英國新研究：普通感冒或許可對感染新冠提供「一定保護力」

1 小时前

圖像來源，Getty Images

英國最新的研究顯示，抵抗普通感冒的人體自然防禦機制對新冠病毒可能也有些許保護力。

這項小規模的研究結果發表在《自然-通訊》（Nature Communications）期刊上，一共有52名家中有剛感染新冠病毒的人參與調查。

其中得過感冒而體內有特殊免疫細胞「記憶體」的人，感染新冠病毒的可能性比較小。

研究人員相信，他們的發現有助於了解人體的防禦系統如何對抗病毒。但是研究人員提醒，不能單獨依賴這種防禦機制來對抗新冠病毒，接種疫苗仍然是主要防疫方法。

新冠病毒疾病由新型冠狀病毒引起，而普通感冒由其他的冠狀病毒引起，科學家想要確定抵抗一種冠狀病毒的免疫力是否能夠抵抗另外一種冠狀病毒。

倫敦帝國學院（Imperial College London）的研究團隊想要進一步了解為什麼有些人暴露在新冠病毒之下會被感染，有些人卻不會。

人體T細胞

研究人員觀察人體免疫系統中重要的T細胞。

一些T細胞會殺死任何被感冒病毒等特殊威脅感染的細胞。

之後，一旦感冒痊癒，一些T細胞仍然留在體內作為「記憶體」，隨時凖備防禦下一個病毒的侵襲。

2020年9月，研究人員對52名家裏有剛感染新冠病毒的人進行研究，這些人當時都沒有接種新冠疫苗。

在28天的觀察期間，一半的人也感染了新冠病毒，而另外一半則沒有感染。

沒有感染新冠病毒的人當中，有三分之一的人體內血液中有高濃度的T細胞。

研究人員表示，這些T細胞可能是他們之前感染過非常相近的人類冠狀病毒、例如普通感冒之後而產生的。

研究人員表示，其他變數也可能有影響，例如某些人家中通風比較良好，而且每個人家裏的感染者其傳染性並不相同等等。

「不應過度解讀」

雷丁大學（University of Reading）的克拉克博士說，雖然研究規模相對較小，但這有助於了解人體免疫系統如何對抗病毒，能幫助未來疫苗的研發。

他表示，「不應該過度解讀這些數據，因為不可能每個死於新冠病毒的人，或出現重症的人，從來都沒感染過冠狀病毒引起的普通感冒。」

「如果你相信任何最近得過感冒的人都能自動獲得新冠病毒的保護力，那你就大錯特錯了，因為只有10%至15%的普通感冒是由冠狀病毒引起的。」

「新的疫苗設計」

研究報告作者拉瓦尼（Ajit Lalvani）教授表示，疫苗仍然是主要的防疫方法。但是，「了解身體的自然防禦機制有助於新疫苗的設計。」

目前的疫苗專門對付病毒外表的突刺蛋白，而突刺蛋白可能會因為病毒變異而出現變化。