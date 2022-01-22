新冠疫情兩週年 仍然無解的三個問題

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「我們找到的答案越多，浮現出的新問題也就越多，」美國匹茲堡大學（University of Pittsburgh）微生物和分子遺傳教授拉卡達瓦拉（Seema Lakdawala）表示。

她這裏說的是2019年12月新冠病毒疾病最初出現並開始向全球散播以來，科學家為了破解新冠病毒（SARS-CoV-2）疫情所面臨的困境。

如今兩年已經過去，研究人員在了解新冠病毒方面已經取得了巨大的進步，研製出新冠病毒疫苗和對抗新冠疾病的治療方式。

但是，就如同專家所說，認識越多也就發現認識越不足，而且還有一些基本問題仍然無解。

專家表示，解答這些謎團有助於進一步強化對抗新冠疫情的能力。

以下就是有關新冠病毒仍然無解的三個關鍵問題。

1. 病毒的確切起源

「疫情最初爆發的源頭尚未查明，」負責傳染病防控工作的英國衛生安全署（Health Security Agency）在網站上表示。

2021年2月，世界衛生組織派出專家小組前往中國調查新冠病毒的起源，調查結果表明新冠病毒「非常可能」是通過另一種中間動物宿主從蝙蝠傳播給人類的，但是還需要更多的研究才能確定確切起源。

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世衛組織總幹事譚德塞表示，調查工作因為中國缺乏數據和透明度而受到影響。

世衛組織的調查結果還說，病毒是實驗室洩漏傳給人的說法「極不可能」。

不過譚德塞在報告公布之後又表示，該調查還不夠全面。需要更多的數據和研究來得出更有力的結論。

譚德塞在10月份的《科學》期刊（Science）上也發表評論文章說，「在得到足夠證據之前，不能排除實驗室洩露的說法。」

同一個月，世衛組織成立「新型病原體起源科學諮詢小組」（SAGO），負責調查病毒是否是從武漢華南海鮮市場的動物傳播到人類，或是實驗室洩露事故的結果。

諮詢小組在2021年11月召開第一次會議。

譚德塞表示，專家組成的科學諮詢小組所作的調查發現有助於未來制定政策，降低動物病毒傳染人類的可能性。

2021年10月，美國情報機構解密報告表示，可能永遠也無法查到新冠病毒的確切起源。

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該解密文件還說，可以確定新冠病毒不是一種人為開發的生化武器，動物傳染人類和實驗室洩露是兩個最有可能的假設。

不過解密文件也說，沒有足夠信息能夠確定上述兩種可能哪一個是最後的結論。

中國強烈反對新冠病毒是實驗室洩露的結果。

2021年11月，美國康奈爾大學（Cornell University）微生物和免疫學教授摩爾（John P. Moore）在美國衛生新聞網站「Stat News」發表文章稱，「我們也許永遠無法得知新冠病毒的確切起源。」

摩爾表示，關於病毒起源還出現許多其它的「怪異」理論，基本上都不成立，如今主要的論述在於自然傳播和實驗室洩露兩種說法。

2. 病毒感染量

病毒感染量指的是造成感染所需的病毒量。

對新冠病毒而言，病毒感染量並不明確，也就是說，我們不知道一個人需要吸進多少病毒粒子才會感染。

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美國疾病控制預防中心（CDC）表示，「目前尚不清楚新冠病毒造成感染所需的病毒感染量。」

CDC同時表示，動物研究和流行病學調查顯示，吸入病毒會導致感染，但吸入病毒或病毒接觸粘膜（例如眼睛）造成的感染「無法而且難以量化」。

美國匹茲堡大學微生物和分子遺傳教授拉卡達瓦拉說，「在沒有進行人體試驗的情況下，新冠病毒對人類的病毒感染量難以確定。」

舉例來說，一般的流行性感冒只需要10個病毒粒子就能被感染，而中東呼吸綜合徵（MERS）則需要數千個病毒粒子才會造成感染。

但是新冠病毒的話，達到感染所需的病毒量就尚未確定。

拉卡達瓦拉說，他們所知最接近的是229e病毒的數據，該病毒是造成普通感冒的一種冠狀病毒，病毒感染量和流感相似。

「但是我們並不清楚新冠病毒是否相同，」他說，「就奧密克戎變種病毒而言，也並不清楚是不是因為病毒感染量更低所以更具傳染性。」

「我們不知道究竟需要100個病毒粒子，1000個，或一萬個病毒粒子才會造成感染。」

專家表示，新冠病毒傳染力強毋庸置疑，但並不清楚這是因為病毒感染量低（只需要少量病毒就能造成感染），或是感染者會在環境內釋放大量病毒。

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目前關於新冠患者可能的傳染信息，以及患者必須隔離的時間，大多數是基於該名患者釋放病毒的時間長短。

拉卡達瓦拉說，如果能確定病毒感染量的話，就能夠更好地評估風險，判斷餐廳、學校等場所人們的感染機率。「現在我們只能小心謹慎避免病毒散播，但是如果知道病毒感染量的話，就能改善許多措施。」

但是如果考慮到注射疫苗的因素，雖然不清楚病毒感染量，但人們接種疫苗之後，應該需要更多病毒才會造成感染。

「打了疫苗之後，你需要吸入更多的病毒才會導致感染。」拉卡達瓦拉說。

目前有多項研究正在發展階段，如果展開的話，志願者將在一個受控制的環境下暴露在不同數量的病毒，借此獲取關於病毒感染量更多的信息。

圖像來源，Getty 圖像加註文字， 接種疫苗維持對新冠病毒的保護力

3. 防止感染所需的抗體數量

目前還不清楚一個人體內要有多少抗體才能保護免於感染新冠病毒。

這被稱為「保護性關聯值」（Correlates of Protection），可以用來評估人體免於疾病或感染的保護力。

一些專家同意，人體內需要多少抗體才能具備保護力是對抗新冠病毒疾病的關鍵信息。

「對抗新冠病毒的疫苗急需得知保護性關聯值，」西奈山伊坎醫學院（Icahn School of Medicine at Mount Sinai）微生物教授克拉默（Florian Krammer）2021年7月在《科學》期刊發表文章寫道。

克拉默在文章中說明了獲知保護性關聯值抗體數量的重要性，該信息能夠讓我們知道具備保護力所需的最小抗體數量。

圖像來源，Getty 圖像加註文字， 新冠病毒進入體內時，Y抗體對病毒發動攻擊

其中一個原因是，如果我們知道具備保護力所需的最小抗體數量，那麼新的疫苗就能更快速的研發和核准上市，而不需要花費長時間的三期實驗。

獲知保護性關聯值也能讓免疫不全的人更有效率的接種疫苗，如果發現沒有產生足夠數量的抗體的話，就可以接種追加劑。

另外，確定保護性關聯值也能夠告訴衛生當局人口中有多少比例具備足夠的抗體免於受到感染。

但是克拉默表示，沒有辦法能確定能夠所有疫苗，所有變異病毒和所有人都適用的保護性關聯值，但是在對抗新冠疾病上它仍然非常有用。

圖像來源，Getty 圖像加註文字， 專家說戴口罩是必要的防疫工作

拉卡達瓦拉表示，就奧密克戎變異毒株來說，現有疫苗產生的抗體數量就比較少。

「但是這並不代表我們沒有保護力，現有數據持續顯示，和不打疫苗相比，接種疫苗能保護我們免於出現重症。」

專家還說，新變異毒株的出現會導致病毒感染量和保護性關聯值也出現變化。

「病毒每次傳播就增加出現變異可能，病毒每次變異就會影響上述變數，因此要盡量避免疫情持續感染。」