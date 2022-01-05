飲酒與健康：低酒精和無酒精飲料越來越受人青睞的原因

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 酒是社交的一部分，但你不一定非要喝酒精飲料。

許多西方人在過完大吃大喝的聖誕節和新年假期後都立志要在一月份少喝酒或者不喝酒。

其實，即使在過節期間，也已經有許多人盡量避免蛋奶酒這樣的節日酒精飲料，而選擇不含酒精的啤酒。

市場數字顯示，越來越多的人轉向消費無酒精或低酒精飲料（英文中也簡稱NOLO）。NOLO成新寵，這一潮流背後有哪些推動力呢？

關注健康

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 低酒精和無酒精飲料越來越多。

根據國際葡萄酒和烈酒調查機構（IWSR）的統計，低酒精和無酒精飲料市場繼續增長，到2024年預期消費量將增長31%。

正像英國釀酒商Jaega Wise在《食品項目》中發現的那樣，在人們減少酒精飲料消費 - 或是徹底戒酒 - 的同時，新的非酒精替代品開始湧入市場，並撼動酒精行業。

越來越多人開始消費無酒精或低酒精飲料（NOLO），首先是出於健康考慮。特別是在新冠大流行期間，人們比以往任何時候都更加關注健康。

而少喝酒可以帶來諸多健康益處，比如：

酒精會干擾快速動眼睡眠（REM），它是睡眠中一個關鍵的階段，可以有效幫助我們休息和恢復。跟許多人認為的正相反，沒有酒精的睡眠質量更好。

同酒精飲料相比，低酒精或無酒精飲料往往卡路里更低，含糖量也更少，有助減肥。

飲酒過多還傷害我們的免疫系統，讓人更容易感冒以及得其他疾病。

更重要的是，少喝酒還有助於避免未來一些更嚴重的長期病症和影響，包括癌症、高血壓、肝病和心臟病。

此外，還有精神健康問題。經常大量飲酒會干擾大腦的化學物質（雖然酒精可以暫時讓我們放鬆），可以導致抑鬱、焦慮和壓力。

選擇增加

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 低酒精啤酒口味還不錯。

目前市場上的無酒精和低酒精飲料種類已經越來越多：至少對想喝酒的人來說，現在有了NOLO的選擇。

一些大品牌已經意識到商機，紛紛加盟。

Jaega Wise表示，近年來無酒精飲料領域的增長巨大，特別是啤酒行業已經有多家老牌啤酒廠推出了無酒精啤酒。

對那些不常喝啤酒的人，不含酒精的替代品選擇過去往往不多。但是，現在市場上也有了無酒精烈酒。一些主要杜松子酒（也稱金酒或琴酒）品牌紛紛推出自己的無酒精替代品，讓人們能夠品嚐經典琴通寧（又譯作金湯力，Gin and Tonic）的味道，但卻避免酒精。

與此同時，一些較大規模的蘋果酒、葡萄酒、卡瓦酒和普羅賽柯酒品牌也紛紛推出無酒精產品。

酒吧和餐飲業加盟

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 越來越多酒吧開始注重NOLO飲料的需求。

酒吧和餐飲業也懂得抓住時機，並擴大自己的NOLO系列。

維洛比和托爾維是名為Club Soda運動「理性飲酒」（或「正念飲酒」，「mindful drinking」）的創始人。

他們在酒吧會面，目的就是要給那些希望改變不良飲酒習慣的人在社交場合點無酒精飲料增加自信心。他們說，現在找到一家提供各種低酒精飲料的酒吧越來越容易了。

托爾維表示，過去兩年事情絶對發生了變化。越來越多酒吧開始提供更多無酒精和低酒精飲料。

維洛比則表示，開酒吧的租金是24-7全天候的。因此，除了賣酒，午餐市場、平時營業（非周末時間）、開車人士以及孕婦等顧客與傳統飲酒客的生意同樣重要。

她說，「他們開始意識到那是他們以前或許從未開發的更廣泛的顧客群體」。

現在甚至還出現了完全無酒精的「飲酒場所」，例如，世界上第一家無酒精啤酒酒吧BrewDog AF Bar。

產品改進

圖像來源，BBC Chinese 圖像加註文字， 著名調酒大師馬保羅（Paul Mathew）用中國白酒和西方洋酒調製出新時尚雞尾酒。但現在人們已經可以調製出不僅精緻、微妙，還帶有各異植物風味的NOLO雞尾酒。

提供網上學習課程和品酒活動的一家酒學校的佩頓女士表示，酒精好喝是因為其味道。如果去除了酒精就去掉了許多酒味。因此，挑戰在於如何保持酒味。

佩頓女士表示，無酒精啤酒做的不錯，因為它含有啤酒花，讓它的味道更飽滿，讓人感覺有啤酒味。

英國另一家啤酒廠的聯合創始人基恩女士則表示，產品改進給消費者帶來了巨大的不同。她說，「如果你想喝一杯味道正宗的好啤酒，那它含不含酒精都無所謂」。

現在已經不僅僅是釀酒商優先考慮他們NOLO產品的味道了，就連無酒精雞尾酒也開始改善了。

傳統上的無酒精雞尾酒往往顏色鮮艷到不自然，而且太甜膩。但現在市場上已經可以買到無酒精烈酒，它們不僅精緻、微妙，還帶有各異的植物風味。

社交潤滑劑？

格蘭迪是一家低酒精啤酒廠的聯合創始人，他們出售一種名為「ABV的社交啤酒」。

這些啤酒的酒精含量在0.5-2.8%之間，比較低。這類低酒精度的啤酒其實歷史悠久，可以追溯到1700和1800年代，當時出於安全原因，幾乎人人都飲用這種低度啤酒作為水的代替品，從學校學童到上流社會。

格蘭迪認為，這種低度啤酒今天之所以受歡迎，是因為當我們在社交場合不想喝太多酒時讓人更容易接受。或許明天需要早起，所起不想昏頭脹腦；或者是在酒吧吃完午餐後需要重返工作崗位繼續高效工作；還可能是已經喝了兩杯5%或6%酒精含量的啤酒，接下來需要「調節一下」。

格蘭迪說，在這種場合我們並不總是想換喝甜的軟飲、或乾脆放棄社交活動，我們只是手裏「想要一杯好啤酒而已」。

滴酒不沾年輕人數量上升

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 已經有越來越多年輕人不喝酒精飲料。

自2000年代中期以來，酒精飲料消費整體呈穩步下降趨勢，其中在16-25歲年輕人群中下降最為明顯。

在2018年擔任英國酒精變化研究和政策主任的尼科爾斯說，「其中一個特點是這一年齡段中滴酒不沾的人數量有所增加」。

根據英國獨立釀酒協會(SIBA)發佈的《2020英國精釀啤酒報告》，幾乎四分之一的年輕人不沾一滴酒。年輕人不喝酒是推動無酒精或是低酒精啤酒銷售的一個重要因素。

除了健康意識的提高，年輕人為什麼喝酒越來越少了呢？

尼科爾斯認為，「部分原因是與經濟保障有關」。他表示，20年前年輕人的經濟前景更樂觀。他們在就業和學習方面的壓力更小。他說，從歷史上來看，當人們總體感覺經濟更安全時往往酒精消費量會上升。

同時，尼科爾斯認為這裏還有社交媒體的作用。年輕人都明白，如果出去喝醉了，每個人都會用手機拍照，「那看上去不太好看」。

尼科爾斯還說，這裏還有一個長期趨勢在。經常會發現有一代特別能豪飲的人，比如80年代中期和2000中期的那代人，但接下來就會出現不怎麼喝酒的一代人，其中部分原因在於，喝酒已經不再是什麼叛逆的行為了。