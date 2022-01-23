瘟疫史話：1918 流感和歷史上其他幾次傳染病大流行的結局

23 分钟前

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 人類應付大型流感疫症的演變

新冠疫情反反覆複，疫苗大規模接種持續推廣，變異毒株不斷出現，全球確診感染病例突破3億之後繼續上升，死亡人數超過500萬。

專家、官員和百姓的一個共同問題：疫情何時終了？有先例可循嗎？

1918年流感：「所有大流行之母」

疫情開始於第一次世界大戰尾聲，而它造成的人員損失超過一戰，被稱為自黑死病瘟疫以來最致命的大流行。

根據世界衛生組織（WHO）和美國疾病控制和預防中心（CDC）數據，1918 - 1920年期間，流感造成全球4千萬至5千萬人死亡，感染人數超過當時全球人口的三分之一（約 18 億人）。

不過，傳染病專家認為，嚴格說來那場流感疫情並未真正清零，只不過流感病毒株 H1N1 逐漸隱退到幕後，變成常規的季節性流感延續至今。從那時到現在，每隔一段時間，H1N1 的直系後代會與禽流感或豬流感病毒遭遇、結合，產生強大的新流行毒株，就像 1957 年、1968 年和 2009 年爆發的疫情。

美國國立衛生研究院 (NIH) 病毒發病機制和進化科負責人傑弗利·托本伯格（Jeffrey Taubenberger）是最早將1918年流感病毒遺傳基因分離並編序的科學家之一。他們1990年代的基因分析表明，「西班牙流感」最初是一種禽流感，1918年前從禽類飛躍到人類身上，成為一種全新的病毒株，實驗室小鼠試驗顯示致死率是現在季節性流感病毒的100倍。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 1918年流感以一種與此前流行病疫情截然不同的形式襲擊了全人類。死亡病例的年齡大多在20至40歲之間。

「1918流感大流行時代」

1918流感疫情有三次浪潮 —— 1918年春天在北美和歐洲爆發，主要是在一戰前線戰壕裏；同年秋季全球擴散，9 -11月間導致數千萬人死亡；1919年冬到1920年春，第三波浪潮席捲美國、歐洲和澳大利亞。

第三波浪潮過後，流感並未消失。

後來發生的情況簡單來說是這樣的：全球疫情擴散期間，人類對這種病毒產生了天然免疫力，而毒株本身則不斷變異、進化，出現新毒株，殺傷力較之前的版本更輕微，1919-1920年和1920-1921年流感季節出現的主導毒株比疫情初起時致命性低得多，與季節性流感幾乎沒有區別。

也就是說，過去百餘年中每一次甲型流感大流行，包括禽流感、豬流感等，都能找到1918年流感病毒的直系後裔，而現在每年的季節性流感都有1918年病毒的遺傳密碼，其中，2009年爆發、全球死亡人數逾30萬的甲型H1N1流感，病毒致命性最接近1918年的「元祖」，托本伯格說。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 許多科學家與歷史學家認為，當時全球三分之一的人口（約18億人）曾感染「西班牙流感」。

其他幾次瘟疫的結局

如果根據病毒遺傳基因延續至今而稱「1918年流感病毒時代」今天仍未結束，那麼傳染病大流行疫情的結束如何定義？鼠疫、天花、霍亂、艾滋、薩斯、流感......

歷史學家認為大流行通常有兩種意義上的結束：醫療意義上，發病率和病亡率大幅下降到一定程度，即是終結；社會意義上的結束，標誌是公眾對疾病的普遍恐懼消退，安之若素。

鼠疫 —— 至今仍潛伏在我們身邊

鼠疫桿菌（學名：Yersinia pestis）在部分鼠群中傳播，殺傷力極大，曾經有三次大爆發。史料記載首次爆發是在公元541年，即中世紀黑暗時期，大約60代人之前。在過去二千年裏，鼠疫奪走了數億人的生命。

1346-1353年的黑死病被認為是有史以來死亡人數最多的一次鼠疫大爆發。

這種傳染病由鼠疫病菌導致，病菌通過老鼠身上的虱子傳播，人類感染後經由呼吸道產生的飛沫通過空氣在人群中傳播。鼠疫病菌導致淋巴結腫大（炎性淋巴腺腫）。

這種傳染病最後是通過嚴格隔離、改善衛生條件等各種對策得到了控制。其中關鍵在於科學家了解了病毒的傳播機制。

不過鼠疫至今仍未絶跡，只是病例極少，且可以用抗生素治癒。

天花 ——唯一被科學（疫苗）消滅的流行病

這種病由天花病毒引起，病毒通過帶菌者的鼻液、唾液和痘瘡中的液體傳播，是人類已知最致命的病毒。曾多次嚴重爆發，史料記載首次大流行是在1520年。

感染了天花病毒的人全身長滿痘瘡，疫情最嚴重時每10個患者中有3人死亡，歷史上天花奪走了至少3.5億人的生命。

今天，已經沒有天花死亡病例，因為有了天花疫苗。

1796年，英國醫學家愛德華·詹納（Edward Jenner）研製出了天花疫苗，從此改寫歷史路徑，經過將近兩個世紀的努力，天花被徹底消滅。

霍亂 —— 低收入國家的地區性流行病

霍亂通過被病菌污染的食物和水傳播。世界衛生組織（WHO）資料顯示，歷史上發生過7次霍亂大流行，1817年那次大流行奪走了數百萬人的生命，現在每年仍有數以萬計的人死於霍亂。

霍亂弧菌在受污染的食物和水中存活，即使已有霍亂疫苗，也容易治癒，但它從未遠離人類。

雖然發達國家衛生條件較好，消除了霍亂流行的威脅，但許多低收入國家霍亂仍較常見，或經常出現地區性流行疫情。

艾滋病毒/艾滋病（HIV/AIDS）—— 1981年至今，仍無藥可治

人類免疫缺陷病毒（HIV）通過體液傳播，攻擊人類免疫系統，死亡率很高。 WHO數據顯示2019年艾滋病死亡人數仍有69萬之多。

1981年艾滋病流行大規模爆發，有人稱之為大流行，但WHO認為屬於"全球性傳染病"，迄今為止已經奪走了超過3200萬人的生命。

HIV 病毒潛伏期很長，可能感染後很多年才會出現症狀。這也是它傳播迅速的原因之一 —— 感染者未必知道自己攜帶病毒。

隨著醫療診斷技術的進步和全球公共衛生運動的開展，以及由此帶來的性行為的改變和吸毒者更容易獲得安全注射器，HIV感染病例增長速度得以減緩。

目前艾滋病無藥可治，但在醫療條件較好，而且可以得到抗逆轉錄病毒藥物的地方，感染者仍有可能健康生活很長時間；如果生活在一個低收入國家，缺乏必要的醫療條件和藥物，那麼死亡的風險也很現實。

薩斯和莫斯（Sars, Mers）—— 最容易制服的冠狀病毒

嚴重急性呼吸系統綜合症（Sars，薩斯）和中東呼吸道綜合症（Mers，莫斯）病毒登場時，已經是21世紀。 2002-2003年首次薩斯疫情爆發，800人死亡。 2003年7月下旬全球疫情結束。

WHO稱薩斯是冠狀病毒引起的首例致命流行病。稍後又出現了莫斯（Mers），也是冠狀病毒，病死人數912人，絶大部分病例集中在阿拉伯半島地區。

雖然感染莫斯冠狀病毒（又稱Mers-CoV）的風險，比如在英國，被認為非常低，但在中東卻很高，最常見的是駱駝把病毒傳染給人類。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 許多國家在20世紀20年代創建或改建了衛生部門。

2019年冬季出現的新冠肺炎病毒，是2003年薩斯病毒的變種，又稱Sars-Cov-2，獨特之處在於感染者從無症狀到死亡，無症狀傳播和潛伏期傳播程度高，變異株具有部分免疫逃逸能力等。

目前已有多種疫苗提供有效免疫保護，住院和死亡風險得到控制，但疫情仍在反覆，不斷出現變異毒株。

歷史上幾次重大疫情的結束都是多種因素共同作用的結果，包括對疾病傳播知識的積累，公共衛生和醫療保健宣傳和技術進步，疫苗和新療法的開發。