞俄比亞 1 10936490 肯尼亞 8 10220981 香港 62 10004279 玻利維亞 39 9980722 烏干達 3 9763030 挪威 72 9757884 芬蘭 75 9706038 愛爾蘭 77 9681400 薩爾瓦多 64 9620698 洪都拉斯 43 9589064 新加坡 87 9543800 約旦 38 8265793 塞爾維亞 47 8261691 新西蘭 75 8195277 尼加拉瓜 43 7785141 哥斯達黎加 68 7756348 加納 7 7755231 白俄羅斯 34 7708200 土庫曼斯坦 52 7580976 津巴布韋 21 7284223 科特迪瓦 8 7113233 烏拉圭 77 6973365 科威特 74 6942690 巴拉圭 41 6833614 塔吉克斯坦 28 6287345 斯洛伐克 45 6136055 阿曼 55 6046310 巴拿馬 56 5895748 老撾 42 5830021 蒙古 65 5348124 蘇丹 3 5251235 卡塔爾 76 5224040 克羅地亞 52 4731823 阿富汗 9 4674518 黎巴嫩 27 4410472 立陶宛 68 4148272 保加利亞 28 3711638 巴勒斯坦地區 28 3315774 巴林 67 3242189 幾內亞 7 2956557 斯洛文尼亞 57 2912569 利比亞 12 2679874 拉脫維亞 68 2558182 格魯吉亞 29 2520230 坦桑尼亞 2 2431769 多哥 12 2413619 毛里塔尼亞 19 2323782 阿爾巴尼亞 36 2316606 塞內加爾 5 2295914 吉爾吉斯斯坦 15 2265426 博茨瓦納 43 2197946 毛裏求斯 72 2038381 馬拉維 4 1808971 摩爾多瓦 24 1779632 貝寧 11 1773592 叙利亞 4 1753522 北馬其頓 39 1741245 贊比亞 6 1730165 尼日爾 4 1716942 科索沃 44 1674509 亞美尼亞 23 1626738 波斯尼亞和黑塞哥維那 22 1553874 塞浦路斯 68 1541159 愛沙尼亞 62 1519161 索馬裏 5 1504914 特立尼達和多巴哥 48 1409304 剛果 10 1295601 斐濟 67 1267045 牙買加 19 1208789 東帝汶民主共和國 40 1195990 不丹 72 1154843 利比里亞 19 1146910 馬里 2 1087393 盧森堡 68 1076765 馬爾他 84 1075996 布基納法索 3 1053330 喀麥隆 2 1020007 澳門 70 977270 塞拉利昂 5 923880 中非共和國 7 795630 文萊達魯薩蘭國 87 790506 馬爾代夫 68 790154 也門 1 786027 納米比亞 13 745158 馬達加斯加島 2 742069 圭亞那 37 718219 冰島 83 716926 萊索托 30 688097 黑山共和國 43 635683 科摩羅 28 581547 佛得角 46 571130 加蓬 8 566021 巴布亞新幾內亞 2 504018 蘇里南 39 490259 赤道幾內亞 14 452666 伯利茲城 49 424634 幾內亞比紹 1 413938 斯威士蘭 26 404374 乍得 0.4769 366585 剛果民主共和國 0.1276 333589 巴哈馬群島 37 300214 巴巴多斯 50 299765 岡比亞 9 280797 南蘇丹 2 268640 薩摩亞 61 263189 所羅門群島 8 235918 澤西島 76 206976 吉布提 9 200309 海地 0.6375 197175 塞舌爾 79 183472 曼島 77 177816 瓦努阿圖 16 152711 聖多美和普林西比 23 137612 開曼群島 86 130608 湯加 53 130236 安提瓜和巴布達 60 121146 安道爾 65 115709 百慕大群島 74 112695 直布羅陀 119 108323 根西島 21 106109 聖盧西亞島 27 105192 法羅群島 83 96959 基里巴斯 19 82167 格陵蘭 67 78500 格林納達 31 78476 列支敦士登 67 62998 聖文森特和格林納丁斯島 24 61198 多米尼加島 38 57044 特克斯和凱科斯群島 69 56343 聖基茨和尼維斯 48 54868 聖馬力諾 64 53942 摩納哥 59 49980 英屬維京群島 56 35799 庫克群島 71 25339 安圭拉 61 20284 瑙魯 67 14863 圖瓦盧 49 12114 布隆迪 0.0288 9007 聖赫勒拿 58 7892 福克蘭群島 50 4407 蒙特色拉特島 30 3020 紐埃 71 2352 托克勞 71 1936 皮特凱恩群島 100 94 南喬治亞島和南桑威奇群島 0 0 厄立特里亞國 0 0 朝鮮 0 0 梵蒂岡 0 0 英屬印度洋領地 0 0 要使用這個功能，請更新你的瀏覽器 顯示更多

雖然新冠疫苗能夠保護被感染者減少出現重症住院的機會，但並不能完全保證不會被感染新冠病毒，也不能保證被感染者不會傳染其他人。

西班牙瓦倫西亞FISABIO研究機構的佩羅（Salvador Peiró）表示 ，「就算現有的新冠疫苗減少傳染力，群體免疫的概念也行不通。」

而且新冠病毒出現變異的速度非常快，其中有些變異病毒傳染力更強，更難以用疫苗對付。

變異毒株也凸顯了我們可能必須與新冠病毒「共存」的事實，我們必須隨著新冠病毒的演變而不斷更新疫苗，在此情況下，疫苗接種比例高的國家得以過上某種正常的生活，即使一些人感染生病，並不至於拖垮整個醫療系統。

奧密克戎的出現又為「與病毒共存」增添變數，許多疫苗接種率高的國家也不得不開始施打加強劑，同時重新實施社交距離等防疫措施。