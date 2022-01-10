新冠疫情：科學家就「德爾塔-克戎」是否存在交鋒

58 分钟前

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在奧密克戎（Omicron）變種病毒在全球肆虐之際，塞浦路斯的科學家在周末報告了一個據稱結合了奧密克戎和德爾塔（Delta）變種基因特徵的新毒株，引發世界廣泛關注。

它被該科學家稱為「德爾塔-克戎」（Deltacron）。儘管這並非它的正式稱呼。

不過，一些專家對該說法提出了質疑，認為其並非新冠病毒的真正變種。他們稱，所謂「德爾塔-克戎」可能是由於污染導致。

聲稱發現該病毒的是塞浦路斯大學（University of Cyprus）生物科學教授萊昂迪奧斯·科斯特裏基斯（Leondios Kostrikis）。

據報道，到目前為止，科斯特裏基斯和他的團隊已經發現了25例該病毒的病例，其中11例來自住院的新冠肺炎患者，14例來自普通公眾。

科斯特裏基斯周五（1月7日）在接受塞浦路斯媒體西格馬電視台（Sigma TV）採訪時表示，「我們將在未來看到這種菌株是否更具病理性或傳染性，或是否會流行。」他補充說，他相信奧密克戎也將取代德爾塔-克戎。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國天津近日也發現了奧密克戎變異株。

然而，一些國際科學家表示，這種情況不太可能發生。

英國帝國理工學院（Imperial College London）傳染病學家湯姆·皮科克（Tom Peacock）博士稱，這種情況「看上去是相當明顯的污染」，因為它不符合新變種的標凖，其在系統發育樹上並未聚為一簇。

皮科克在去年11月時，已經警告奧密克戎變種含有大量突變會構成真正威脅。但他質疑德爾塔-克戎出現的時機過早。他指真正的重組體在實質性共同傳播後的幾周或幾個月後才會出現。

他補充說，這和實驗室的質量「沒有太大關係」，每個測序實驗室都會偶爾發生這種情況。在病毒水平較低或使用較舊的引物組時尤其如此。

「德爾塔-克戎不是真實存在的，它很可能是由於測序偽影導致的，」世界衛生組織（WHO）新冠肺炎專家克魯蒂卡·庫帕利（Krutika Kuppalli）也在推特上寫道。她解釋說，可能是實驗室污染導致德爾塔樣本中出現奧密克戎序列片段。

「我們不要把傳染病的名字混在一起，把這些留給名人夫婦吧，」她說道。

反駁

但據彭博社報道，科斯特裏基斯教授周日（1月9日）為他的說法進行了辯護。他稱，因新冠肺炎住院的患者中德爾塔-克戎感染率高於非住院患者，因此排除了污染假說。

他表示，他發現的這些案例「表明『祖先菌株』獲得這些突變的進化壓力，而不是單一重組事件的結果。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 英國伯明翰「保持社交距離」的提示。

此外，這些樣本在不止一個國家進行了多次測序。他說，在一個全球數據庫中，至少有一個來自以色列的序列顯示出德爾塔-克戎的基因特徵。

病毒的基因決定了執行許多特定任務的蛋白質的形式。奧密克戎和德爾塔在刺突蛋白上都有突變，這影響了它們進入人類細胞的能力，因此奧密克戎變得更具傳染性。

據《塞浦路斯郵報》（Cyprus Mail）報道，新毒株的基因序列已被發送給專門跟蹤新冠病毒發展的國際數據庫GISAID。

據報道，塞浦路斯衛生部長邁克爾·哈吉潘特拉（Michael Hadjipantela）周日（1月9日）說，不必對這個新變種過度擔心，更多細節將在本周的新聞發佈會上公布。

奧密克戎和德爾塔

新冠病毒已出現多個變種，但目前，美國疾控中心僅將德爾塔和奧密克戎列為「令人擔憂的變種」。過去一個月，奧密克戎在世界多國超越德爾塔成為主導性的新冠毒株。

「如果你讓它們直接競爭，奧密克戎將會勝出，」哈佛醫學院（Harvard Medical School）研究免疫系統的醫學教授希夫·皮萊（Shiv Pillai）對美國生命科學網站（Live Science）說。

「與德爾塔病毒相比，人們更有可能被奧密克戎感染，所以德爾塔將會慢慢消失，而奧密克戎將取而代之，」他說道。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 新冠疫情讓全球旅遊業大受影響。

一些研究表明，與此前流行的新冠病毒變種相比，感染奧密克戎的人症狀更輕。部分原因是該毒株更易感染人類支氣管，但於肺部的感染力較弱。這意味著，與德爾塔高強度的持續進攻相比，這可能是一個好消息。

但世衛組織呼籲人們不要輕視奧密克戎。該組織表示，由於奧密克戎的高度傳染性，它導致的大量感染人數將使衛生系統面臨巨大壓力。